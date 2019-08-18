Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь
Прогноз, ставки и коэффициенты Ренн — ПСЖ (18.08.19)
Лига 1. Ренн — ПСЖ. Прогнозы на матч
Ренн — ПСЖ. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (18.08.2019)
Ренн — ПСЖ. Прогноз на матч французской Лиги 1 (18.08.2019)
Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Ренн — ПСЖ, который состоится на стадионе Роазон Парк (Roazhon Park) в воскресенье 18 августа, начало в 22:00 (МСК).
Ренн — ПСЖ. Кто фаворит матча?
Явным фаворитом в этой игре является ПСЖ, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне столичный клуб очень легко выиграл национальное первенство, на 16 очков опередив своего ближайшего преследователя — Лилль. В первом туре нового розыгрыша турнира он принимал на своем поле Ним и добился победы с крупным счетом 3:0 — по голу забили Кавани, Мбаппе и Ди Мария. В конце прошлого сезона ПСЖ заметно сбавил, но и мотивации играть на победу в каждом матче у него не было. Так что не стоит акцентировать внимание на том факте, что победа над Нимом стала для подопечных Томаса Тухеля лишь четвертой за десять последних матчей в Лиге 1. Год назад они, как и сейчас, стартовали с победы 3:0 — тогда в соперниках был Кан. Первые очки ПСЖ потерял только в 15 туре, когда сыграл вничью с Бордо. Есть основания полагать, что его старт в этом сезоне будет не менее мощным.
Ренн в прошлом розыгрыше чемпионата Франции занял десятое место. В прошлую субботу он обыграл на выезде Монпелье со счетом 1:0, забив единственный мяч на 6-й минуте. Это была его третья подряд победа в чемпионате. А не проигрывает он в Лиге 1 в шести матчах кряду. На своем поле Ренн проиграл только один раз за 12 последних матчей, одержав шесть побед и пять раз сыграв вничью. В половине поединков на данном отрезке он не пропускал ни одного гола.
Ренн — ПСЖ. Ставки на матч:
Ренн — ПСЖ. Как играли между собой?
В прошлом сезоне ПСЖ выиграл у Ренна оба матча чемпионата — 3:1 в гостях и 4:1 дома. При этом столичный клуб проиграл Ренну в финале Кубка Франции по пенальти. В этом сезоне ПСЖ и Ренн уже провели один матч — за Суперкубок страны, и он завершился волевой победой парижан 2:1. В восьми из девяти последних официальных матчей между этими соперниками забивалось больше двух голов, а в семи из них — больше трех мячей. Кроме того, в семи из восьми последних матчей противостояния забивали обе команды.
>Забивает за игру
3
Ренн — ПСЖ. Ставки на матч:
Эксперты сайта прогнозируют победу ПСЖ и ставят на то, что забивать будут обе команды. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу ПСЖ со счетом 2:1 или 2:0 (коэффициенты 7.50 и 8.00 соответственно). Поставить на то, что забивать будут обе команды, можно с котировкой 1.70.
Ренн
Похоже для клуба Ренн столичный Пари Сен Жермен становится уже любимым противником, ведь столь часто за последнее время парижане ещё ни с кем не встречались. Причём «красно-чёрные» каждый раз подбирают ключи к воротам столичного гранда, к примеру, прорывая оборонительные порядки ПСЖ уже на протяжении аж 8-ми матчей кряду (лучший результат по стабильности в этом отношении из всех участников французской Лиги 1).
При этом уважаемый Париж далеко не всегда выходил победителем в вышеупомянутых поединках, к слову, уступив не так давно (27 апреля этого года) в скандальной финальной схватке за Кубок Франции Ренну по пенальти (2:2 в основное время). Где у ПСЖ был удалён Мбаппе, а также Неймар посмел ударить болельщика!
ПСЖ
Продолжились выяснения чувств на самом высоком уровне ПСЖ + Ренна и в недавнем французском Суперкубке, где Пари Сен Жермен чуть было опять не отдал очередной трофей в руки своего уже надоедливого и неудобного недруга. Сумев перетянуть одеяло на себя только во второй половине встречи, забив 2 мяча усилиями Мбаппе и Ди Марии (виктория 2:1).
Прогноз
Жду и на этот раз дежурный спортивный триллер в исполнении этих принципиальных соперников, в завершении которого нападению Ренна будет опять не стыдно за проделанную работу…Кстати, хозяева стадиона неплохо стартанули в новой регулярке, переиграв на выезде очень крепкий Монпелье со счётом 1:0!
