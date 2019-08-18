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«Эспаньол» — «Севилья». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Футбол Испании. Эспаньол — Севилья. Прогнозы на матч

Эспаньол — Севилья. Прогноз, ставки на матч чемпионата Испании (18.08.2019)

Эспаньол — Севилья. Прогноз на матч испанской Примеры (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Испании Эспаньол — Севилья, который состоится на стадионе Корнелья-Эль Прат (RCDE Stadium) в воскресенье 18 августа, начало в 20:00 (МСК).

Эспаньол — Севилья. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Севилья. В прошлом сезоне она заняла шестое место и не смогла попасть в Лигу чемпионов. В конце чемпионата андалузский клуб одержал только две победы в шести последних встречах при одной ничьей и трех поражениях. В каждом проигранном матче Севилья оставалась без забитых голов. В гостях она не выиграла ни одного из трех предыдущих матчей, забив в них только один мяч. И в целом на чужом поле Севилья играет заметно слабее, чем дома. Так, из 15 последних поединков на выезде она выиграла только два при пяти ничейных результатах и восьми поражениях. В семи встречах на данном отрезке Севилья не забивала ни одного гола.

Эспаньол в прошлом сезоне занял соседнее с Севильей седьмое место, набрав на шесть очков меньше. В конце чемпионата он одержал три подряд победы с общим счетом 7:0. При этом каталонцы не проиграли ни одного из девяти последних матчей в Ла Лиге — пять побед и четыре ничьи. На своем поле они не потерпели ни одного поражения за пять последних поединков, выиграв три из них. А из девяти предыдущих встреч в родных стенах Эспаньол выиграл пять и уступил лишь раз. Кстати, ни в одном матче на данном отрезке он не пропускал больше одного мяча.

Эспаньол — Севилья. Ставки на матч:

Эспаньол — Севилья. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Севилья выиграла у Эспаньола оба матча в чемпионате Ла Лиги — 2:1 дома и 1:0 в гостях. Она не проиграла ни одного из четырех предыдущих матчей противостояния — три победы и одна ничья. А за десять последних поединков против каталонского клуба Севилья потерпела лишь два поражения и выиграла семь раз. Отдельно стоит сказать, что всего 2 из 11 предыдущих матчей между Эспаньолом и Севильей завершились победой команды, игравшей на выезде, тогда как в восьми случаях побеждали хозяева поля.

>Забивает за игру

0

Эспаньол — Севилья. Ставки на матч:

Специалисты сайта считают, что шансы Эспаньола в этой игре недооценены и он не только не проиграет Севилье, но и может одержать над ней победу. В данном случае можно поставить на выигрыш Эспаньола с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется победа Севильи 1:0 (коэффициент 8.50). Ставки на выигрыш Эспаньола с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.185.



Эспаньол — Севилья: ставим на гостей

Эспаньол — Севилья: ставим на гостей

17.08.2019 26 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Испанской Примеры, в котором между собой сыграют Эспаньол и Севилья. Встреча состоится в это воскресенье в Барселоне на стадионе «РДЦЕ». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 20:00 по московскому времени. Сможет ли Эспаньол остановить более грозного соперника. Какие ставки поставить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (3.10) Х (3.54) П2 (2.37) Эспаньол Севилья Чемпионат Испании. Примера. 1-ый тур. «РДЦЕ». Барселона. 18.08.2019 20:00



Ориентировочные составы на матч Эспаньол — Севилья

Эспаньол : Лопес; Росельо, Мармоль, Бернардо, Пипа; Варгас, Дардер, Итурраспе, Гранеро: У Лэй, Бонилья. Севилья : Вацлик; Каррису, Кунде, Регилон; Жордан, Торрес, Фернандо, Навас; Окампос, де Йонг, Эль-Хаддади.

Предстоящий матч в составе Эспаньола точно пропустит полузащитник Давид Лопес и нападающий Пабло Пьятти. Оба футболиста долечивают свои травмы, полученные еще в конце прошлого чемпионата Испании.

А вот в Севилье нет никаких проблем с составом. Единственным футболистом, который рискует пропустить предстоящий матч, является Нолито. Однако, тренерский штаб Севильи не исключает его появление на футбольном поле.

История личных встреч

История противостояний между Эспаньолом и Севильей насчитывает аж 153 поединка. Однако, клуб из Севильи несколько успешнее выступает в данном противостоянии. Ему удалось выиграть в 75 встречах, в то время, как Эспаньол одержал 49 побед. Остальные 29 встреч между этими клубами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Эспаньол смог серьезно поднажать в самой концовке первенства и завершить чемпионат на седьмой строчке в турнирной таблице. Благодаря этому каталонцы попали в еврокубки и раньше всех Испанских команд начали новый сезон. Эспаньол уже успешно прошел два квалификационных раунда Лиги Европы и сейчас готовится к решающим поединкам против Зари. Эспаньол не испытал никаких проблем с тем, чтобы войти в новый сезон и футболисты этой команды уже успели набрать должную форму.

А вот для Севильи предстоящий поединок станет первым официальным в этом футбольном сезоне. Однако, Севильцы успели провести аж 10 контрольных поединков в межсезонье. С такой подготовкой ни о какой расслабленности после отпуска не может быть и речи. Но, такое количество товарищеских встреч связано и с масштабной перестройкой команды. Хулен Лопетеги начал большую чистку и этим летом из Севильи уехало огромное количество футболистов. Тем не менее, новые игроки уже успели влиться в коллектив, судя по качественно проведенным предсезонным играм. С первого же тура Севилье по силам показать сильный футбол.

