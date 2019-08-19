«Спартак» – ЦСКА. 19.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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Прогноз, ставки и коэффициенты Спартак Москва — ЦСКА (19.08.19)

Спартак Москва — ЦСКА: обмен голами

Спартак Москва — ЦСКА: обмен голами

18.08.2019 15 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московские Спартак и ЦСКА. Встреча состоится в этот понедельник в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 20:00 по московскому времени. Кто победит в принципиальном дерби? Сможет ли ЦСКА подтвердить статус фаворита? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (2.90) Х (3.22) П2 (2.55) Спартак Москва ЦСКА Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Открытие Арена». Москва. 19.08.2019 20:00



Ориентировочные составы на матч Спартак Москва — ЦСКА

Спартак Москва : Максименко; Аиртон, Джикия, Жиго, Ещенко; Гулиев, Бакаев, Ташаев, Зобнин, Ананидзе; Шюрле. ЦСКА : Акинфеев; Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон; Влашич, Обляков, Сигурдссон, Ахметов, Бистрович; Чалов.

В составе Спартака ближайший матч точно пропустит нападающий Понсе, заработавший прямую красную карточку в недавней игре против Московского Динамо и отбывающий трехматчевую дисквалификацию. Зато остальные игроки красо-белых успешно долечили свои травмы и готовы к дерби.

В составе ЦСКА есть определённые потери. Из-за тяжелых травм старт сезона пропускают Георгий Щенников и Алан Дзагоев, которые должны восстановиться к началу осени. Также, под вопросом появление на поле Федора Чалова, сломавшего нос в прошлой игре. Однако, по заявлениям тренерского штаба «армейцев», Федор сможет сыграть с защитной маской.

История личных встреч

В Российской истории ЦСКА и Спартак 62 раза сыграли друг против друга. Небольшой перевес в этом противостоянии наблюдается в пользу ЦСКА, выигравшего в 26 встречах. Спартак, в свою очередь, одержал 21 победу. Еще 15 матчей между этими клубами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Спартак понемногу приходит в себя после неудачного старта сезона. В прошлом туре РПЛ подопечные Олега Кононова в гостях обыграли Ахмат со счетом 3:1, а также в двух матчах обыграли Швейцарский Тун в рамках квалификации Лиги Европы. Также, радует высокая результативность красно-белых, которые забили 8 мячей за три предыдущие встречи. Всё-таки, точечные трансферы пошли команде на пользу и уже приносят свои плоды. Вряд ли стоит ждать, что в дерби Спартак сыграет в эконом-режиме, перед очередной встречей квалификации Лиги Европы. Принципиальность матча против ЦСКА куда важнее.

Что касается Московского ЦСКА, то он смог быстро реабилитироваться после сенсационного поражения в Самаре в первом туре и набрал 10 очков в четырех последующих матчах чемпионата. Однако, в прошлом туре команда Гончаренко сыграла в нулевую ничью на своем поле против Сочи, что можно расценивать, как потерю очков. Но, ЦСКА из тех клубов, кто умеет быстро восстанавливаться после неудачных результатов. И хоть «армейцам» пока тяжело даётся атакующая игра, к Спартаку они готовятся особенным образом. Свой гол Чалов и компания точно оформят в ворота часто ошибающегося в обороне соперника.

Прогноз: Мы ждем равную игру с большим количеством забитых мячей. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

Тотал больше 2.5 голов прошел в 5 из 7 предыдущих поединков между этими клубами. Последний раз эти команды играли вничью на поле Спартака еще в 2011 году.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Спартак Москва — ЦСКА, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Спартак Москва — ЦСКА Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.98 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Спартак Москва — ЦСКА Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.74 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Спартак — ЦСКА 19 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Обе московские команды довольно неплохо начали текущий сезон РПЛ. И «Спартак» и ЦСКА проиграли только по одной игре со старта чемпионата, что позволяет им находиться в верхней части турнирной таблицы. В этом принципиальном противостоянии непросто выделить фаворита. Также считают и букмекеры, предоставляя почти одинаковые котировки на победу каждой из команд в предстоящем матче – примерно 1,7.

Статистика для ставок

В 16 последних личных встречах на поле «Спартака» в РПЛ команды забивали минимум 2 гола 16 раз. Эта статистика отражает боевой характер этого московского дерби. Ожидаем не менее результативной игры и в этот раз, а поставить на «Тотал больше 1,5» можно с коэффициентом в районе 1,4.

ЦСКА не забивал больше одного гола в 5 из 7 последних личных встреч в РПЛ. В текущем сезоне «армейцы» поражали ворота соперника больше одного раза лишь однажды. Поставить на то, что коллективу Гончаренко не удастся забить больше одного мяча в предстоящей встрече, можно с примерным коэффициентом 1,5.

