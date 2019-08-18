Прогноз, ставки и коэффициенты Ренн — ПСЖ (18.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Ренн — ПСЖ (18.08.19)

Лига 1. Ренн — ПСЖ. Прогнозы на матч

Ренн — ПСЖ. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (18.08.2019)
Ренн — ПСЖ. Прогноз на матч французской Лиги 1 (18.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Франции Ренн — ПСЖ, который состоится на стадионе Роазон Парк (Roazhon Park) в воскресенье 18 августа, начало в 22:00 (МСК).

Ренн — ПСЖ. Кто фаворит матча?

Явным фаворитом в этой игре является ПСЖ, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне столичный клуб очень легко выиграл национальное первенство, на 16 очков опередив своего ближайшего преследователя — Лилль. В первом туре нового розыгрыша турнира он принимал на своем поле Ним и добился победы с крупным счетом 3:0 — по голу забили Кавани, Мбаппе и Ди Мария. В конце прошлого сезона ПСЖ заметно сбавил, но и мотивации играть на победу в каждом матче у него не было. Так что не стоит акцентировать внимание на том факте, что победа над Нимом стала для подопечных Томаса Тухеля лишь четвертой за десять последних матчей в Лиге 1. Год назад они, как и сейчас, стартовали с победы 3:0 — тогда в соперниках был Кан. Первые очки ПСЖ потерял только в 15 туре, когда сыграл вничью с Бордо. Есть основания полагать, что его старт в этом сезоне будет не менее мощным.

Ренн в прошлом розыгрыше чемпионата Франции занял десятое место. В прошлую субботу он обыграл на выезде Монпелье со счетом 1:0, забив единственный мяч на 6-й минуте. Это была его третья подряд победа в чемпионате. А не проигрывает он в Лиге 1 в шести матчах кряду. На своем поле Ренн проиграл только один раз за 12 последних матчей, одержав шесть побед и пять раз сыграв вничью. В половине поединков на данном отрезке он не пропускал ни одного гола.

Ренн — ПСЖ. Ставки на матч:

Ренн — ПСЖ. Как играли между собой?

В прошлом сезоне ПСЖ выиграл у Ренна оба матча чемпионата — 3:1 в гостях и 4:1 дома. При этом столичный клуб проиграл Ренну в финале Кубка Франции по пенальти. В этом сезоне ПСЖ и Ренн уже провели один матч — за Суперкубок страны, и он завершился волевой победой парижан 2:1. В восьми из девяти последних официальных матчей между этими соперниками забивалось больше двух голов, а в семи из них — больше трех мячей. Кроме того, в семи из восьми последних матчей противостояния забивали обе команды.

>Забивает за игру

  • 3

    • Ренн — ПСЖ. Ставки на матч:

    Эксперты сайта прогнозируют победу ПСЖ и ставят на то, что забивать будут обе команды. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу ПСЖ со счетом 2:1 или 2:0 (коэффициенты 7.50 и 8.00 соответственно). Поставить на то, что забивать будут обе команды, можно с котировкой 1.70.

    Ренн

    Похоже для клуба Ренн столичный Пари Сен Жермен становится уже любимым противником, ведь столь часто за последнее время парижане ещё ни с кем не встречались. Причём «красно-чёрные» каждый раз подбирают ключи к воротам столичного гранда, к примеру, прорывая оборонительные порядки ПСЖ уже на протяжении аж 8-ми матчей кряду (лучший результат по стабильности в этом отношении из всех участников французской Лиги 1).

    При этом уважаемый Париж далеко не всегда выходил победителем в вышеупомянутых поединках, к слову, уступив не так давно (27 апреля этого года) в скандальной финальной схватке за Кубок Франции Ренну по пенальти (2:2 в основное время). Где у ПСЖ был удалён Мбаппе, а также Неймар посмел ударить болельщика!

    ПСЖ

    Продолжились выяснения чувств на самом высоком уровне ПСЖ + Ренна и в недавнем французском Суперкубке, где Пари Сен Жермен чуть было опять не отдал очередной трофей в руки своего уже надоедливого и неудобного недруга. Сумев перетянуть одеяло на себя только во второй половине встречи, забив 2 мяча усилиями Мбаппе и Ди Марии (виктория 2:1).

    Прогноз

    Жду и на этот раз дежурный спортивный триллер в исполнении этих принципиальных соперников, в завершении которого нападению Ренна будет опять не стыдно за проделанную работу…Кстати, хозяева стадиона неплохо стартанули в новой регулярке, переиграв на выезде очень крепкий Монпелье со счётом 1:0!

    Прогноз на
    матч
    «Ренн» — «ПСЖ» 18 августа

    18 августа в 22:00 (мск) в Ренне состоится матч второго тура французской Лиги 1.

    Прогноз на матч «Ренн» — «ПСЖ»

    Парижане отцепили Неймара от тренировок, убрали из магазина футболки с фамилией бразильца, и атмосфера в клубе только улучшилась. Без главной звезды «ПСЖ» провёл идеальный матч против «Нима» и легко победил 3:0: все 90 минут владели инициативой, создали миллион опасных моментов и могли выигрывать гораздо крупнее, если бы не бросили играть в концовке. Верратти и Маркиньос царили в центре поля, успевали отрабатывать в обе стороны, а Кавани и Мбаппе привычно забили по мячу. В обороне полное спокойствие: соперник отыграл без единого шанса.

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