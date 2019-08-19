Прогноз редакции на матч Шапекоэнсе — Аваи

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15-й тур Бразилейрао обязательно подарит очки командам из подвала турнирной таблицы. Главные неудачники турнира “Аваи” с последней строчки отправляются в гости к “Шапекоэнсе”, который занимает 18-ю позицию. Команды разделяет всего 4 очка. В последний игровой уикэнд едва не приключилось чудо. “Аваи” едва ли не зачернкул последний нолик в расширенной таблице лиги, “бело-синие” до 90-й минуты побеждали “Крузейро”, но пропустили, так и не сумев одержать первую победу в чемпионате. Игра в Шапеко — хороший шанс заработать три очка, “зеленые” не могут выиграть уже восемь матчей в лиге
"Шапекоэнсе" (3-5-2): Тьепо — Эдуардо, Гум, Пачеко — Рамос, Сесар, Кампаньяро, Араужо, Камило — Эвералдо, А.Гомес
Не сыграют: —
"Аваи" (5-3-2): Владимир — Силва, Лео, Игор, Бетао, Феррарейс — Кастро, Ж.Пауло, Франко — Савио, Лоуреншо
Не сыграют: Моритц
Но не в пользу “Аваи” говорит тот факт, что лидер атак “Шапекоэнсе” Эвералдо возвращается в строй после дисквалификации. Без него “зеленые” ну совсем беспомощные. В то же время “Аваи” в минувший уикэнд продемонстрировал новые тактические наработки, которые принесли результат, и могли послужить вдохновением для футболистов. Исходя из вышесказанного мы предлагаем поставить на голы. Обе забьют с коэффициентом 2,14.
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