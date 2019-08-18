«Ротор» — «Шинник». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

«Ротор» — «Шинник». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Ротор — Шинник

Эх, а когда-то матч этих команд мы могли запросто наблюдать в РФПЛ, но теперь времена другие. Впрочем, обновленный волгоградский клуб преследует большие цели, желая показать свой красавец-стадион сильнейшим командам Премьер-лиги, и занимает первое место в ФНЛ с 18-ю набранными очками. 

Ярославский “Шинник” не так хорош, конечно, но тоже что-то может, взобравшись на 7-е место. “Ротор” последний матч провел в Казани против нижнекамского “Нефтехимика” и вполне уверенно выиграл по игре, а вот по счету получилось напряжно — 2:1. “Шинник” в этот же день мог порадовать своих поклонников победой, но “Енисей” не сдался на милость сопернику, отстояв стартовые нули на табло.

Ориентировочные составы на матч Ротор — Шинник:

“Ротор” (4-4-2): Нестеренко — Ненахов, Байрыев, Хомуха, Пискунов — Горбунов, Самсонов, Шарипов, Султонов — Саная, Муллин.

Не сыграют: — 

“Шинник” (4-4-2): Яшин — Первушин, Кожемякин, Цховребов, Щербаков — Визнович, Дроздов, Алейников, Олейников — Бакаев — Самодин.

Не сыграют: Низамутдинов.

Прогноз на матч Ротор — Шинник:

На первый взгляд, матч ожидается достаточно простым для “Ротора”, как для лидера, показывающего добротный футбол во всех линиях, но и “Шинник” не подарок: команда умеет играть на выезде, о чем говорят победы над “Нижним Новгородом” (3:1) и “СКА-Хабаровск” (2:1). Что интересно: у клубов отличный потенциал, касаемый атаки, поскольку только в одном матче из восьми они уходили без забитых голов. Думаем, что этот момент сыграет важную роль. 

“Ротор”, конечно, фаворит, но и “Шинник” доставит проблем волгоградцам в обороне, несмотря на отсутствие Низамутдинова, который будет пропускать матч из-за дисквалификации. В Волгограде берем “обе забьют” с коэффициентом — 2.03 и наблюдаем за хорошим футболом!

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Ротор — Шинник. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Ротор — Шинник. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)
Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Ротор — Шинник состоится в воскресенье 18 августа в 18:00 (МСК) на стадионе Волгоград Арена. Это один из центральных матчей очередного тура в чемпионате ФНЛ и фаворитом в нем считается Ротор, шансы которого победить букмекеры оценили примерно в 50%. Сейчас волгоградская команда делит первое место с Торпедо, набрав 19 очков. В среду она обыграла на выезде Нефтехимик со счетом 2:1 — по голу забили Султонов и Муллин. Это была третья подряд победа Ротора и все три раза он выигрывал на выезде. Его беспроигрышная серия составляет четыре поединка. За весь сезон он проиграл только один раз и одержал уже шесть побед. У себя дома волгоградцы с начала этого календарного года провели десять матчей в чемпионате ФНЛ и выиграли половину из них, проиграв только два раза. Кстати, в текущем сезоне они сыграли на своем поле всего два матча.

Шинник сейчас делит шестое место со Спартаком-2, набрав 12 очков. В середине недели он принимал на своем поле Енисей и эта встреча завершилась нулевой ничьей. После серии из трех побед на старте ярославцы не выиграли ни одного из пяти следующих поединков, взяв в них только три очка из девяти возможных. В гостях Шинник проиграл только один из шести предыдущих матчей (не считая игры с Текстильщиком, которая фактически прошла в Ярославле) и выиграл половину из них. Но в Волгограде, как считают аналитики сайта , добиться положительного результата ему вряд ли удастся. И хотя за пять последних матчей против Ротора Шинник не потерпел ни одного поражения — три победы и две ничьи, в этот раз он вполне может остаться без набранных очков. Причем проиграть ярославская команда может с разницей более, чем в один мяч.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Ротор — Шинник:

Победа Ротора — 1.95, ничья — 3.32, победа Шинника — 4.03.

Ротор — Шинник. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Победа Ротора с форой (-1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). Чуть менее высоко котируется победа Ротора 1:0 (коэффициент 5.00). Поставить на выигрыш хозяев поля с форой (-1.5) можно с котировкой 3.60.

Прогноз на матч Ротор – Шинник

На данный момент «Ротор» сильнее. Команда победила а трех гостевых поединках подряд, показав хорошую физическую готовность и разнообразие атакующих действий. В гости к ней сегодня приедет «Шинник», который все никак победить не может (пять игр уже), настроение у ярославцев в связи с этим не хорошее. Им бы сейчас попроще соперника, но надо играть с «Ротором» — командой, которую яростно поддерживают фанаты. Как ни крути, а это придает сил. 

Выиграют хозяева,считаю…

Ротор — Шинник 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Ротор», благодаря победе в предыдущем туре над «Нефтехимиком» со счетом (2:1) и осечке «Химок» в Томске, сумел выйти в лидеры ФНЛ.  Волгоградцы являются фаворитом предстоящего противостояния – котировки на победу хозяев в районе 1,9. «Шинник» в предыдущем туре разделил очки с «Енисеем» (0:0). Победу гостей в этой игре можно взять за примерный коэффициент 4,1.

  

Результаты при подобных коэффициентах

«Шинник» при схожих котировках в текущем сезоне ФНЛ на выезде обыгрывал «Нижний Новгород» со счетом 3:1. «Ротор» при похожей линии на своем поле еще не играл.

Статистика для ставок

В 5 последних личных встречах в ФНЛ «Ротору» не удавалось забить в ворота «Шинника» больше 1 мяча. Вероятность повторения такой результативности волгоградцев в предстоящей игре оценивается букмекерами коэффициентом около 1,7.

В 5 предыдущих домашних матчах «Ротора» и в 4 прошлых выездных встречах «Шинника» в ФНЛ обе команды покидали поле с забитыми голами в активе. В ближайшей игре ставку «Обе забьют — да» можно взять за примерный кэф 2,1.

Кроме того, «Шинник» в 5 их 6 последних выездных матчей в ФНЛ забивал минимум 1 гол. Можно ожидать такой же результативности ярославцев в этой встрече, а котировки на это событие в районе 1,6.

Ротор Волгоград

Ротор отлично начал сезон и как итог после 8 туров законно занимает первое место в турнирной таблице с 19 очками и с 14 забитыми голами.

Шинник

Шинник не сильно, но все же отстал и с 12 очками расположился на 7 месте и имеет 10 забитых мячей. Данный матч на мой взгляд должен получится результативным.

Прогноз

В данном матче можно брать и ставку обе забьют, но я подстрахуюсь и возьму тотал.

Судите сами, Ротор на своем поле сыграл четыре матча, два выиграл, раз сыграл в ничью и раз проиграл, но самое главное жто то, что во всех 4 матчах было забито минимум два мяча, в трех из этих матчей было забито больше двух мячей, а ставка обе забьют и вовсе прошла во всех 4 матчах. Шинник так же обменивался голами в пяти из шести последних матчей, на выезде Шинник сыграл 4 матча, все 4 матча были сыграны через обе забьют, а больше двух мячей было забито в 3 из 4 матчей.

Ну и на последок личные встречи, где в 5 из 6 последних матчей команды как минимум оьменивались голами, а значит стпвки ТБ2 и ОЗ вполне подходящие варианты на данный матч.

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз, ставки и коэффициенты Луч — Факел (18.08.19)
Прогноз и ставки Нефтехимик — Ак Барс (17.08.19)
Прогноз Динамо Москва — Локомотив Москва (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Сент-Этьен — Брест (18.08.19)
Прогноз Миннесота — Орландо Сити (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Рублёв — Медведев (17.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Нью-Йорк Ред Буллс — Нью-Инглэнд Революшн (18.08.19)
«Нант» — «Марсель». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Барти — Саккари (16.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Монреаль — Даллас (18.08.19)
Прогноз и ставки Армавир — Балтика (18.08.19)
Прогноз Динамо Москва — Локомотив Москва (18.08.19), ставки и коэффициенты
«Авангард Курск» — «Чайка». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Валенсия» — «Реал Сосьедад». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Рединг — Кардифф (18.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name