В 8 последних личных играх на поле «Спартака» в РПЛ командам удавалось выявить победителя. Таким образом, логично поставить на то, что в очередной игре на поле «красно-белых» команды не сыграют вничью. Котировки на это событие расположились в районе 1,4.

Ставки на игроков

Воротам «Спартака» представляет угрозу лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Фёдор Чалов. Гол нападающего ЦСКА, по мнению букмекеров, вероятнее, чем гол любого другого игрока предстоящего матча. Заключить пари на это событие можно с коэффициентом около 2,5.

«Спартак» – ЦСКА. 19.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» – ЦСКА

Москва. Стадион: «Открытие Арена». 19.08.2019. 20:00 (МСК)

Судья: Алексей Еськов (Москва)

Главное московское дерби вынесено на понедельник из-за выступлений «Спартака» в Лиге Европы, из-за чего «красно-белым» дано 4 дня на восстановление, а «армейцам» – более недели. Сумеют ли «армейцы» воспользоваться данным преимуществом или «красно-белые» на победной волне сумеет одолеть «армейцев»? Мы полагаем, что ЦСКА должен брать верх.

«Спартак» в беде

«Спартак» одержал 3 победы подряд в последних матчах с учетом еврокубков. Но качество игры в этих матчах было неоднозначным. Если в гостевом матче с «Ахматом» «Спартак» был очень хорош, то в противостоянии с «Туном» «Спартак» был безобразен. «Спартак» вышел в следующий раунд просто потому, что «Тун» ошибался больше, чем «Спартак», что происходит крайне редко. Даже в ответной игре на «Открытии Арене» поводов для позитива было мало, так как «Спартак» мог пропустить больше голов, но ужасную игру в обороне нивелировал вратарь «красно-белых» Александр Максименко.

Плюс послематчевое флеш-интервью Олега Кононова звучало из его уст крайне неубедительно, так как, несмотря на победу, Кононов выглядел потерянным и не смог адекватно ответить на вопросы комментатора Матч ТВ, уткнувшись своим взглядом в пол. Психологическое состояние Кононова четко отражает положение «Спартака», который давно сидит на пороховой бочке. Поэтому не верится, что «Спартак» может чего-то добиться с таким тренером и матч с ЦСКА на фоне квалификационных раундов Лиги Европы возник очень не кстати.

ЦСКА лихорадит

ЦСКА проводит очень неровный сезон. С одной стороны, есть победа над «Рубином» в гостях и над «Локомотивом» в дерби, причем обе победы заслуженные, с другой стороны поражение от «Крыльев Советов» на старте сезона и нулевая ничья дома с «Сочи», который очень достойно сыграл против «армейцев» и имел реальные возможности открыть счет в начале матча. Поэтому за «армейцев» есть повод потревожиться.

Травмированные и дисквалифицированные

«Спартак»: Понсе

ЦСКА: Дзагоев, Щенников

История встреч

Противостояние между этими командами насчитывает 64 матча. 28 раз победу одержали «армейцы», 20 побед за «красно-белыми» и 16 встреч закончились вничью. Самая крупная победа «красно-синих» над «красно-белыми» состоялась в игре сезона 2008-го года, которая завершилась со счетом 5:1. «Спартак», в свою очередь, одержал самую крупную победу над ЦСКА в далеком 1993-м году. Тот матч завершился со счетом 6:0. В прошлом сезоне сначала команды разошлись миром на «ВЭБ-Арене» – 1:1. Забитыми мячами забили Фернандо (30-я минута) и Никола Влашич (64-я минута). А в ответной игре на «Открытии Арене» ЦСКА одержал победу над «красно-белыми» со счетом 2:0, забив 2 мяча в течение 10 минут. Автором забитых мячей является Арнор Сигурдссон (46-я и 55-я минута). Хотя «Спартак» был острее и лучше «армейцев» в 1-м тайме, но не воспользовался этим.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Спартак» на сегодняшний день является более проблемной командой нежели ЦСКА. Именно поэтому, несмотря на то, что матч пройдет на поле «Спартака», фаворитом с небольшим преимуществом является ЦСКА. И мы тоже склоняемся к тому, что ЦСКА возьмет верх, плюс у «Спартака» меньше времени на восстановление и подготовку. К тому же у «красно-белых» через 3 дня после дерби выезд в Португалию к крепкой «Браге». Все сводится к тому, что более свежий ЦСКА одержит победу в гостях, как и в прошлом сезоне. БК «Марафон» дает за победу «армейцев» жирный коэффициент 2,54.

«Марафон» — обладатель премии BR Awards 2019 «Самый надежный букмекер».

