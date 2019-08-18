Прогноз и ставки Краснодар 2 — Томь (18.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Краснодар 2 — Томь (18.08.19)

Краснодар-2 — Томь 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Краснодар-2» в предыдущем туре стал первой командой, сумевшей обыграть «Чертаново» (2:1). «Томь», заканчивая встречу в меньшинстве, сумела сдержать натиск «Химок» (0:0). В предстоящей игре букмекеры оценивают вероятность победы хозяев коэффициентом около 3. В то время как на триумф гостей котировки в районе 2,4.

Статистика для ставок

В 7 из 9 последних матчей «Томи» в ФНЛ одной из команд не удавалось забить гол. В ближайшем поединке ставку «Обе забьют — нет» можно взять за примерный коэффициент 1,8.

В 6 из 7 предыдущих выездных встреч в ФНЛ «Томь» не забивала в ворота соперников больше 1 мяча. Такая результативность томской команды в предстоящей игре оценивается букмекерами котировкой в районе 1,5.

 

Прогноз редакции на матч Краснодар-2 — Томь

Любопытное противостояние можно будет наблюдать на юге России. В Краснодар ко второй команде Галицкого заглянет томская “Томь”, у которой, похоже, национальной идеей становится вести борьбу за место в Премьер-лиге, но затем сливаться за неимением финансов. Будет ли таковым новый сезон? Пока же “Краснодар-2” довольно неожиданно переиграл на выезде “Чертаново” (2:1), а “Томь” дома не дала разыграться подмосковным “Химкам” (0:0).

Ориентировочные составы на матч Краснодар-2 — Томь:

“Краснодар-2” (4-3-1-2): Адамов — Ивашин, Бородин, Мартынов, Бочко — Сперцян, Якимов, Мацукатов — Уткин, Сабуа, Онугха.

Не сыграют: — 

“Томь” (4-4-2): Вавилин — Пенчиков, Шумских, Горбатюк, Мануйлов — Каленкович, Шалаев, Калински, Казанков — Тлупов, Сасин.

Не сыграют: — 

Прогноз на матч Краснодар-2 — Томь:

“Краснодарцы” после тяжелого старта вроде бы запрягли и поехали, в том числе благодаря Даниилу Уткину, которому нет места в основной обойме первой команды и приходится подтягивать молодежь. Южане выиграли в трех из четырех последних матчей, только вот игры с “Ротором” (0:1) и “Химками” (0:3) показали, что с лидерами сезона сложно, а “Томь” тоже можно причислить к таковым, тем более с ее вязкой игрой. Для томичей начинается интересный выездной период после пяти домашних матчей подряд, поэтому важно набирать очки без перебоя, чтобы оставаться на плаву. Непостоянный “Краснодар-2” способен позволить это сделать: П2 с коэффициентом — 2.52.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Краснодар-2 — Томь. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Краснодар-2 — Томь. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)
Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Краснодар-2 — Томь состоится в воскресенье 18 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Академии Краснодара. В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Томь, несмотря на предсезонные прогнозы, ведет борьбу за выход в Премьер-лигу и после восьми туров делит четвертое место с Чертаново, набрав 15 очков. В среду она принимала на своем поле Химки и сыграла вничью 0:0. В третий раз подряд сибиряки не только не победили, но и не забили. В то же время домашнее поражение от Ротора остается для них единственным в нынешнем сезоне при четырех победах и трех ничейных результатах. С учетом прошлого сезона Томь выиграла пять из десяти последних матчей в ФНЛ, проиграв лишь раз. За эти десять встреч она пропустила только четыре гола и ни разу больше одного за игру. В то же время на выезде томский клуб одержал всего три победы за 18 предыдущих матчей в чемпионате второго дивизиона, восемь раз сыграв вничью и семь раз проиграв.

Краснодар-2 перед этим туром делит с еще четырьмя командами 13-е место, набрав восемь очков. В среду он обыграл на выезде Чертаново со счетом 2:1 — дублем отметился Даниил Уткин. Причем второй мяч он забил на 90-й минуте встречи. Это была только третья победа Краснодара-2 за 17 последних матчей в ФНЛ при шести ничейных результатах и восьми поражениях. На своем поле он не выиграл ни одного из четырех предыдущих поединков, набрав в них только два очка. А за девять последних встреч в родных стенах Краснодару-2 удалось победить всего один раз. В прошлом сезоне Томь и Краснодар-2 дважды играли вничью. В предстоящей встрече аналитики сайта прогнозируют победу гостей и ставят на выигрыш Томи с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Краснодар-2 — Томь:

Победа Краснодара-2 — 3.08, ничья — 3.10, победа Томи — 2.41.

Краснодар-2 — Томь. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Победа Томи с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). На втором месте по популярности победа Томи 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш гостей с нулевой форой принимаются с котировкой 1.72.

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз Ротор — Шинник (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Динамо Москва — Локомотив Москва (18.08.19), ставки и коэффициенты
«Васко да Гама» — «Фламенго». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Унион Берлин — РБ Лейпциг (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Динамо Москва — Локомотив Москва (18.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты АИК — Кальмар (18.08.19)
Прогноз и ставки Мальмё — Фалькенберг (18.08.19)
Прогноз Гремио — Палмейрас (18.08.19), ставки и коэффициенты
«Форталеза» — «Интернасьонал». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Валенсия — Реал Сосьедад (17.08.19)
«Форталеза» — «Интернасьонал». 17.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Гремио — Палмейрас (18.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Эребру — Хеккен (18.08.19)
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Динамо Дрезден» — «Хайденхайм». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name