Прогноз на
матч «Ренн» — «ПСЖ» 18 августа
18 августа в 22:00 (мск) в Ренне состоится матч второго тура французской Лиги 1.
Прогноз на матч «Ренн» — «ПСЖ»
Парижане отцепили Неймара от тренировок, убрали из магазина футболки с фамилией бразильца, и атмосфера в клубе только улучшилась. Без главной звезды «ПСЖ» провёл идеальный матч против «Нима» и легко победил 3:0: все 90 минут владели инициативой, создали миллион опасных моментов и могли выигрывать гораздо крупнее, если бы не бросили играть в концовке. Верратти и Маркиньос царили в центре поля, успевали отрабатывать в обе стороны, а Кавани и Мбаппе привычно забили по мячу. В обороне полное спокойствие: соперник отыграл без единого шанса.
B
Совершит ли «Ренн» реванш против ПСЖ?
В воскресенье, 18 августа, «Ренн» на своем поле примет ПСЖ в рамках второго тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Роажон Парк», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Ренн» — ПСЖ.
«Ренн»
«Ренн» финишировал в минувшем розыгрыше Лиги 1 на десятой позиции. «Черно-красные» в 38 играх чемпионата добыли по 13 побед и ничейных результатов, а также 12 встреч проиграли.
А вот в Кубке Франции «Ренн» добился наивысшего результата, одолев в финале турнира ПСЖ, обыграв своего оппонента по пенальти. А уже этим летом бретонцы уступили парижанам в матче за Супекубок Франции со счетом 1:2.
Летом у «Торино» за 15 миллионов евро был куплен сенегальский форвард Мбай Ньянг и у «Анже» хавбек Флавьен Тэ за 9 миллионов. Продали «Аугсбургу» за 7,5 миллионов чешского голкипера Томаша Коубека и полузащитника Бенджамина Андре в «Лилль» за 7 млн.
В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 коллектив победи на выезде крепкий «Монпелье» (1:0).
ПСЖ
В этом году Томасу Тухелю придется что-то сделать, чтобы исправить недочеты, которые проявились в том сезоне. Парижане начали с победы в Суперкубке Франции со счетом 2:1, отомстив тому самому «Ренну», которому они проиграли в финале Кубка Франции.
Предсезонная подготовка ПСЖ выдалась не очень насыщенной. Клуб отыграл всего 4 поединка. Хозяева выиграли у «Динамо» Дрезден 1:6, обыграли «Сидней» 3:0, однако неожиданно расписали мировую с «Нюрнбергом» (2:2) и уступили «Интеру» (5:6 по пенальти).
Отметим, что из команды ушли Буффон, Алвес, Мусса Диаби и Ло Чельсо. Непонятна ситуация с Неймаром. Скорее всего, футболист покинет клуб. В то же время «Принцы» неплохо усилились, купив Сарабию, Эрерру, Диалло и Гуйе.
В стартовом туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» разгромил на своем поле «Ним» (3:0).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,0, а ничья — в 5,25.
Рекомендуем ставить на то, что ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,37.
Прогноз редакции на матч Ренн — ПСЖ
Чемпионы Франции “ПСЖ” 18 августа приедут в гости в Ренн, где в очередной раз сыграют с одноименным клубом на стадионе “Роазон Парк”. В первом туре подопечные Томаса Тухеля без каких либо проблем на классе разобрались с “Нимом”. Мячи забили Кавани, Мбаппе и Ди Мария, показав весь атакующий класс и в отсутствии проблемного Неймара, который вряд ли уже выйдет в цветах парижского клуба. Хозяева в очень сложной для себя встрече сумели сохранить счет 1:0 после того, как на шестой минуте забил Морель, а на 69-й удален Тэт.
Прогнозируя многие матчи, где бы “ПСЖ” играл с командами не из ТОП-3, можно было бы с вероятностью 90% ставить на парижан и не промахнуться. Такой уж различный класс у команд. Но только не с “Ренном”. Началось все с того, что они отобрали Кубок страны, ну и продолжилось в Суперкубке, в котором подопечные Жюльена Стефано смогли создать очередные проблемы чемпионам, хоть в итоге и проиграли 1:2. Не будем ставить на победу одной из команд, а сделаем хитро. Закинем на ничейный результат. “Париматч” дает на него 5,50. Тот случай, когда можно и хорошенько рискнуть.
Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить
Тысячиположительных отзывов!Десятки тысячдовольных посетителей ежедневно!7 летна рынке спортивного прогнозирования
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.
Регистрируйтесь
И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Самые частые вопросы
— Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
— Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
— Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)