Прогноз редакции на матч Реймс — Страсбур

Прогноз от наших экспертов

«Реймс» — «Страсбур». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Реймс — Страсбур 18 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Реймс» в первом туре Лиги 1 довольно неожиданно сумел переиграть на выезде «Марсель» со счетом 2:0. И в предстоящей игре букмекеры считают, что больше шансов на победу у хозяев – коэффициент на такой исход около 2,1. «Страсбур» в своем стартовом матче разделил очки с «Мецом» (1:1). Подопечные Тьерри Лоре принимают участие в квалификационном этапе Лиги Европы. В этом есть как положительные моменты, так и отрицательные. «Страсбур» быстрее набирает форму благодаря игровой практике в ЛЕ, но при этом футболисты получают меньше отдыха. В предстоящей игре вероятность успеха гостей оценивается котировкой в районе 3,9.

Результаты при подобных коэффициентах

Примерно при таких же котировках «Реймс» на своем поле обыграл «Страсбур» в очном противостоянии прошлого сезона Лиги 1 со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В 5 из 6 последних личных встречах в Лиге 1 и Лиге 2 футболисты «Реймса» становились авторами первого гола в матче. Вероятность того, что и в этой игре хозяева откроют счет, оценивается букмекерами коэффициентом около 1,8.

В тех же 5 матчах обе команды покидали поле с забитыми мячами в активе. В ближайшей игре пари «Обе забьют — да» можно взять за примерный кэф 2,1.

Реймс — Страсбур. Прогноз на матч чемпионата Франции

Реймс — Страсбур. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (18.08.2019)

Реймс — Страсбур. Прогноз на матч французской Лиги 1 (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Реймс — Страсбур, который состоится на стадионе Огюст Делон (Stade Auguste-Delaune II) в воскресенье 18 августа, начало в 18:00 (МСК).

Реймс — Страсбур. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Реймс, оценив вероятность его победы примерно в 50%. В прошлом сезоне он занял восьмое место в итоговой турнирной таблице чемпионата, набрав 55 очков. В первом туре текущего розыгрыша первенства Франции Реймс обыграл на выезде Марсель со счетом 2:0, забив оба мяча после перерыва. Это была его третья подряд победа в Лиге 1 — столько же раз он выиграл за 13 встреч перед этим. На своем поле Реймсу удалось победить лишь раз за четыре последних матча. В то же время и проиграл он только 2 из 11 предыдущих поединков в родных стенах при пяти победах и четырех ничейных результатах.

Страсбур в прошлом розыгрыше чемпионата стал 11-м с 49 набранными очками. В прошлые выходные он принимал на своем поле Мец и сыграл с ним вничью 1:1. За 17 последних матчей в Лиге 1 ему удалось одержать лишь две победы при девяти ничейных результатах и шести поражениях. А на выезде за восемь предыдущих матчей Страсбур один раз победил, четыре раза сыграл вничью и трижды проиграл. В половине встреч отрезка он пропускал ровно по два гола. При этом в целом на чужом поле он играет не хуже, чем дома. Так, в прошлом сезоне на выезде Страсбур набрал 23 очка — это всего на три меньше, чем он набрал дома.

Реймс — Страсбур. Ставки на матч:

Реймс — Страсбур. Как играли между собой?

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами. В частности, Реймс выиграл на своем поле со счетом 2:1. В целом в этом противостоянии в последние годы большого преимущества не было ни у одной из команд. Так, из восьми предыдущих матчей четыре выиграл Реймс и три раза побеждал Страсбур, а еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Также надо сказать, что в пяти из шести последних матчей между Реймсом и Страсбуром забивалось больше двух голов.

>Забивает за игру

1

Реймс — Страсбур. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют ничью в этом матче и ставят на выигрыш Страсбура с положительной форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Реймса со счетом 1:0 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Поставить на выигрыш Страсбура с форой (+0.5) можно с котировкой 1.88.



Прогноз редакции на матч Реймс — Страсбур



Стадион “Огюст Делон” увидит 18 августа матч второго тура чемпионата Франции по футболу между командами “Реймс” и “Страсбург”. Хозяева в первом туре одержали блестящую победу на величественном “Велодроме” над хворающим после ухода Балотелли “Марселем” со счетом 2:0. Мячи во втором тайме забили Диа и Сук Юн Чжун. Гости провели простую и равную встречу с “Метцем”, завершив ее дружеской ничьей 1:1. На мяч Томассона на 21-й минуте на 47-й ответил Диалло.

