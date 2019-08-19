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Вулверхэмптон Уондерерс провели просто отличный прошлый сезон — команда сходу после Чемпионшипа смогла занять седьмое место (хотя по качеству игры они заслуживали быть ещё выше) и пробилась в квалификацию Лиги Европы (так как Манчестер Сити выиграл и Кубок Лиги, и Кубок Англии).
Фишка Вулверхэмптона — отличная игра в позиционной обороне. Команда часто отдаёт мяч сопернику, перестраивается в средний или низкий блок и ждёт возможностей для контратак. «Волки» в прошлом сезоне использовали две схемы: сначала это были 3-4-3, потом — 3-5-2. Это связано с тем, что много середняков и аутсайдеров закрывались против Вулверхэмптона, треугольник в центре поля (при 3-5-2) позволяет более эффективно продвигать мяч при таком сценарии.
Эта схема стала базовой и для нового сезона — весь матч против Лестера Вулверхэмптон отыграл именно по 3-5-2. Вообще, тот матч сложился по сценарию Вулверхэмптона — «волки» компактно оборонялись почти весь матч (70 на 30 по владению в пользу Лестера), делая ставку на контратаки — таков был план Нуну Эшпириту Сантуша против топовых соперников в прошлом сезоне, ничего не поменялось (да-да, Лестер Роджерса — топовый соперник).
Глядя на Челси в Суперкубке Европы, становится понятно, что Манчестеру неслабо повезло, причём связано это не только с игровыми моментами: Н»Голо Канте в матче против Ливерпуля установил рекорд карьеры по количеству удачных обводок за один матч — 8, Педро, благодаря плану Лэмпарда, местами напоминал Азара, а Челси создал Ливерпулю больше проблем, чем Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии.
Я повторю то же самое, что и писал в прогнозе по матчу Лестер-Челси — в первые 45-60 минут матча Манчестеру везло, потом они действительно дожали «синих». Тут большую роль сыграл план Сульшера — Рэшфорд игнорировал оборонительные обязанности, что означало две вещи: Челси мог совершенно спокойно создавать перегрузы при своих позиционных атаках, а Юнайтед имел огромное преимущество при контратаках, чем он и воспользовался во второй стадии матча.
Также хочу сказать, что Манчестер Юнайтед достаточно интересно изменил свою линию обороны — Ван-Биссака и Магуайар пополнили состав и играли уже в первом матче против Челси. Конечно, такой ход добавит надёжности при позиционной обороне, но делает уязвимым манкунианцев при контратаках, потому что Магуайар достаточно медленный — об этом говорил Гвардиола в одном из документальных фильмов. По Уан-Биссаке есть вопросы по поводу его подключений к атакам, но они не настолько масштабны, какими их иногда рисует пресса — раньше он был вингером, поэтому навыки для поддержания атак у него есть.
Можно сказать, что у команд есть что-то общее по игре в атаке — и Вулверхэмптон, и Манчестер Юнайтед очень любят контратаки. По игре в обороне круче смотрится Вулверхэмптон — они играют компактно и сбалансированно.
Я тут жду осторожного и малорезультативного футбола — Вулверхэмптон в принципе не любит много владеть мячом, Манчестер Юнайтед же вряд ли захочет брать инициативу, так как много владеть в играх с Вулверхэмптоном очень опасно. В итоге мы получаем, что ни одна из команд не хочет много позиционно атаковать — это просто опасно, ведь можно нарваться на контратаку соперника. Отсюда следует логичный вывод — соперники создадут мало моментов. следовательно, и забьют они тоже мало. Мой прогноз — ТМ(2,5).
В нынешнем сезоне «Вулверхэмптону» предстоит выступать на два фронта. Команда еще будет играть в Лиге Европы, если конечно она пройдет последнюю стадию квалификации, где ей предстоит встретиться с римским «Торино».
До этого «волки» довольно легко проскочили 1/4 и 1/2 финала ЛЕ, обыграв «Крузейдерс» и «Пюник» с общим счетом 6:1 и 8:0 соответственно.
Старт АПЛ выдался для хозяев вполне неплохим — подопечные Санту взяли первое очко в чемпионате благодаря ничьей 0:0 в Лестере.
Календарь и таблица АПЛ
Потерь в составе нет и это самый главный плюс. Да и в целом сейчас «оранжевые», кажется, практически вернулись в прежнюю форму.
«Ман Юнайтед» Сульшера мощно стартовал, сразу же разбив «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Напомним, что гости добыли уверенную победу на своем поле со счетом 4:0. Это был первый официальный поединок «манкунианцев» в сезоне.
До этого клуб вполне неплохо выступил на турнире Международного кубка чемпионов, где «красные дьяволы» заняли третье место. В рамках этого соревнования «малыши Басби» одолели «Интер» со счетом 1:0, выиграли у «Тоттенхэма» 1:2 и переиграли «Интер» в серии пенальти.
Оборона «Юнайтед» теперь стала надежнее. Если в прошлом сезоне это была одна из самых проблемных зон, то в этом году проблему приехал решать Магуайр — самый дорогой защитник в истории футбола.
Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль на пару принесли победу команде в прошлом туре. Первый оформил дубль.
Гостям не помогут Санчес, Фосу-Менса и Байи.
Не все так однозначно. Это отражают коэффициенты — 3.25 на хозяев и 2.37 на хозяев. Ничья оценивается коэффом 3.25.
