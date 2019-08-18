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«Торпедо Москва» — «Текстильщик». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч Торпедо – Текстильщик Иваново

добрейшего всем дня товарищи точнее ночи хотя какая кому разница, вот такой вот прогноз от меня на матч очередной текстильщика из нашего любимого города, конечно торпедо на этот матч фаворит но вот наши бутболеры из иваново не плохо забивают в этом году и даже в случае поражений не уходят без забитых голов, так что поставлю я обе забьют на этот матч и конечно жду победы нашей команды, вперед земляки!

«Торпедо» — «Текстильщик». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. ФНЛ. 9-й тур.

«Торпедо» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново).

Стадион: им. Э.А. Стрельцова, Москва. 18.08.2019. 18:00 (МСК).

Судья: Игорь Панин

Еще в прошлом году «Торпедо» играло в ПФЛ, а уже по итогам старта чемпионата становится понятно, что автозаводцы будут одними из главных претендентов на выход в РПЛ. Маловероятно, что «Текстильщик» сможет навязать борьбу и отобрать очки у москвичей.

Форма «Торпедо»

«Торпедо» одержало в прошлом туре очередную свою победу, причем по ходу встречи автозаводцы проигрывали. Тем не менее, нашли в себе силы, отыгрались и в концовке дожали соперника, взяв три очка.

Вместе с «Ротором» они делят первую строчку турнирной таблицы, уступая волгоградцам лишь по дополнительным показателям.

На своем поле автозаводцы играют результативно и стабильно – в четырех встречах, которые проходили в столице, они забивали минимум два мяча своему сопернику, набрав 10 очков из 12 возможных.

Москвичи набрали хороший ход и мысль о первом месте должна подстегивать команду на дальнейшие подвиги.

Форма «Текстильщика»

Клуб из Иваново начал чемпионат крайне неудачно – после четырех туров в активе команды было всего 1 очко. Но в последних трех играх «Текстильщик» набрал 7 очков и взлетел из низов турнирной таблицы поближе к ее экватору.

Стоит отметить, что две своих победы команда добыла на чужих стадионах – обыграны «Спартак-2» и «Нефтехимик». Однако, нынешнее «Торпедо» орешек посерьезнее, поэтому снова увезти с выездного матча какие-то очки будет крайне сложно.

История встреч «Торпедо» и «Текстильщик»

Команды сыграли между собой в общей сложности 2 матча в рамках ФНЛ. Оба поединка выиграли москвичи. Последний раз соперники пересекались в 2007 году поэтому большого внимания статистике уделять не стоит.

Ставки и прогнозы на матч «Торпедо» – «Текстильщик»

«Торпедо» на старте сезона играет очень мощно и находится в шаге от того, чтобы захватить единоличное лидерство в ФНЛ. Наверняка команда будет настроена на взятие очередных трех очков. В качестве первой ставки порекомендуем победу автозаводцев с форой (-1). БК «



Торпедо Москва — Текстильщик. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Торпедо Москва — Текстильщик. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (18.08.2019)

Матч 9 тура чемпионата России (ФНЛ) Торпедо Москва — Текстильщик состоится в воскресенье 18 августа в 18:00 (МСК) на стадионе им. Стрельцова. Фаворитом этого матча считается Торпедо, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. После восьми туров москвичи делят первое место с Ротором, набрав 19 очков. В середине недели они обыграли на своем поле Авангард со счетом 3:1, хотя уступали к перерыву 0-1. Дублем в составе «Автозаводцев» отметился Иван Сергеев. Это была третья подряд победа Торпедо. А с начала сезона они победили в шестой раз. На своем поле столичный клуб в текущем розыгрыше чемпионата ФНЛ провел четыре матча, выиграв три из них. Причем за эти четыре поединка Торпедо забило девять голов и ни разу меньше двух за игру.

