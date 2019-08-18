Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Армавир — Балтика (18.08.19)

Армавир — Балтика 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В предыдущем туре «Армавир» добился победы над «Факелом» со счетом 2:0. «Балтика» одержала вторую победу подряд, обыграв «Нижний Новгород» со счетом 2:1. Для калининградцев этот успех стал первым на домашнем стадионе в текущем сезоне ФНЛ. В предстоящей игре команды имеют примерно одинаковые шансы на триумф, по мнению букмекеров. Победу «Армавира» можно взять за примерный коэффициент 2,6, в то время как успех «Балтики» оценивается котировкой в районе 2,8.

Результаты при подобных коэффициентах

При схожей линии «Армавир» в домашнем матче разделил очки со «Спартаком-2» (1:1). А «Балтика» при похожих котировках на выезде обыграла «Мордовию» со счетом 3:0.

Статистика для ставок

В 11 из 13 последних выездных матчей в ФНЛ «Балтике» не удавалось забить больше 1 мяча. Такая же результативность калининградцев в предстоящей игре оценивается букмекерами коэффициентом около 1,4.

В 3 из 5 предыдущих домашних встреч в ФНЛ футболисты «Армавира» становились авторами первого гола. Вероятность того, что и в ближайшей игре подопечные Арсена Папикяна откроют счет, оценивается котировкой в районе 2.

Ставки на игроков

На данный момент в ФНЛ образовался квартет лучших бомбардиров с 6 мячами в активе. В их число входит нападающий «Армавира» Амур Калмыков, который забивал в каждом из 3 последних матчей команды в ФНЛ. Очень вероятно продолжение результативной серии форварда в предстоящем поединке.

Прогноз редакции на матч Армавир — Балтика



В Армавире встречаются соседи по турнирной таблице, местный футбольный клуб и калининградская “Балтика”. Армаыирцы начали сезон не очень хорошо, но исправляются, победив в последних двух играх. Кошмарно в сезоне стартовала “Балтика”, проиграв три игры подряд (даже “Чайке”), но теперь у команды Евгения Калешина, который пытается прививать подопечным вкус “правильного” футбола, дела пошли в гору с победами над “Мордовией” (3:0) и “Нижним Новгородом” (3:1).

Ориентировочные составы на матч Армавир — Балтика:

“Армавир” (4-2-3-1): Матюша — Тен, Концедалов, Хайруллов, Кутин — Замалиев, Гуфров — Иванченко, Поляков, Лусикян — Калмыков.

Не сыграют: —

“Балтика” (4-2-3-1): Латышонок — Макарчук, Наилсон, Плопа, Тишкин — Причиненко, Кашчелан -Кузьмин, Чочиев, Альшин — Маркин.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Армавир — Балтика:

Победа “Армавира” над “Факелом” ничего прям такого уже положительного не означает, но и не дает повода к хозяевам отнестись с прохладцей. Да и можно ли так рассуждать? Главное преимущество калининградцев то, что после долгосрочной дисквалификации возвращается на тренерскую скамейку Евгений Калешин, а значит он сможет самостоятельно направлять заряд энергии на своих футболистов, каким бы хорошим “проводником” не был ассистент. Футбол команда с Балтийского моря показывает действительно удобоваримый и он сможет принести результат в игре с армавирцами, поэтому берем с осторожностью Х2 с коэффициентом — 1.48.

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку

Повторить





Армавир — Балтика. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Армавир — Балтика. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Армавир — Балтика состоится в воскресенье 18 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Юность. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы Армавира. После восьми туров он делит восьмое место с СКА-Хабаровском, набрав 11 очков. В среду Армавир обыграл на выезде Факел со счетом 2:0. Это была его вторая подряд победа и оба раза он забивал больше одного мяча. До этого ему не удавалось победить в пяти кряду встречах — три ничьи и два проигрыша. Сейчас впервые с сентября прошлого года Армавир может выиграть в трех матчах чемпионата подряд. На своем поле он одержал пять побед за восемь предыдущих матчей. В половине встреч на данном отрезке Армавир забивал ровно по два гола. В нынешнем сезоне он провел в родных стенах четыре встречи, дважды победив и по разу сыграв вничью и проиграв.

Балтика после восьми туров делит десятое место с Нефтехимиком и Лучом, набрав девять очков. В середине недели она обыграла дома Нижний Новгород со счетом 2:1. Это была ее вторая подряд победа. Она остается единственной командой, которая в нынешнем сезоне ни разу не играла вничью — три победы и пять поражений. На выезде калининградцы выиграли два из трех последних матчей. Перед этим они не могли победить на чужом поле в 12 поединках кряду, набрав в них всего четыре очка и потерпев восемь поражений. Отдельно стоит сказать, что в 7 из 12 последних матчей на чужом поле Балтика не забивала ни одного гола. В прошлом сезоне оба матча между Армавиром и Балтикой завершились вничью. А в сезоне 2015/16 они обменялись гостевыми победами. Таким образом, ни один из четырех поединков противостояния не завершился победой команды, игравшей дома. В предстоящей встрече, как считают специалисты сайта , хозяева вряд ли смогут победить — в данном случае выгодной окажется ставка на выигрыш Балтики с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Армавир — Балтика:

Победа Армавира — 2.61, ничья — 3.13, победа Балтики — 2.78.

Армавир — Балтика. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Победа Балтики с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на выигрыш Балтики с форой (0) принимаются с котировкой 1.98.

Читайте также: