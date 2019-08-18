Прогноз редакции на матч Унион Берлин — РБ Лейпциг

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Прогноз и ставки Унион Берлин — РБ Лейпциг (18.08.19)

Унион Берлин

Унион наконец-то пробрался в элиту немецкого футбола ! Давненько команда в первом дивизионе ходила в статусе фаворита на повышение, и вот наконец-то оно случилось ! Пока крайне сложно сказать какую нишу Унион займет в элитном дивизионе немецкого футбола. Учитывая достаточно большое количество откровенно слабых команд в Бундеслиги , вполне «столичные» могут и достаточно уверенно обосноваться в районе позиции 10-12 и комфортно себя чувствовать ! Первый матч , и сразу же домашней для команды Урса Фишера, но правда в соперниках топ-команда… И тут получается палка о двух концах. С одной стороны, на эмоция могут и проскочить топа, вообще зацепив даже очки с «быками». С другой стороны, мощный Лейпциг, может примять самооценку новичка в первом же матче очень сильно, и Унион вообще может поплыть… Так что сложно сказать, хорошо, или плохо, что Униону предстоит в первом же туре такой экзамен.

РБ Лейпциг

У «быков» все отлично ! Главной задачей команд в межсезонье, было сохранить свой убойный тандем Вернер, Поульсен, команда с этой задачей справилась , а значит вновь может смело претендовать на топ-3 в чемпионате ! И на хорошее выступление в лиги чемпионов ! Вообще Лейпциг, стал в прошлом сезоне самой качественно оборонительной командой ! Пропустив в чемпионате всего-то 29 мячей, даже Бавария на пропускала больше ! Так что,если «быкам» удастся перенести такой же уровень игры и на этот сезон , однозначно они добьются многого ! Ну и конечное же, что бы добиваться много, терять очки с такими командами как Унион, ну никак нельзя ! Плюс надо учитывать календарь «быков» , после Униона, их ждет адский отрезок Айнтрахт, Боруссия Мен. Бавария. И там очки уже придется выгрызать зубами ! И конечное к такому отрезку лучше подходить имея за спиной уверенную победу в первом туре !

Прогноз

Остановлю свой выбор все же на варианте с победой Лейпцига ! Конечное новичок все силы приложит что бы себя хорошо зарекомендовать , но как показывает практика класс делает свое дело ! Можно даже взять пример из АПЛ, где новичок Норвич, как не старался, но все же был разбит с счетом 1-4 топовым Ливерпулям в стартовом матче сезона. Вот и тут я жду примерно такого же развития событий !

Унион — РБ Лейпциг. Прогноз на матч чемпионата Германии

Унион — РБ Лейпциг. Прогноз, ставки на матч чемпионата Германии (18.08.2019)

Унион — РБ Лейпциг. Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Германии Унион — РБ Лейпциг, который состоится на стадионе Ан дер Альтен Ферстерей в воскресенье 18 августа, начало в 19:00 (МСК).

Унион — РБ Лейпциг. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Лейпциг, шансы которого победить букмекеры оценивают выше 50%. Прошлый сезон он завершил на третьем месте, набрав 66 очков. В конце чемпионата Лейпциг провел три подряд матча без побед, хотя перед этим выиграл шесть кряду поединков с общим счетом 16:4. В последнем туре он проиграл на выезде Вердеру со счетом 1:2 и этот результат прервал его беспроигрышную серию, которая составляла 15 матчей — десять побед и пять ничейных результатов. Кроме того, в гостях он до этого поражения не проигрывал в восьми подряд матчах, выиграв семь из них.

Унион — это новичок Бундеслиги. В прошлом сезоне он занял третье место во втором по силе дивизионе Германии, уступив по дополнительным показателям Падерборну, и пробился в высшую лигу через стыковые матчи со Штутгартом, сыграв вничью 2:2 в гостях и вничью 0:0 дома. Текущий сезон он начал с крупной победы над Хальберштадтом в Кубке Германии со счетом 6:0. За десять последних официальных матчей Унион потерпел только одно поражение и одержал три победы. А на своем поле он проиграл только один матч из 25 последних во всех турнирах, одержав 14 побед и десять раз сыграв вничью.

Унион — РБ Лейпциг. Ставки на матч:

Унион — РБ Лейпциг. Как играли между собой?

В 2014-2016 годах Унион и Лейпциг вместе играли во второй Бундеслиге. Из четырех матчей два выиграл Лейпциг и один — Унион. Ни разу в этом противостоянии не побеждала команда, игравшая на чужом поле. В трех из четырех матчей результативность превышала два мяча и в трех же встречах забивали обе команды. Также стоит отметить, что восемь из десяти последних голов в матчах между Унионом и Лейпцигом были забиты до перерыва.

