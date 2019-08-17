Прогноз редакции на матч Портленд — Атланта

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“Портленд” и “Атланта” проводят абсолютно аналогичную серию из последних пяти матчей — четыре победы и одно поражение. В случае хозяев, им этот результат помог пробиться в зону плей-офф, тогда как гости стараются отнять первое место у “Филадельфии”, до которой всего лишь три очка. В этой встрече ожидается огромное количество моментов, высокий накал и много борьбы. Обе команды заряжены на победу и турнирная таблица не позволяет им расслабиться. Так что мотивации у соперников хоть отбавляй.
“Портленд” (4-5-1): Кларк — Валентин, Касканте, Мабиала, Морейра — Чара, Паредес, Бланко, Валери, Лория — Фернандес
Не сыграют: Жадарма, Фарфан, Аттинелла
“Атланта” (3-4-3): Гьюзан — Гонсалез, Робинсон, Эскобар — Мерам, Ремеди, Нагбе, Грессель — Барко, Мартинез, Мартинез
Не сыграют: —
У “Атланты” есть еще один матч в запасе, поэтому в случае победы над “Портлендом”, они уже сравняются по количеству баллов с “Филадельфией”. А отыграв перенесенную встречу, могут и обогнать лидера. Очевидно, что при таком раскладе гости будут лезть на рожон без страха, ведь ими движет запах крови. Не факт, что хозяева устоят. В любом случае, даже если их ожидает поражение, в своей нынешней форме они обязаны хотя бы забить. Тем более, при своих болельщиках. Ставим на “обе забьют” с коэффициентом 1,50
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