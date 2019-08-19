Прогноз от наших экспертов

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч

Вулверхэмптон Уондерерс

Вулверхэмптон Уондерерс провели просто отличный прошлый сезон — команда сходу после Чемпионшипа смогла занять седьмое место (хотя по качеству игры они заслуживали быть ещё выше) и пробилась в квалификацию Лиги Европы (так как Манчестер Сити выиграл и Кубок Лиги, и Кубок Англии).

Фишка Вулверхэмптона — отличная игра в позиционной обороне. Команда часто отдаёт мяч сопернику, перестраивается в средний или низкий блок и ждёт возможностей для контратак. «Волки» в прошлом сезоне использовали две схемы: сначала это были 3-4-3, потом — 3-5-2. Это связано с тем, что много середняков и аутсайдеров закрывались против Вулверхэмптона, треугольник в центре поля (при 3-5-2) позволяет более эффективно продвигать мяч при таком сценарии.

Эта схема стала базовой и для нового сезона — весь матч против Лестера Вулверхэмптон отыграл именно по 3-5-2. Вообще, тот матч сложился по сценарию Вулверхэмптона — «волки» компактно оборонялись почти весь матч (70 на 30 по владению в пользу Лестера), делая ставку на контратаки — таков был план Нуну Эшпириту Сантуша против топовых соперников в прошлом сезоне, ничего не поменялось (да-да, Лестер Роджерса — топовый соперник).

Манчестер Юнайтед

Глядя на Челси в Суперкубке Европы, становится понятно, что Манчестеру неслабо повезло, причём связано это не только с игровыми моментами: Н»Голо Канте в матче против Ливерпуля установил рекорд карьеры по количеству удачных обводок за один матч — 8, Педро, благодаря плану Лэмпарда, местами напоминал Азара, а Челси создал Ливерпулю больше проблем, чем Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии.

Я повторю то же самое, что и писал в прогнозе по матчу Лестер-Челси — в первые 45-60 минут матча Манчестеру везло, потом они действительно дожали «синих». Тут большую роль сыграл план Сульшера — Рэшфорд игнорировал оборонительные обязанности, что означало две вещи: Челси мог совершенно спокойно создавать перегрузы при своих позиционных атаках, а Юнайтед имел огромное преимущество при контратаках, чем он и воспользовался во второй стадии матча.

Также хочу сказать, что Манчестер Юнайтед достаточно интересно изменил свою линию обороны — Ван-Биссака и Магуайар пополнили состав и играли уже в первом матче против Челси. Конечно, такой ход добавит надёжности при позиционной обороне, но делает уязвимым манкунианцев при контратаках, потому что Магуайар достаточно медленный — об этом говорил Гвардиола в одном из документальных фильмов. По Уан-Биссаке есть вопросы по поводу его подключений к атакам, но они не настолько масштабны, какими их иногда рисует пресса — раньше он был вингером, поэтому навыки для поддержания атак у него есть.

Прогноз

Можно сказать, что у команд есть что-то общее по игре в атаке — и Вулверхэмптон, и Манчестер Юнайтед очень любят контратаки. По игре в обороне круче смотрится Вулверхэмптон — они играют компактно и сбалансированно.

Я тут жду осторожного и малорезультативного футбола — Вулверхэмптон в принципе не любит много владеть мячом, Манчестер Юнайтед же вряд ли захочет брать инициативу, так как много владеть в играх с Вулверхэмптоном очень опасно. В итоге мы получаем, что ни одна из команд не хочет много позиционно атаковать — это просто опасно, ведь можно нарваться на контратаку соперника. Отсюда следует логичный вывод — соперники создадут мало моментов. следовательно, и забьют они тоже мало. Мой прогноз — ТМ(2,5).

Ответит ли «МЮ» «волкам» за поражения прошлого сезона?

