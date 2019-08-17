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Прогноз, ставки и коэффициенты Крузейро — Сантос (18.08.19)

Прогноз редакции на матч Крузейро — Сантос



Терпение руководства “Крузейро” лопнуло. Главный тренер Мано Менезеш отправлен в отставку после очередного безвольного поражения. Роковым матчем стала встреча с “Интернасионалом” в Кубке Бразилии, “синие” проиграли 0:1. Теперь на тренерский мостик “Крузейро” зашел Рожерио Сени, бросивший посреди сезона “Форталезу”.

И легендарного голкипера ждет серьезное испытание в первом же матче. На “Минейрао” приедет лидер чемпионата “Сантос”, чтобы сыграть матч 15-го тура Бразилейрао. Президент этого клуба на неделе обмолвился, что состав “рыб” на полгода мог пополнить Неймар, бывший игрок “черно-белой” команды. Но руководство “ПСЖ” не пошло на встречу бразильцам.

Ориентировочные составы на матч “Крузейро” — “Сантос”

"Крузейро" (4-2-3-1): Фабио — Орехуэла, Лео, Деде, Эжидио — Габриэль, Невес — Кабрал, Энрике, Фред -Роша

Не сыграют: —

"Сантос" (4-3-2-1): Эверсон — Джонатан, Питука, Энрике, Вериссимо — Феррас, Жорже, Санчес Аркоса — Сотельдо, Гонсалес — Саша

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Крузейро” — “Сантос”

“Сантос” на прошлой неделе прервал победную серию из семи матчей, уступив на “Морумби” “Сан-Паулу” — 2:3. Но это не помешало сохранить первую строчку в лиге. “Крузейро” имеет чудовищную статистику — лишь в последнем матче “синие” смогли забить, что перед этим не получалось сделать восемь игр. Смена главного тренера обязательно придаст импульс команде и скажется итоговом результате. Наш прогноз — ничья с коэффициентом 3.04.

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Крузейро Минейро

Крузейро в крайнем матче еле ушел от поражения при счете 2-1, в концовке смог сравнять счет, а ведь оппонентом был Аваи, замыкающий турнирную таблицу. За пять крайних матчей Крузейро Минейро ни одной победы не одержал и набрал лишь 3 очка. Сейчас на 17 месте, а это зона вылета, выбираться конечно надо, но проблема в том, что Крузейро в разы больше пропускает, чем забивает.

Сантос

Прервал свою победную серию Сантос, в прошлом туре уступил Сан-Паулу, но при этом в 5 крайних матчах набрал 12 очков. Сантос силён атакой, с помощью атакующих комбинаций забито 16 голов. Со стандартных положений реализовал 6 голов. Ныне Сантост лидирует, но ближайший преследователь в двух очках. Надо здесь постараться добыть победу, на выезде в 3 из 5 матчей одержал победу.

Прогноз

Букмекеры здесь решили отдать преимущество команде, которая дома на может забить на протяжении 3 матчей кряду. Слабые стороны обороны Крузейро, отражение атакующих ударов в разрез и борьба с опытными игроками. Считаю, что нет никакого преимущество у Крузейро. Среди всех клубов Серии А Бразилии больше всех ударов за матч в строну ворот противника наносит Сантос 16.4. За три крайних матча Сантос забил аж 11 голов. На гол наиграть Сантос конечно способен.

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