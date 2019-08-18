Прогноз редакции на матч Викинг — Стремсгодсет

Прогноз от наших экспертов

«Викинг» — «Стрёмсгодсет». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч

Викинг

Клуб с мужественным и эпическим названием Викинг довольно-таки бодро отметил собственное скорое возвращение в элитный дивизион. Отнюдь не потерявшись среди лучших команд страны, занимая на сегодняшний день 8-ю строчку в турнирной таблице.

Попасть на которую «викингам» помогла, к примеру, их незаурядная атакующая линия, часто расцветающая особыми плодотворными красками как раз в пределах своего стадиона. Где Ставангер, в частности, не так давно помог неоднократно капитулировать обороне таких команд, как: Сарпсборг (победа 2:1), Стабек (5:2), Буде-Глимт (3:4), Бранн (3:1) и пр. Таким образом почти каждый раз радуя личных поклонников настоящим голевым фейерверком!

Стремсгодсет

Что касается Стремсгодсета, то этот некогда славный коллектив сейчас серьёзно рискует покинуть пределы высшей лиги, занимая перед битвой с Викингом зловещую последнюю позицию в рейтинге…Но зато при этом «помещики» абсолютно не щадят как свои, так и посторонние оборонительные порядки, в следствии чего большинству поединков с участием драмменцев может позавидовать в плане результативности даже практически любая игра хоккейного чемпионата Норвегии!

На примере уже завершившихся недавно спаррингов Стремсгодсета с: Волеренгой 3:2, Боде Глимтом 1:3, Хогесунном 3:2, Мьёндаленом 2:3, Тромсе 3:1, Кристиансунном 2:3 и т.д.

Прогноз

Считаю, что и в сегодняшней баталии с участием гиперактивного Стремсгодсета будет забито немалое количество голов в обе стороны!

Викинг

Сложный календарь был у Викинга, ведь в оппонентами были Русенборг, Мольде и Буде/Глимт, в этих матчах Викинг уступил. Но данном отрезке чемпионата этот коллектив постарается наверстать упущенное. Ведь в крайнем матче противником был Сарпсборг и Викинг его одолел, ныне тоже слабый противник, затем игра с клубом Ранхейм и опять Сарпсборг. Викинг на выезде много пропускает, дома этот клуб играет гораздо надежнее в защите.

Стремсгодсет

Одна из двух худших защит в Элитсерии у Стремсгодсета, даже в крайнем победном матче пропустила 2 гола. Этот клуб в родных стенах пропускает больше, чем на выезде, но при этом дома одержала 3 победы, в гостях ни одной. За 17 туров набрал лишь 13 очков и сейчас замыкает турнирную таблицу. Учитывая, что за 5 гостевых матчей Стремсгодсет набрал только 1 очко, вероятнее всего здесь уступит.

Прогноз

Преимущество здесь у Викинга, находясь на 8 месте всего в 5 очках от зоны понижения, конечно будет мотивация. Дома из пяти крайних матче два противника были из топ-3, им Викинг уступил, в остальных добыл очки. В родных стенах разница забитых и пропущенных положительная+4. Стремсгодсету наряду с командой Стабек в гостях с большим трудом даются голы, эти два коллектива забивают меньше всех. Мне известно, что Стремсгодсет далеко не самый удобный оппонент для Викинга. Однако, Стремсгодсет за 8 выездных матчей набрал лишь 3 очка, при таком раскладе вряд ли даже на ничью может рассчитывать. Считаю, что Викинг одержит победу.

Прогноз редакции на матч Викинг — Стремсгодсет



В рамках 18 тура Элитсерии “Викинг” на своем поле примет “Стрёмсгодсет”. Дела у “Викинга” идут в последнее время хуже некуда. В последних пяти играх “Викинг” набрал всего лишь 2 очка. Хозяева поля занимают сейчас скромное 10 место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.

“Стремсгодсет” прочно застолбил за собой последнее 18 место в Высшей лиге, все привыкли что команда только проигрывает… Но вот в 17 туре гости сегодняшнего матча набрали, наконец, 3 очка и начали движение вверх! Сможет ли “Стрёмсгодсет” сотворить еще одну сенсацию и набрать очки во втором матче подряд?

Ориентировочные составы на матч Викинг — Стрёмсгодсет:

“Викинг” (4-5-1): Аустбо — Перейра, Викстоль, Хоув, Виват — Трипич, Ибрахим, Фридйонссон, Торстведт, Битики — Калльман

Не сыграют: Андерсон, Бжоршоль

“Стрёмсгодсет” (4-3-3): Мюра — Вилсвик, Глеснес, Сетра, Хамуд — Спелманн, Стенгель, Хове — Токстад, Абделлауэ, Пеллегрино

Не сыграют: Микельсон, Парр.

Прогноз на матч Викинг — Стрёмсгодсет:

Игра первого круга между этими командами получилась равной и голов болельщикам так и не подарила — 0:0. Безусловно, явным фаворитом этой игры являются хозяева поля, но шанс у “Стремсгодсета” будет обязательно. На неделе, в среду “Викинг” на своем поле сыграл перенесенный матч 10 тура против “Сарпспорга”. В то время как “Стрёмсгодсет” имел недельный цикл для подготовки к этому матчу. За гостей еще и говорит тот факт, что победа в прошлом туре дала им надежду, что не все еще пропало. Учитывая сложный график игр хозяев поля, кураж гостевой команды после победы над “Волеренгой” в 17 туре, можно в этом поединке рискнуть и сыграть очень заманчивый коэффициент, поставив на победу аутсайдера Элитсерии. Наш прогноз: П2 за 3.4.

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