«Вулверхэмптон»

19 августа состоится последний матч второго тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молинью» местный «Вулверхэмптон» будет противостоять клубу «Манчестер Юнайтед». Свисток даст главный арбитр Джонатан Мосс в 22:00 по мск. Прогноз на



В нынешнем сезоне «Вулверхэмптону» предстоит выступать на два фронта. Команда еще будет играть в Лиге Европы, если конечно она пройдет последнюю стадию квалификации, где ей предстоит встретиться с римским «Торино».





До этого «волки» довольно легко проскочили 1/4 и 1/2 финала ЛЕ, обыграв «Крузейдерс» и «Пюник» с общим счетом 6:1 и 8:0 соответственно.









Старт АПЛ выдался для хозяев вполне неплохим — подопечные Санту взяли первое очко в чемпионате благодаря ничьей 0:0 в Лестере.





Календарь и таблица АПЛ





Потерь в составе нет и это самый главный плюс. Да и в целом сейчас «оранжевые», кажется, практически вернулись в прежнюю форму.







«Манчестер Юнайтед»



«Ман Юнайтед» Сульшера мощно стартовал, сразу же разбив «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Напомним, что гости добыли уверенную победу на своем поле со счетом 4:0. Это был первый официальный поединок «манкунианцев» в сезоне.





До этого клуб вполне неплохо выступил на турнире Международного кубка чемпионов, где «красные дьяволы» заняли третье место. В рамках этого соревнования «малыши Басби» одолели «Интер» со счетом 1:0, выиграли у «Тоттенхэма» 1:2 и переиграли «Интер» в серии пенальти.









Оборона «Юнайтед» теперь стала надежнее. Если в прошлом сезоне это была одна из самых проблемных зон, то в этом году проблему приехал решать Магуайр — самый дорогой защитник в истории футбола.





Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль на пару принесли победу команде в прошлом туре. Первый оформил дубль.





Гостям не помогут Санчес, Фосу-Менса и Байи.







Прогноз



Не все так однозначно. Это отражают коэффициенты — 3.25 на хозяев и 2.37 на хозяев. Ничья оценивается коэффом 3.25.









В прошлом сезоне команды встречались три раза и во всех трех случаях «волки» оставались непобежденными — две победы и одна ничья. При этом голами радовали оба коллектива, а больше двух мячей забивали только футболисты «Вулверхэмптона».





«МЮ», безусловно, предстоит сложнейший выезд. Вероятнее всего «Вулвс» будут играть вторым номером, навязывая борьбу «манкунианцам». «Красные» в свою очередь попытаются забрать мяч под свой контроль и нагнетать обстановку у ворот соперника.









«Ман Юнайтед» имеет более изобретательные линии атаки и полузащиты. Так что это может поспособствовать победе подопечных Сульшера. В любом случае у команд есть все шансы увезти одно очко. Прогноз — фора 2 (0) за 1.68.





Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед: тяжелейшая проверка «красных дьяволов»

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед: тяжелейшая проверка «красных дьяволов»

18.08.2019 29 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед. Встреча состоится в этот понедельник в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 22:00 по московскому времени. Сможет ли Манчестер Юнайтед увезти очки из неуступчивого Вулверхэмптона? Какие пари приготовить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (3.24) Х (3.22) П2 (2.46) Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Молинью». Вулверхэмптон. 19.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед

Вулверхэмптон : Патрисиу; Боли, Коади, Беннетт; Джонни, Моутинью, Невеш, Дендокер, Траоре; Жота, Хименес. Манчестер Юнайтед : Де Хеа; Магуайр, Линделёф, Шоу, Ван-Биссака; Матич, МакТомминэй, Погба, Марсиаль, Лингард; Рэшфорд.

В составе Вулверхэмптона начало сезона тоже пропустит всего лишь один футболист. Им является правый защитник Фил Офосу-Айе. В апреле этого года он получил тяжелую травму пяточной кости и до сих пор не может восстановиться.

Манчестер Юнайтед входит в новый сезон практически без потерь. Единственным футболистом, который пропустит старт нового первенства, является центральный защитник Эрик Байи. Совсем недавно ему прооперировали колено и его возвращение в строй планируется не раньше начала зимы. Также, предстоящую встречу рискует пропустить Алексис Санчес, не успевший набрать должную форму к началу первенства.