Текстильщик перед этим туром делит 13-е место с еще четырьмя командами, набрав восемь очков. В среду он обыграл на выезде Спартак-2 со счетом 2:1. В третий раз подряд подопечные Дениса Бояринцева не проиграли, набрав за эти три встречи семь очков из девяти возможных. А после серии из трех поражений на старте чемпионата они уступили лишь раз за пять последних поединков, дважды победив и два раза сыграв вничью. На выезде Текстильщик в этом сезоне провел уже шесть матчей, включая номинально домашний, но фактически выездной поединок с Шинником в Ярославле. Из этих шести встреч он выиграл два и еще дважды играл вничью. То есть все свои очки ивановский клуб набрал на чужом поле. Несмотря на это, избежать поражения от Торпедо ему, как считают эксперты сайта , вряд ли удастся. В 2007 году, когда эти команды играли в ФНЛ вместе в последний раз, Текстильщик проиграл Торпедо оба матча — 3:5 в гостях и 0:2 дома. В предстоящей встрече он, скорее всего, снова уступит, пропустив больше одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Торпедо Москва — Текстильщик:

Победа Торпедо — 1.52, ничья — 3.90, победа Текстильщика — 6.77.

Торпедо Москва — Текстильщик. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 9 тур, 18 августа):

Победа Торпедо; индивидуальный тотал Торпедо больше 1,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Торпедо со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 4.50 и 5.00 соответственно). Ставки на индивидуальный тотал Торпедо больше 1,5 голов принимаются с котировкой 1.82.

Прогноз редакции на матч Торпедо — Текстильщик



А это интересно: Сергей Игнашевич против Дениса Бояринцева.Московское “Торпедо” и ивановский “Текстильщик” не побоялись пригласить в наставники бывших футболистов московских ЦСКА и “Спартака”, и те пока оправдывают доверие, особенно это касается Игнашевича, поскольку “черно-белые” набрали хороший ход и идут в ногу с фаворитами.

Ориентировочные составы на матч Торпедо — Текстильщик:

“Торпедо” (3-4-3): Кенякин — Шоркин, Божин, Багаев — Самошников, Рязанцев, Калугин, Магал — Кертанов, Сергеев, Галоян.

Не сыграют: —

“Текстильщик” (4-3-3): Смирнов — Шилов, Радченко Н., Фомин, Горюшкин — Маричев, Мухаметзянов, Андреев — Гайдуков, Радченко А., Попов.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Торпедо — Текстильщик:

Денис Бояринцев вместо с подопечными успешно наведался в Москву в 8-м туре, когда обыграл “Спартак-2”, как бы не прискорбно это было для “красно-белых”, но теперь соперник куда серьезнее. “Черно-белые” в последнем туре уверенно обыграли курский “Авангард” (3:1), добыв третью домашнюю победу в четырех матчах. Что касается “Текстильщика” при игре в гостях, то бросается в глаза, что команда действительно хороша на чужих полях, даже “Ротор” если унес ноги. Говоря об игре, стоит отметить, что обе команды нацелены на комбинирующий, атакующий футбол, а из этого можно выжать многое для ставки: не было еще случая, чтобы “Торпедо” дома не забивало, а “Текстильщик” на выезде. Напрашивается “обе забьют” с коэффициентом — 2.35.

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Торпедо Москва

Игра у «черно-белых» клеится. Отдельные футболисты из обоймы конечно выпадают, но это временное явление. Игнашевичу удалось создать боеспособный коллектив который со временем будет прибавлять. Скорее всего, если с финансами все будет в порядке, мы увидим Торпедо на следующий сезон в РФПЛ. У себя дома команда играет с позиции силы, контролирует игру. «Тики-така» уровня ФНЛ. Смотреть можно. Ну а про великолепный гол пяткой в прошлом туре и писать особо нечего. Хозяева, что очень важно, стали забивать. А в четырех домашних турах смог одержать три победы.

Текстильщик Иваново

Можно было попробовать -1 на Торпедо, но у Бояринцева подобралась неплохая команда. Вроде бы с обороной проблемы, но начал новичок с трех поражений кряду, не почувствовал уровень ФНЛ, что говорится. Временное явление. Гостевая победа над Спартаком-2, Нефтехимиком, ничья с Шинником. Да и забивает Текстильщик исправно, только в первом туре не удалось отличиться. Проблемы «черно-белым» обязан создать, но все же класс дружины Игнашевича должен сказаться.

Прогноз

Хорошо смотрится ставка тотал больше 2.5. Просится сама собой. Гости забивают, но и дают забивать. Торпедо на правах одного из лидеров и чуть ли не главного фаворита в атаке тоже смотрится. Все может закончится со счетом 2-1. Скорее всего, -1 на хозяев будет ставкой на возврат, +1 на Текстильщик тоже. Остановлюсь на самом прогнозируемым результатом. Победой Торпедо в один гол.

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