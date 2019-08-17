Прогноз редакции на матч Динамо — Локомотив

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Динамо Москва — Локомотив 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
Предстоящий матч является одним из самых ожидаемых в этом туре. Небольшое предпочтение в этой встрече букмекеры отдают «Локомотиву»: поставить на победу «железнодорожников» можно примерно за 2,5. Котировки на успех «Динамо» чуть выше: они расположились в районе 3.
Статистика для ставок
В 10 последних очных противостояниях в РПЛ «Локомотив» ни разу не проиграл. Недавние результаты команд в чемпионате свидетельствуют о лучшей форме подопечных Юрия Сёмина. Таким образом, логично поставить в предстоящем матче на то, что «Локомотив» не уступит, с коэффициентом около 1,4.
В 5 предыдущих личных встречах на поле «Динамо» в РПЛ команды забивали минимум 3 гола 4 раза. От московских дерби всегда ждёшь зрелищный и атакующий футбол. Ожидаем, что характер противостояния повлияет и на результативность матча. Поставить на «Тотал больше 2,5» можно почти за 2,6.
В 6 последних личных играх в РПЛ «Динамо» не забивало больше 1 мяча 5 раз. Вероятно, в этом матче мы не увидим от хозяев 2 гола и более. Коэффициент на это событие примерно 1,4.
Ставки на игроков
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук забивал в ворота «Динамо» в 3 последних личных встречах команд. Котировки на гол футболиста в этой игре около 4.
Московское «Динамо» в пяти стартовых турах РПЛ сумело набрать лишь 5 очков.
Стартовали в чемпионате подопечные Дмитрия Хохлова с гостевой ничьей против «Арсенала» (1:1). Во втором туре динамовцы потерпели поражение в игре с «Рубином» (0:1).
Первая победа в сезоне была добыта в третьем туре, когда «Динамо» дома обыграло «Урал» — 2:0. После этого «бело-синих» ждали два непростых матча, в которых удалось набрать лишь 1 очко. После ничьей со «Спартаком» (0:0) «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2).
Все прогнозы на футбол
В турнирной таблице «Динамо» располагается на двенадцатом месте. У команды лишь 3 забитых гола и 4 пропущенных.
Для «Локомотива» сезон начался раньше, чем для «Динамо». Подопечные Юрия Семина открыли его матчем за Суперкубок России, в котором со счетом 3:2 обыграли «Зенит».
Начало чемпионата выдалось для команды не самым удачным — в первом туре «Локо» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» (1:1). В следующем туре «железнодорожники» вновь играли дома и взяли три очка в матче с «Тамбовом» — 2:1.
Первое поражение «Локомотив» потерпел в третьем туре, на выезде проиграв ЦСКА (0:1).
Но далее была серия из двух побед — 2:1 над «Крыльями» и 4:0 над «Уралом».
В итоге, набрав 10 очков, «Локомотив» после пяти туров располагается в таблице на шестом месте. У команды 9 забитых голов и 4 пропущенных.
На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,03, на ничью — 3,14 а на победу «Локо» — 2,50.
Наш прогноз на матч — «Локомотив» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,83.
Также можно поставить на то, что «Локо» не проиграет и ТМ 3,5 голов с коэффициентом 1,69.
17.08.2019 26 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московские Динамо и Локомотив. Встреча состоится в это воскресенье в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:00 по московскому времени. Кто победит в принципиальном дерби? Получится ли эта встреча результативной? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».
П1 (3.03) Х (3.15) П2 (2.50) Динамо Москва Локомотив Москва Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «ВТБ Арена». Москва. 18.08.2019 19:00
Динамо Москва : Шунин; Рауш, Шуньич, Рыков, Паршивлюк; Каборе, Тетте, Кардосо, Жоазиньо, Шиманский; Шейдаев. Локомотив Москва : Гилерме; Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбусь; Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Миранчук; Смолов.
В Московском Динамо на данный момент в списке травмированных значатся только один игрок. Это полузащитник Антон Соснин, пропустивший всю весеннюю часть прошлого сезона из-за травмы. Тем не менее, эта потери не должны особенно сказаться на игре Динамовцев. Также, предстоящую встречу пропустит полузащитник Артур Юсупов, схлопотавший удаление в прошлой игре.
На данный момент в заявке Локомотива отсутствуют три футболиста. Однако, если потери Бориса Ротенберга и Эдера не являются для «железнодорожников» ключевыми, то отсутствие из-за тяжелой травмы колена Джефферсона Фарфана несомненно ослабляет атакующую линию Московского клуба.
В Российской истории Динамо и Локомотив 56 раз встречались друг с другом. Локомотиву в этой паре выступает успешнее. На его счету 26 побед против 15 побед на счету Динамо. Еще 15 встреч между этими клубами завершились вничью.
Московское Динамо очень слабо стартовало в новом сезоне. За пять сыгранных туров на счету команды Хохлова всего 5 набранных очков и лишь 3 забитых мяча при 4 пропущенных. В глаза бросаются огромные проблемы с результативностью. В недавнем дерби против Спартака Динамо практически весь матч играло в большинстве, однако, этот клуб так и не смог вскрыть оборону красно-белых. Защитная линия Локомотива считается одной из лучших в лиге и на этот раз Динамовцам будет еще сложнее огорчить соперника.
Сам Локомотив в этом сезоне лишь дважды потерял очки, минимально уступив в дерби ЦСКА и сыграв вничью с Рубином. Однако, в прошлом туре подопечные Юрия Сёмина дома эффектно разобрались с Екатеринбургским Уралом, обыграв его со счетом 4:0. Такая победа должна внушить «железнодорожникам» уверенности в себе и помочь в ближайших матчах. Ко встрече против Динамо Локомотив подходит в статусе явного фаворита и это должно отразиться на игре.
Прогноз: Локомотив не проиграет эту встречу. Однако, исход противостояния может решить даже один забитый мяч.
Лучшими ставками на матч Динамо Москва — Локомотив Москва, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Динамо Москва — Локомотив Москва Ставка: Победа Локомотива с форой (0) Коэфф: 1.78 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Динамо Москва — Локомотив Москва Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.61 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
Прошло уже пять туров, но так и непонятно во что пытается играть команда «Динамо». Кто-то говорит, что все вроде как неплохо, им лишь не хватает реализации моментов. Можно и дальше тешить себя этим бредом, но очков в копилке от этого не прибавится. «Локомотив» в прошлом туре просто унес с поля «Урал», наглядно показав, что такое класс команды и индивидуальный уровень игроков.
«Динамо» (4-5-1): Лещук – Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш – Теттех, Каборе, Панченко, Шиманьски, Жоаозиньо — Шейдаев
Не сыграют: Юсупов
«Локомотив» (4-5-1): Гилерме – Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбусь – Баринов, Крыховяк, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов — Смолов
Не сыграют: —
Самая большая истерия в среде болельщиков традиционно ходит вокруг Олега Кононова, но Дмитрий Хохлов заслуживает своей отставки куда больше. «Динамо» не имеет своего рисунка. Есть лишь бесконечные удары Панченко с 30 метров и дальше. Травма Шунина – еще один выстрел по «Динамо». Единственный шанс – как-то заиграть новичков, но они пока в шоке от того, что видят вокруг.
Над «Локомотивом» же сейчас безоблачное небо. Братья Миранчуки, Крыховяк и Смолов в полном порядке. Неделя на подготовку к игре. У «Динамо» нет шансов, несмотря на то, что это дерби. Наш прогноз – победа «Локомотива» за 2,5.
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