История личных встреч

История встреч между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед насчитывает 93 игры. В 43 из них победа доставалась манкунианцам, однако, Вулверхэмптон не сильно отстал от них, победив в 34 поединках. Еще 16 матчей между этими клубами завершились вничью. Складывается вывод, что Вулверхэмптон является крайне неудобным соперником для Манчестера.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Вулверхэмптон уже давно начал новый сезон. Эта команда успела пройти два раунда квалификации Лиги Европы, а также сыграть в нулевую ничью против неуступчивого Лестера в первом туре Премьер-лиги. За пять этих поединков в воротах «волков» побывал только один мяч, что свидетельствует об очень слаженной игре в обороне. Если вспомнить прошлый сезон, то Вулверхэмптон был настоящей стеной в домашних встречах и часто отбирал очки у фаворитов. Тот же Манчестер Юнайтед дома смог зацепить ничью в игре против «волков» со счетом 1:1, однако, в гостях дважды уступил с результатом 1:2, сперва в Кубке Англии, а затем и в чемпионате. Подопечные Эспириту готовы устроить бой и в этот раз.

Сам Манчестер Юнайтед стартовал в чемпионате с разгромной домашней победы над Челси со счетом 4:0. Было прекрасно видно, что приход Магуайра сильно повлиял на действия команды в обороне. Теперь они стали более слаженными и от «красных дьяволов» не стоит ждать неприятных сюрпризов, как это было в прошлом сезоне. Однако, в целом, подопечные Сульшера выглядели сильнее лишь потому, что Челси приехал в непонятном состоянии. Более собранный соперник, демонстрирующий цельную игру, станет для Манчестера настоящей проблемой.

Прогноз: Хозяева не проиграют эту встречу. Но, свой гол Манчестер Юнайтед обязательно оформит.

Интересные факты перед матчем

Ставки обе забьют и тотал больше 2.5 голов проходили в 7 из 8 предыдущих поединков между этими клубами. Последний раз Манчестер Юнайтед побеждал в Вулверхэмптоне еще в 2012 году.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед, по мнению online-bookmakers.com, будут

Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед Ставка: Непроигрыш Вулверхэмптона (1Х) Коэфф: 1.64 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 19 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Вулверхэмптон» раньше всех начал сезон 2019/20, стартовав в квалификации Лиги Европы. Команда сейчас в хорошей форме и на всех парах рвется в групповой раунд этого еврокубка. Удачно дружина Нуну Санту сыграла и в первом туре Премьер-лиги – удалось добыть 1 балл в выездном матче с «Лестером» (0:0). А вот «Манчестер Юнайтед» удивил. Манкунианцы камня на камне не оставили от защиты «Челси», обыграв лондонцев с разгромным счетом 4:0. В текущем матче подопечные Оле Гуннара Сульшера идут фаворитом и на их викторию можно поставить с кэфом приблизительно 2,6. В победу «Вулверхэмптона» букмекеры верят меньше, и их победа в матче котируется на уровне 3,7.

Результаты при подобных коэффициентах

«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне стал главной грозой авторитетов. В 6 домашних матчах с топ-шестеркой английского футбола команда сумела одержать 3 победы при 1 ничьей и 2 поражениях. «Манчестер Юнайтед» с соперниками-середняками, финишировавшими с 7-го по 10-е место, на выезде выиграл всего 1 раз. В остальных 3 матчах манкунианцы проиграли, пропустив при этом 9 голов.

Ставки на игроков

Маркус Рашфорд, по мнению букмекеров, имеет реальные шансы отличиться в этом матче. Форвард английской сборной и «Манчестер Юнайтед» в первом туре оформил дубль, и на очередной гол бомбардира можно поставить с кэфом примерно 2,6.

Статистика для ставок

Манчестер Юнайтед может выиграть по угловым ударам. Именно такой исход наблюдался во всех предыдущих 6 очных противостояниях команд в АПЛ.