Ориентировочные составы на матч “Реймс” — “Страсбург”

“Реймс”: (4-5-1) Райкович — Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Камара — Уден, Ромао, Денгоме, Шавалерен, Думбия — Диа

Не сыграют: Зенели

“Страсбург”: (3-5-2) Зельс — Джику, Митрович, Коне — Кароль, Льенар, Мартен, Фофана, Лала — Томассон, Ажорк

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Реймс” — “Страсбург”

После первого тура можно было бы заявить о силе “Реймса”. Но это только если не знать всей подноготной, почему “Марсель” не смог оказать должного сопротивления. Поэтому игроков Дэвида Гайона и их возможности в стартовавшем сезоне пока можно назвать загадкой. И грядущая встреча пусть и не полностью, но во многом даст понять, какая она. А вот “Страсбург” в свою очередь наверняка не будет сильно нагнетать и во что бы то ни стало лезть на чужие ворота, больше оглядываясь на свои и стараясь минимизировать возможные ошибки. Поставим на ТМ2,5, на который “Париматч” предоставил коэффициент 1,57. Обойдемся здесь без особого риска.

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Реймс

Реймс начал сезон с победы над Марселем, при этом забить смогли два мяча. До этого неплохо забивали в товарищеских матчах, три в ворота Шефилда и Дижона, при жтом и сами пропускали в обоих матчах, в ворота Метца забили два.

Страсбур

Страсбург стартовал с ничии 1:1 против Метца. В квалификации ЛЕ так же сыграли результативно с Маккаби, выиграли 3:1 и проиграли 1:2. Как видим команда в атаке играет неплохо, но пропускает регулярно.

Прогноз

Можно было бы взять ставку обе забьют, но я все же перестрахуюсь. В итоге мы имеем то, чтоРеймс по завершению прошлого сезона, сыграл 6 матчей, во всех шести матчах забивалось минимум два мяча. Страсбург в свою очередь сыграл девять матчей, в семи из них забивалось минимум два мяча.

Ну и на последок статисимка личных встреч, где минимум два мяча забивалось в 8 из 9 матчей, в 6 из 7 последних матчей забивалось больше двух мячей.

Реймс – Страсбур. Прогнозы статистики (18.08.2019)

Реймс – Страсбур. Прогнозы статистики (18.08.2019)



В воскресенье 18.08.2019 пройдет матч чемпионата Франции между Реймсом и Страсбуром. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в французской Лиге 1.

Реймс – Страсбур. Прогноз в пользу ничьей:

Реймс выиграл три предыдущих матча в Лиге 1 и теперь впервые с марта 1976 года его победная серия в высшем дивизионе может достичь четырех поединков.

Страсбур выиграл всего 2 из 17 предыдущих матчей в Лиге 1 (=9-6).

Реймс проиграл два из трех предыдущих матчей Лиги 1 на своем поле, победив лишь раз. Столько же поражений он потерпел за 17 домашних встреч перед этим (+8=7).

Страсбур выиграл только один из восьми предыдущих гостевых матчей в Лиге 1 (=4-3).

Реймс – Страсбур. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что наиболее вероятный исход этого матча — ничья.

3.22ничья в матче

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Реймс – Страсбур. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Сок Хен Джун забивал в двух предыдущих матчах Лиги 1 в составе Реймса (оба раза по 1 голу). Столько же раз он забивал за 21 первый матч за клуб.

Нуну Да Кошта забил два из четырех последних голов Страсбура в ворота Реймса в Лиге 1.

фак

Реймс – Страсбур. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в матче будет забито менее трех голов.

1.60ТМ 2.5

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Реймс – Страсбур. Прогнозы по остальным линиям:

Реймс выиграл только один из семи предыдущих матчей Лиги 1 против Страсбура (=4-2) — в декабре прошлого года со счетом 2:1.

Реймс не проиграл ни одного из 13 предыдущих домашних матчей против Страсбура в Лиге 1 (+9=4).

Реймс выиграл шесть из восьми последних матчей Лиги 1, сыгранных в августе.

В первом туре футболисты Страсбура совершили всего шесть фолов — меньше всех в тот игровой день.

Реймс – Страсбур. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на выигрыш гостей с форой (+0.5).

1.85П2 (+0.5)

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