>Забивает за игру

0

Унион — РБ Лейпциг. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Лейпцига и ставят на то, что забивать в этом матче будут обе команды. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). Чуть менее высоко котируется победа Лейпцига со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 7.50). Поставить на то, что забивать будут обе команды, можно с котировкой 1.72.



Прогноз редакции на матч Унион Берлин — РБ Лейпциг



“Лейпциг” с Наггельсманном вступает в новый сезон в качестве претендента не только на медали, но и “золото” Бундеслиги. Чем черт не шутит? “Быки” не изменяют своей философии, приглашая молодых игроков, чтобы потом из них сделать звезд и продать за большие деньги. А тут вкупе и молодой, амбициозный, голодный Наггельсманн, который заменил Рангника. “Униону” будет непросто в дебютном матче в Бундеслиге, даже при том, что берлинцы неплохо укрепились.

Ориентировочные составы на матч Унион Берлин — Лейпциг:

“Унион” (4-2-3-1): Гикевич — Райхель, Шлоттербек, Фридрих, Триммел — Гентнер, Промель — Бюльтер, Ингвантсен, Беккер — Уча.

Не сыграют: —

“Лейпциг (3-5-2): Гулачи — Конате, Орбан, Мукиэле — Хальстенберг, Кампль, Демме, Лаймер, Клостерманн — Вернер, Поульсен.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Унион Берлин — Лейпциг:

“Унион” неплохо усилился для Бундеслиги, пригласив Уча, Суботича, Гентнера, которые способны помочь сохранить место в высшем дивизионе, но чтобы на равных играть с “Лейпцигом”? Где-то на эйфории хозяева могут блеснуть перед “быками”, поиграв в корриду, но Вернер и компания просто на голову выше оппонента по всем показателям, что не может не отразиться на игре, если не грянет незапланированная сенсация, а по нашим расчетом ее не должно быть, так что предлагаем ставить на “Лейпциг” с форой -1.5 с коэффициентом — 3.00.

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Унион – РБ Лейпциг. Прогнозы статистики (18.08.2019)

Унион – РБ Лейпциг. Прогнозы статистики (18.08.2019)



В воскресенье 18.08.2019 пройдет матч чемпионата Германии между Унионом и Лейпцигом. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в немецкой Бундеслиге.

Унион – РБ Лейпциг. Прогноз в пользу победы Лейпцига:

Это будет первый матч между Унионом и Лейпцигом в высшем дивизионе и их пятый официальный матч (2 победы Лейпцига, 1 победа Униона и 1 ничья в четырех предыдущих встречах).

Три из четырех предыдущих матчей между Унионом и Лейпцигом завершались победой команды, игравшей дома.

В прошлом сезоне Унион в чемпионате второго дивизиона потерпел только пять поражений. Ни одна другая команда не проиграла меньше девяти матчей.

Унион – РБ Лейпциг. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этом матче одержит Лейпциг.

1.784П2

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Унион – РБ Лейпциг. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Первая встреча этих команд состоялась в 6 туре чемпионата второй Бундеслиги 2014/15 и закончилась победой Униона со счетом 2:1. В той игре забивали Себастьян Польтер (2 мяча) и Юссуф Поульсен. Оба продолжают выступать за свои клубы.

В прошлом сезоне Унион пропустил только 33 гола в чемпионате второй Бундеслиги — меньше всех. При этом он провел 14 матчей без пропущенных голов — только Гамбург играл на ноль так же много раз.

В прошлом сезоне Лейпциг пропустил всего 29 голов в Бундеслиге и в 16 встречах не пропускал вовсе. Оба показателя были лучшими в турнире.

Унион – РБ Лейпциг. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в матче будет забито менее трех голов.

2.185ТМ 2.5

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Унион – РБ Лейпциг. Прогнозы по остальным линиям:

Это будет первый матч для Юлиана Нагельсманна в Бундеслиге во главе Лейпцига. А для наставника Униона Урса Фишера это будет первый матч в высшем дивизионе.

Унион — 56-я команда, которая дебютирует в Бундеслиге. Кроме того, это пятый берлинский клуб, который сыграет в высшем дивизионе (помимо продолжающей играть в Бундеслиге Герты также Берлин в элите представляли Тасмания 1900, Теннис Боруссия и Блю-Вайс 90). Кстати, последнее столичное дерби в Бундеслиге состоялось в сезоне 1976/77 (тогда в высшей лиге играли Герта и Теннис Боруссия). Не считая Герты, ни одному берлинскому клубу не удавалось продержаться в высшей лиге больше одного сезона.

Лейпциг ни разу не начинал чемпионат Бундеслиги с победы (=1-2). За эти три матча он забил всего три гола и пропустил восемь.

Унион – РБ Лейпциг. Ставка на голы команд:

Эксперты сайта считают, что минимум одна команда в этой встрече не забьет.

2.248обе забьют — нет

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