«Вулверхэмптон», вероятно, сможет не проиграть во второй тайме. Об этом свидетельствует статистика последних 7 домашних матчей команды в АПЛ, в которых подопечные Нуну Санту во второй половине проиграли всего 1 раз (3 победы и 3 ничьи). Кэф на такой выбор – примерно 1,5. Для сравнения, «Манчестер Юнайтед» проиграл во всех 4 предыдущих выездных матчах в АПЛ во втором тайме.

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

19 августа, АПЛ

Закрывать 2-й тур чемпионата Англии будут Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед. Букмекеры и эксперты уверены в победе гостей. Но я думаю, что у «волков» тоже есть неплохие шансы в этом матче. В прошлом сезоне они стали настоящей грозой авторитетов.

Вулверхэмптон

Подопечные Нуну Эшпириту Санту в хорошем тонусе находятся, ведь они почти месяц играют в официальных матчах. Речь идет о квалификации Лиги Европы. Команда уже преодолела Второй раунд и Третий, где очень легко разделала с Крусейдерс (общий счет 6:1) и с Пюником (8:0). Видно, что Вулвз вообще не в тягость эти матчи. Футболисты просто получают удовольствие от возможности проявить себя на фоне более слабых соперников.

В АПЛ Вулверхэмптон тоже стартовал. Это был матч против Лестера (0:0) на его поле. «Оранжевые» смотрелись намного лучше, и даже забили гол, но арбитр отменил взятие ворот, из-за нарушения правил.

В прошлом сезоне на своем поле «оранжевые» выглядели очень и очень сильно. Уверен, что в новом розыгрыше АПЛ они будут, как минимум, не хуже играть, а может и лучше.

В поединке против «красных дьяволов» португальский наставник выпустит на поле всех сильнейших исполнителей, так как травмированные и дисквалифицированные отсутствуют в составе.

Манчестер Юнайтед

МЮ стартовал очень бодро в АПЛ, разгромив на своем поле Челси со счетом 4:0. Голы в активе Рашфорда (дубль), Марсьяля и Джеймса. Но не все так хорошо у манкунианцев, как могло показаться. Они победили не столько из-за своей силы, сколько из-за слабости соперника. «Синие» действительно очень много ошибались, и как минимум, пару голов точно сами себе привезли. Кто внимательно следил за прошлой игрой, тот наверняка заметил, что у Юнайтед были сильные разрывы между линиями. Будь «пенсионеры» хотя бы в чуть более лучшей форме, уверен, результат получился иной.

У Вулвз в составе есть очень быстрые футболисты, вроде Диего Жоты, Дендонкера и Рубена Невеша . Они доставят массу проблем обороне «красных». Защитная линия у последних достаточно мощная, но не слишком быстрая, что может и сыграть решающую роль.

Сульшер в ближайшем поединке все еще не может рассчитывать на Эрика Байи. Есть шанс, что оправится от травмы Тимоти Фосу-Менса.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне «волки» доставили «дьяволам» огромное количество проблем. В матче на «Молинью» хозяева победили со счетом 2:1. Встреча на «Олд Траффорд» завершилась с результатом 1:1.

В крайних 6-и матчах этих соперников, в рамках АПЛ, фиксировался проход ставки на тотал больше, при всего одном возврате.

Последние игры: ВулверхэмптонПотяните таблицу вбокПоследние игры: Манчестер ЮнайтедПотяните таблицу вбокОчные встречи: Вулверхэмптон — Манчестер ЮнайтедПотяните таблицу вбок



Прогноз: Двойной шанс 1X

Вулверхэмптон в хорошей форме подходит к этому поединку. Команда уже давно начала сезон, а потому с тонусом у футболистов точно не должно быть никаких проблем. Что касается усталости, то ее пока нет, ведь соперники в ЛЕ попадались далеко не самого высокого уровня.

Манчестер выиграл у Челси. Я повторюсь, что «синие» сами провалились в том поединке. Вулвз действуют куда более дисциплинировано. Плюс, на их стороне будет поддержка трибун. А вот как МЮ проявит себя в гостях — загадка.

Мой прогноз — хозяева не проиграют 1Х.

Читайте также: