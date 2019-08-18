Прогноз редакции на матч Атлетико — Хетафе

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Прогноз, ставки и коэффициенты Атлетико — Хетафе (18.08.19)

Атлетико Мадрид – Хетафе. Прогнозы статистики (18.08.2019)

Атлетико Мадрид – Хетафе. Прогнозы статистики (18.08.2019)



В воскресенье 18.08.2019 пройдет матч чемпионата Испании между Атлетико Мадрид и Хетафе. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в испанской Примере.

Атлетико Мадрид – Хетафе. Прогноз в пользу победы Атлетико:

Атлетико не проиграл ни одного из 13 предыдущих матчей Ла Лиги против Хетафе (+12=1).

За семь предыдущих сезонов в Ла Лиге, которые Атлетико начинал с домашнего матча, он ни разу не проигрывал в первом туре (+4=3). В последний раз он уступал в первом туре в домашней игре в 1999 году — Райо Вальекано со счетом 0:2.

Хетафе за восемь предыдущих сезонов в Ла Лиге ни разу не начинал чемпионат с победы (=2-6). В последний раз он выиграл матч первого тура в 2009 году — у Расинга со счетом 4:1.

Атлетико не выиграл ни одного из трех предыдущих матчей в Ла Лиге (=2-1) и теперь впервые с мая 2015 года его безвыигрышная серия в турнире может достичь четырех поединков.

Атлетико Мадрид – Хетафе. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что Атлетико оправдает статус фаворита и одержит в этой игре победу.

1.496П1

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Атлетико Мадрид – Хетафе. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За 13 последних матчей против Хетафе в Ла Лиге Атлетико не пропустил ни одного гола. Для Хетафе это худшая серия в истории клуба — ни с одним другим соперником он никогда не проводил так много кряду матчей без забитых голов.

Хетафе пропускал в каждом из 24 предыдущих гостевых матчей Ла Лиги против других команд из Мадрида (+3=1-20). В последний раз он сыграл в такой встрече на ноль в мае 2010 года, когда разгромил со счетом 3:0 Атлетико.

Атлетико Мадрид – Хетафе. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что Атлетико не пропустит ни одного мяча.

1.75Атлетико не пропустит

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Атлетико Мадрид – Хетафе. Прогнозы по остальным линиям:

Атлетико и Хетафе впервые сыграют друг с другом в первом туре чемпионата Ла Лиги.

Атлетико пять раз начинал сезон в Ла Лиге с матчей против других команд из Мадрида и одержал лишь одну победу (=2-2). А Хетафе лишь раз играл в первом туре Ла Лиги с другим столичным клубом — в прошлом сезоне он уступил со счетом 0:2 Реалу.

Сауль может стать седьмым футболистом Атлетико, который проведет 250 официальных матчей за этот клуб под руководством Диего Симеоне.

Хорхе Молина из Хетафе провел против Атлетико уже девять матчей в Ла Лиге и не забил в них ни одного гола. Ни с одной другой командой он не провел так много поединков без забитых мячей.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне выиграл 12 из 13 матчей Ла Лиги против Хетафе, не проиграв ни разу. Ни у одного другого соперника он не выиграл так много поединков.

Атлетико Мадрид – Хетафе. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что преимущество Атлетико превысит один мяч.

2.54П1 (-1.5)

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Заявят ли новички «Атлетико» о себе уже на старте Примеры?

«Атлетико»

В воскресенье, 16 августа, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» в первом туре испанской Примеры сезона 2019/20 «Атлетико» сыграет с «Хетафе». Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на



Прошлый чемпионат Испании мадридская команда завершила на второй строке, уступив перовой «Барселоне» 11 очков, но опередив третий «Реал» на восемь пунктов.





В межсезонье «матрасники» приняли участие в ряде товарищеских кубков и сыграли несколько спаррингов. На МКЧ мадридцы одержали три победы (одну из них по пенальти), одолев на том турнире «Реал» со счетом 7:3 и «Ювентус» — 2:1.









В летнее трансферное окно «Атлетико» был в центре внимания. За 120 млн евро «красно-белые» продали в «Барселону» Антуана Гризманна, в «Баварию» Лукаса Эрнандеса (80 млн), в «Ман Сити» Родри (70 млн) и в «Монако» Желсона Мартинша (30 млн). Еще рад игроков покинули команду как свободные агенты.









«Полосатые» не только продавали, но у покупали футболистов. За 126 млн у «Бенфики» был приобретен 19-летний Жуан Феликс. Также они подписали Маркоса Льоренте, Марио Эрмосо, Кирана Триппьера, Фелипе Монтейро и еще нескольких игроков, потратив на эти трансферы еще около 120 млн.







«Хетафе»



По итогам минувшего испанского первенства «Хетафе» занял пятое место, уступив четвертой лигачемпионовской строке всего лишь два балла.









В гостевых встречах прошлого чемпионата «синие» зачастую играли вничью, коих набралась 11 в 19 матчах, еще по четыре раза они проиграли и выиграли.





В предсезонной подготовке клуб из пригорода Мадрида уступил только в одной игре из восьми, три поединка он выиграл и в четырех встречах была зафиксирована ничья.