Также мы считаем, что несмотря на проблемы в стане обеих команд, особенно в обороне, обилия голов мы не увидим, так как в последних очных встречах команды настолько серьезно подходят к матчу, что до большого количества голов дело не доходит. Плюс у обеих команд есть явные проблемы с созиданием атак. Отчего мы готовы предложить вам ставку – «обе забьют – нет» за 1,96 от БК «Бетсити».

«Бетсити» — обладатель премии BR Awards 2019 «Лучший клиентский сервис».

И напоследок, какое дерби без эмоций и удалений может быть? Точно не это. Поэтому, зная историю вражды этих команд, есть смысл поставить на удаление в матче, которое оценивается БК «Мелбет» в коэффициент 3,2.

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Коэффициент

3,20

Ставка

Удаление – да

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Главное столичное дерби порадует голами

«Спартак»

В рамках 6-го тура чемпионата России по футболу 19 августа пройдет встреча «Спартака» и ЦСКА. Команды сыграют на «Открытие Арене» в Москве. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на



В стартовом матче чемпионата России «Спартак» одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.





Во втором туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), упустив победу в компенсированное время.









Прогнозы на чемпионат России по футболу





В третьем туре «Спартак» на выезде упустил «Тамбову» (0:2), а столичное дерби 4-го тура с «Динамо» завершилось домашней ничьей без забитых мячей.





В Лиге Европы «Спартак» стартовал выездным матчем с швейцарским «Туном» (3:2). Забив два мяча до перерыва, красно-белые позволил сопернику отыграть, но вырвали победу в концовке.









В последнем матче «Спартака» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), а в ответном матче с «Туном» красно-белые выглядели менее уверенно, хотя и победили — 2:1.





«Спартак» с 8 очками идет на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 6-5. Зелимхан Бакаев забил 4 мяча во всех турнирах.







ЦСКА



В стартовом туре РПЛ армейцы на выезду уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:2, показав ужасную реализацию — из 11 ударов лишь 2 пошли в створ ворот









Во втором туре ЦСКА на своем поле победил «Оренбург» (2:1), но если бы не сэйв Акинфеева на последних минутах, подопечные Гончаренко могли упустить победу.





В 3-м туре ЦСКА победил в столичном дерби с «Локомотивом» (1:0), а в 4-м туре на выезде одолел «Рубин» (1:0). Оба мяча забил Федор Чалов — с пенальти и с игры.









В последнем матче ЦСКА на своем поле не справился с «Сочи» (0:0). На результате сказалось то, что травму получил Арнор Сигурдссон, который не сыграет со «Спартаком».





С 10 очками после 5 матчей ЦСКА опустился на 4-е место в таблице РПЛ, на 4 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 4-3.





Календарь и таблица РПЛ





В прошлом сезоне ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» на своем поле 1:1 и победил в гостях 2:0. В пяти последних матчах на «Открытие Арене» ЦСКА трижды победил и дважды проиграл.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ЦСКА — 2.55, победа «Спартака» — 2.95, ничья в основное время — 3.20.









Обе команды показывают довольно нестабильную игру, армейцам везет больше, чем соперникам, но в дерби, при поддержке своих трибун, «Спартак» вряд ли проиграет.









Несмотря на слабую результативность ЦСКА в последних матчах, дерби вряд ли обойдется без голов. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,30 и «Обе забьют» за 1,95.





Спартак и ЦСКА имеют равные шансы на победу в столичном дерби

Футбольные команды ЦСКА и “Спартак” сыграют друг с другом в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги. Обе команды имеют практически равные шансы на победу, разница в коэффициентах составляет 0,09.

Аналитики букмекерской компании BingoBoom оценивают успех гостей матча — футбольного клуба ЦСКА с коэффициентом 2.74. Команда Виктора Гончаренко неплохо стартовала в текущем сезоне и успела набрать десять очков, расположившись на третьем месте турнирной таблицы РПЛ.

Вероятность победы “Спартака” оценивается в линии с коэффициентом 2.83. В рамках пятого тура чемпионата России команда обыграла “Ахмат” со счетом 3:1, где впервые за красно-белых в РПЛ забил гол нападающий Андре Шюррле. Сейчас “Спартак” с восемью очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице.

Шансы на ничейный результат идут в линии с 3.23 пунктами.

Перед главным московским дерби в команде ЦСКА получили травмы нападающий Федор Чалов и полузащитник Арнор Сигурдсон. Исладскому футболисту точно придется пропустить предстоящую встречу, а российский форвард скорее всего сможет сыграть в матче. Коэффициент на гол в исполнении лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Федора Чалова составляет 2.5.

В команде красно-белых хорошие шансы на гол в ворота соперников у нападающего Зелимхана Бакаева, который отличился в игре с “Ахматом”, забив мяч после голевой передачи Андре Шюррле. Успех футболиста оценивается 4.75 пунктами.

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