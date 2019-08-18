Прогноз редакции на матч Заря — Александрия

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“Заря” стала одним из открытий на старте Украинской Премьер-лиги, ведь именно они отправились в погоню за донецким “Шахтером”, а не киевское “Динамо”. В активе команды из Луганска семь очков, что на два меньше, чем у “горняков”. Не факт, что подопечные Виктора Скрипника протянут на этой позиции долго, ведь они еще не вылетели из еврокубков, на что уходит много сил. Если киевляне привыкли играть на международной арене из года в год, то для луганчан это может стать камнем, об который они споткнутся.
“Заря" (4-4-2): Шевченко — Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Каменюка — Леднев, Кочергин, Иванисеня, Хомченовский — Кабаев, Русин
Не сыграют: —
“Александрия” (4-4-2): Панькив — Мирошниченко, Шендрик, Лучкевич, Прокопчук — Протасов, Гречишкин, Банада, Безбородко — Ситало, Ковалец
Не сыграют: Бухал
“Александрия” — это пример для “Зари”, какой командой ни в коем случае нельзя становиться. В прошлом году клуб из одноименного города мог бороться с “Динамо” и “Шахтером” в первой тройке, но проиграл эту войну еще где-то в середине первенства. Новый чемпионат они начали не очень удачно, так как имеют в своем активе одну победу и два поражения. Такими темпом, еще учитывая какие новички пополнили УПЛ, игроки Владимира Шарана будут барахтаться в середине турнирной таблицы. Наш прогноз — П1 с коэффициентом 1,71
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