Большой активностью на трансферном рынке этим летом «Хетефе» не отличился, сохранив костяк команды. Приобрели несколько футболистов на 9 млн евро, продали игроков — на 2 млн.





Календарь и таблица испанской Примеры





В прошлом розыгрыше Примеры «Атлетико» дважды положил на лопатки «Хетафе» с одинаковым результатом по 2:0.







Прогноз на «Атлетико» — «Хетафе»



В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.50.









На викторию «Ахмата» дают — 8.30, ничья оценена — в 4.35.





Прогнозируем, что «Атлетико», несмотря на внушительную ротацию с составом, обыграет на своем поле довольно-таки крепкое «Хетафе» с разнице в несколько мячей.





Прогноз редакции на матч Атлетико — Хетафе



В прошлом сезоне “Хетафе” не хватило совсем чуть-чуть, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. “Синие” набрали отличный ход в концовке сезона и были готовы уничтожить практически любого соперника. И все же фортуна отвернулась от подопечных Хосе Бордаласа, поэтому им придется провести грядущий год в Лиге Европы. А старт официальным играм будет дан противостоянием с мадридским “Атлетико”, что можно считать центральной встречей первого тура Примеры.

Ориентировочные составы на матч Атлетико — Хетафе:

“Атлетико” (4-4-2): Облак — Ренан Лоди, Савич, Хименес, риппьер — Коке, Льоренте, Сауль, Жоау Феликс — Мората, Лемар

Не сыграют: —

“Хетафе” (4-4-2): Сориа — Фулькье, Кабрера, Гонсалес, Суарес — Дуро, Арамбарри, Максимович, Портильо — Молина, Мата

Не сыграют: —

Прогноз на матч Атлетико Мадрид — Хетафе:

Диего Симеоне наверняка сказочно рад, что Жоау Феликс сумел восстановиться после травмы, которую получил в межсезонье. Иначе было бы совсем обидно, начинать сезон без главного приобретения последних лет. За молодого португальца отдали больше ста миллионов евро, так что ожидания от бывшего игрока “Бенфики” слишком завышены. Ну а от кого еще ожидать результата, если команду покинули основные лидеры? Только от топовых новичков. Хорошо, что “Атлетико” первый тур сыграет у себя дома. Именно это станет решающим фактором в этом поединке. Ставим на П1 с коэффициентом 1,50

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Атлетико Мадрид

В Атлетико летом прошла революция: команду покинуло сразу два ключевых игрока — Антуан Гризманн и Родриго. Также из клуба ушли Диего Годин, Хуанфран и Фелипе Луис, но их уход казался вполне логичным и неотвратимым, ведь все трое уже в возрасте и у них есть определённый спад. Также команду покинул Желсон Мартинш и Лусиано Вьетто — таким образом (учитывая трансфер Лукаса Эрнандеса в Баварию), Атлетико получил в своё распоряжение более 300 млн евро — можно купить крутых игроков.

Не секрет, что у Атлетико были проблемы с позиционной атакой, поэтому Симеоне воспользовался таким вынужденным обновлением, и Атлетико стал покупать достаточно атакующих футболистов. Самым ярким примером такой политики стал трансфер Кирана Триппьера из Тоттенхэма — там он был худшим фланговым защитником при обороне и лучшим — при атаке (в Атлетико при обороне Кирана будет страховать система игры). Он делает отличные подачи — в Англии их сравнивают с кроссами от Дэвида Бэкхэма. Это очень сильно поможет при стандартах — у Атлетико с ними проблемы. Атлетико приобрёл Триппьера за смешные, по сегодняшним меркам, 23 млн евро.

Также очень выделяется трансфер Жоао Фелиша — многие говорят, что Атлетико переплатил, но есть сразу три «НО»: 1) инфляция; 2) ситуация Атлетико — Жоао является прямой заменой Гризманну, Атлетико просто не мог купить кого-либо ещё, поэтому Бенфика с лёгкостью выручила максимум от этой продажи; 3) талант Жоао (Ювентус и Реал его на себе сполна почувствовали).

Были и другие трансферы, за которые можно похвалить Атлетико: Маркос Льоренте (призван заменить ушедшего в Манчестер Сити Родри), Марио Эрмосо (центральный защитник с очень хорошим пасом, плюс он может сыграть и левого защитника), Фелипе (отличный центральный защитник — был важной частью Порту), Лоди (левый защитник, который способен проделывать огромный объём работы, чего не хватало постаревшему Фелипе Луису в пролом сезоне). Даже трансфер Ивана Шапоньича способен принести Атлетико дивиденды на дистанции сезона. Также хочу сделать поправку — в момент написания материала Анхель Корреа всё ещё в Атлетико, а Родриго Морено — в Валенсии.

У Атлетико прямо сейчас просматриваются три основных варианта системы игры: 1) 4-4-2 ромб с двумя классическими нападающими на острие и с Фелишем на вершине ромба; 2) 4-4-2 с возможным переходом на 4-3-3, где Фелиш стартует на фланге, на острие по-прежнему два классических форварда; 3) 4-4-2 с нападением «Фелиш-классический форвард», где Жоао будет исполнять функции Гризманна (оттягиваться назад и атаковать из опорной зоны соперника). Как можно заметить, система игры Атлетико, по сравнению с прошлыми сезонами, стала намного более гибкой.