Прогноз: Севилья должна выйти победителем. Но, свой гол хозяева обязаны забить.

Интересные факты перед матчем

Тотал больше 2.5 голов прошел в 4 из 6 последних поединков между этими клубами. Севилья выиграла три предыдущие игры против Эспаньола.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Эспаньол — Севилья, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Эспаньол — Севилья Ставка: Победа Севильи с форой (0) Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Эспаньол — Севилья Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.76 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Эспаньол – Севилья. Прогнозы статистики (18.08.2019)

Эспаньол – Севилья. Прогнозы статистики (18.08.2019)



В воскресенье 18.08.2019 пройдет матч чемпионата Испании между Эспаньолом и Севильей. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в испанской Примере.

Эспаньол – Севилья. Прогноз в пользу ничьей:

Эспаньол выиграл только 2 из 17 предыдущих матчей Ла Лиги против Севильи (=4-11).

Севилья выиграла у Эспаньола в общей сложности 69 матчей в Ла Лиге — больше, чем у любой другой команды. Кроме того, никого Севилья не обыгрывала на выезде так много раз, как Эспаньол (19).

Севилья не проиграла ни одного из четырех предыдущих матчей против Эспаньола, сыгранных в первом туре чемпионата (+3=1).

Эспаньол не проиграл ни одного из девяти предыдущих матчей в Ла Лиге (+5=4). Впервые с января 2009 года его беспроигрышная серия может достичь десяти поединков.

Эспаньол – Севилья. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что матч не выявит победителя и завершится вничью.

3.52ничья в матче

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Эспаньол – Севилья. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Эспаньол не пропустил ни одного гола за три последних поединка в Ла Лиге.

Нападающий Эспаньола Борха Иглесиас в прошлом сезоне забил в Ла Лиге 17 голов. Последний футболист этой команды, забивавший больше — Рауль Тамудо (19 голов в сезоне 2003/04).

Виссам Бен Йеддер забил три гола в четырех матчах против Эспаньола в Ла Лиге.

Эспаньол – Севилья. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в игре будет забито менее трех голов.

1.93ТМ 2.5

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Эспаньол – Севилья. Прогнозы по остальным линиям:

В каждом из трех последних сезонов в Ла Лиге, которые для Эспаньола начинались с домашнего матча, он выигрывал поединок первого тура.

За девять последних сезонов Севилья лишь раз начала чемпионат Ла Лиги с поражения (+5=3) — в 2013 году она уступила в первом туре со счетом 1:3 Атлетико.

Дэвид Гальего может стать третьим наставником Эспаньола, который не проиграет ни одного из шести первых матчей во главе клуба в чемпионате Испании. Ранее это удавалось Алехандро Скопелли (11 матчей в 1952 году) и Висенте Миере (8 матчей в 1980 году).

Юлен Лопетеги выиграл только четыре из десяти матчей Ла Лиги (=2-4) и последнюю победу одержал во главе Реала как раз над Эспаньолом — в сентябре прошлого года со счетом 1:0.

Эспаньол – Севилья. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что выгодной будет ставка на победу номинального аутсайдера пары с положительной форой (+0.5).

1.65П1 (+0.5)

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Обыграет ли «Эспаньол» «Севилью»?

В воскресенье, 18 августа, в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в первом туре испанской Примеры сезона 2019/20 «Эспаньол» сыграет с «Севильей». Начало — в 20:00 по мск. Прогноз на



Летом подопечные Давида Гальего в товарищеских матчах обыграли «Пераладу» (6:0) и «Ланс» (3:1), а также разошлись миром с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).









В лазарете «Попугаев» еще посреди этой недели находились Эстебан Гранеро, Давид Лопес и Пабло Пьятти.







«Севилья»



Летом «Севилья» сменила наставника после шестого места в Примере прошлого сезона. Руководство клуба предоставило шанс (возможно, последний) возродить карьеру экс-наставнику «Реала» и сборной Испании Хулену Лопетеги.





Между тем, возвращение легендарного спортивного директора Мончи после его неудачного периода в «Роме» привело к сумасшедшей активности «рохибланкос» на трансферном рынке. В распоряжении Лопетеги есть одиннадцать новых игроков.





Наиболее важным из них может оказаться плеймейкер из «Порту» Оливер Торрес: он был большой звездой на молодежном уровне, став в 2012 году чемпионом Европы U-19 под руководством Лопетеги. И теперь у него Торреса есть идеальный тренер для того, чтобы прогрессировать.







Прогноз



Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,3, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,1, а ничья — в 3,4.









Рекомендуем ставить на то, что «Эспаньол» выиграет, и обе команды забьют за 5,5.





Прогноз на

матч

«Эспаньол» – «Севилья» 18 августа

Великолепные скауты «Севильи» пополнили команду нужными ребятами, благодаря которым скромный испанский середняк продолжит держать планку. Самое главное приобретение андалусцев – один из лучших нападающих Эредивизи на протяжении пяти лет де Йонг. Компанию ему составят Хаддади, подписанный на постоянной основе, а также прибывший из «Марселя» Окампос. Также стоит отметить центрбека Кунде, который явно перерос французского аутсайдера «Бордо».

На фоне этих трансферов список покупок «Эспаньола» выглядит грустно. Четвертая худшая атака Примеры прошлого сезона усилилась двумя нападающими. Лей забил за «Шанхай» миллион мячей, но, учитывая уровень китайского футбола, это неудивительно. Феррейра здорово выступал за донецкий «Шахтер», но затем стал один из самых провальных трансферов «Бенфики».