Хетафе

Хетафе по результатам в прошлом сезоне удивил очень многих: команда ещё пару сезонов назад играла в Сегунде, а совсем недавно смогла попасть в Лигу Европы.

Тут большую роль сыграла фигура главного тренера клуба из пригорода Мадрида — Пепе Бордаласа. Бордалас — фанат игры от обороны, его даже можно назвать оборонительным догматиком — Бордалас неоднократно говорил, что один вертикальный пас кажется ему более эффективным, чем долгое владение. Отсюда у него и возникали конфликты с тем же Кике Сетьеном (тогда Бордалас тренировал Алькоркон, а Сетьен — Луго).

Систему игры Хетафе при Бордаласе частенько называют 4-4-2-0 — команда почти всегда обороняется в низком блоке и прижимается к своим воротам. Конечно, такой вариант не очень нравится системе xG — если верить xPTS, Хетафе в прошлом сезоне должен был быть середняком. Есть другой интересный показатель, который многое говорит о стиле игры команды — процент логнгболлов от общего количества передач команды (далее — %ДП). Так вот, у Хетафе %ДП самый большой в топ-5 чемпионатах Европы — 26,4. Хетафе играет в очень прямолинейный футбол.

Из трансферов Хетафе можно отметить аренду с правом выкупа защитника Барселоны Марка Кукурельи — он был очень важной частью Эйбара Хосе Луиса Мендилибара, но там он, увы, не задержался. Посмотрим, как сложится его карьера в Хетафе Бордаласа.

Прогноз

Вернёмся к одному из моих суждений — Атлетико купил отличных игроков, которые нацелены на взламывание команд, которые любят играть низким блоком при обороне — Триппьер, Фелиш, Льоренте (возможно, и Хамес с Морено) — все они сильно помогут в играх, где нужно взламывать глубокую оборону.

Хетафе — ярчайший представить команд, стиль игры которых многие называют «автобусом». Очевидно, что в этом матче Атлетико победит по владению мячом, нанесёт много ударов по воротам Хетафе и наберёт больше xG. Этот матч — первое столкновение Атлетико с командой оборонительного догматика. Класс игроков, а также класс Симеоне как тренера дают мне уверенность в том, что Атлетико сможет победить в этом матче. Поэтому мой прогноз — Победа Атлетико.

«Атлетико» — «Хетафе». 18.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Ла Лига. 1-тур.

«Атлетико» — «Хетафе».

Стадион: «Ванда Метрополитано», Мадрид.

18.08.2019. 23:00 (МСК).

Прямо сейчас «Атлетико» в состоянии победить любую команду в мире. На сегодня «Хетафе» не соперник «матрасникам».

«Атлетико»: лучше чем когда-либо

Назовете хотя бы один коллектив, который сейчас более в порядке, чем мадридцы? Так круто предсезонку еще давно никто не проводил. «Реал», «Ювентус», «Сан-Луис», «Гвадарахара», «Нумансия» и даже звезды MLS опробовали на себе, что такое «Атлетико». В особенности «Реал», проигравший 3:7. Клуб летом потратил рекордные 250 миллионов евро. За сумасшедшие деньги был куплен 19-летний Жоау Фелиш. Значит это только одно — «Атлетико» надоело быть вечно третей силой испанского футбола. Ему надоело быть клубом, который продает. Пришло время показать, что в Примере существует не только «Барселона» и «Реал», а Мадрид может быть окрашен и в красно-белые цвета. Симеоне, верим!

«Хетафе»: на голову ниже

Команда-открытие прошлого сезона. Была большая вероятность, что именно «Хатафе», а не «Валенсия», будет представлять Испанию в Лиге чемпионов. Не срослось. Клуб из пригорода Мадрида будет играть в Лиге Европы. Наверное, так правильнее, учитывая что «Хетафе» очень нестабильная команда и в самый решающий момент может на ровном месте оступиться. Ведь если бы в последнем туре прошлого сезона «Хетафе» обыграл кризисный «Вильярреал», уже осенью на «Колозеум Альфонсо Перес» звучал бы гимн Лиги чемпионов. «Хетафе» провел классную предсезонку, обыгрывая таких соперников как «Аталанта», и делая ничью с очень неплохим «Спортингом». Однако «Атлетико» — это совершенно другой уровень. Недосягаемый для «Хетафе».

Травмированные

Не сыграют: Шиме Врсалько, Диего Коста (оба — «Атлетико»), Виторину Антунеш, Филип Манойлович (оба — «Хетафе»).

Под вопросом: Борха Гарсес («Атлетико»), Амат Дидье («Хетафе»).

«Атлетико» — «Хетафе»: история личных встреч

31 раз играли друг с другом команды. 19 побед у «Атлетико», 3 — у «Хетафе», 9 ничьих. Подавляющее преимущество «матрасников».

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки

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