В прошлом сезоне команды встречались три раза и во всех трех случаях «волки» оставались непобежденными — две победы и одна ничья. При этом голами радовали оба коллектива, а больше двух мячей забивали только футболисты «Вулверхэмптона».
«МЮ», безусловно, предстоит сложнейший выезд. Вероятнее всего «Вулвс» будут играть вторым номером, навязывая борьбу «манкунианцам». «Красные» в свою очередь попытаются забрать мяч под свой контроль и нагнетать обстановку у ворот соперника.
«Ман Юнайтед» имеет более изобретательные линии атаки и полузащиты. Так что это может поспособствовать победе подопечных Сульшера. В любом случае у команд есть все шансы увезти одно очко. Прогноз — фора 2 (0) за 1.68.
18.08.2019 29 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед. Встреча состоится в этот понедельник в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 22:00 по московскому времени. Сможет ли Манчестер Юнайтед увезти очки из неуступчивого Вулверхэмптона? Какие пари приготовить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.
П1 (3.24) Х (3.22) П2 (2.46) Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Молинью». Вулверхэмптон. 19.08.2019 22:00
Вулверхэмптон : Патрисиу; Боли, Коади, Беннетт; Джонни, Моутинью, Невеш, Дендокер, Траоре; Жота, Хименес. Манчестер Юнайтед : Де Хеа; Магуайр, Линделёф, Шоу, Ван-Биссака; Матич, МакТомминэй, Погба, Марсиаль, Лингард; Рэшфорд.
В составе Вулверхэмптона начало сезона тоже пропустит всего лишь один футболист. Им является правый защитник Фил Офосу-Айе. В апреле этого года он получил тяжелую травму пяточной кости и до сих пор не может восстановиться.
Манчестер Юнайтед входит в новый сезон практически без потерь. Единственным футболистом, который пропустит старт нового первенства, является центральный защитник Эрик Байи. Совсем недавно ему прооперировали колено и его возвращение в строй планируется не раньше начала зимы. Также, предстоящую встречу рискует пропустить Алексис Санчес, не успевший набрать должную форму к началу первенства.
История встреч между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед насчитывает 93 игры. В 43 из них победа доставалась манкунианцам, однако, Вулверхэмптон не сильно отстал от них, победив в 34 поединках. Еще 16 матчей между этими клубами завершились вничью. Складывается вывод, что Вулверхэмптон является крайне неудобным соперником для Манчестера.
Вулверхэмптон уже давно начал новый сезон. Эта команда успела пройти два раунда квалификации Лиги Европы, а также сыграть в нулевую ничью против неуступчивого Лестера в первом туре Премьер-лиги. За пять этих поединков в воротах «волков» побывал только один мяч, что свидетельствует об очень слаженной игре в обороне. Если вспомнить прошлый сезон, то Вулверхэмптон был настоящей стеной в домашних встречах и часто отбирал очки у фаворитов. Тот же Манчестер Юнайтед дома смог зацепить ничью в игре против «волков» со счетом 1:1, однако, в гостях дважды уступил с результатом 1:2, сперва в Кубке Англии, а затем и в чемпионате. Подопечные Эспириту готовы устроить бой и в этот раз.
Сам Манчестер Юнайтед стартовал в чемпионате с разгромной домашней победы над Челси со счетом 4:0. Было прекрасно видно, что приход Магуайра сильно повлиял на действия команды в обороне. Теперь они стали более слаженными и от «красных дьяволов» не стоит ждать неприятных сюрпризов, как это было в прошлом сезоне. Однако, в целом, подопечные Сульшера выглядели сильнее лишь потому, что Челси приехал в непонятном состоянии. Более собранный соперник, демонстрирующий цельную игру, станет для Манчестера настоящей проблемой.
Прогноз: Хозяева не проиграют эту встречу. Но, свой гол Манчестер Юнайтед обязательно оформит.
Лучшими ставками на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед, по мнению online-bookmakers.com, будут
Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед Ставка: Непроигрыш Вулверхэмптона (1Х) Коэфф: 1.64 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 19 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
«Вулверхэмптон» раньше всех начал сезон 2019/20, стартовав в квалификации Лиги Европы. Команда сейчас в хорошей форме и на всех парах рвется в групповой раунд этого еврокубка. Удачно дружина Нуну Санту сыграла и в первом туре Премьер-лиги – удалось добыть 1 балл в выездном матче с «Лестером» (0:0). А вот «Манчестер Юнайтед» удивил. Манкунианцы камня на камне не оставили от защиты «Челси», обыграв лондонцев с разгромным счетом 4:0. В текущем матче подопечные Оле Гуннара Сульшера идут фаворитом и на их викторию можно поставить с кэфом приблизительно 2,6. В победу «Вулверхэмптона» букмекеры верят меньше, и их победа в матче котируется на уровне 3,7.
Результаты при подобных коэффициентах
«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне стал главной грозой авторитетов. В 6 домашних матчах с топ-шестеркой английского футбола команда сумела одержать 3 победы при 1 ничьей и 2 поражениях. «Манчестер Юнайтед» с соперниками-середняками, финишировавшими с 7-го по 10-е место, на выезде выиграл всего 1 раз. В остальных 3 матчах манкунианцы проиграли, пропустив при этом 9 голов.
Ставки на игроков
Маркус Рашфорд, по мнению букмекеров, имеет реальные шансы отличиться в этом матче. Форвард английской сборной и «Манчестер Юнайтед» в первом туре оформил дубль, и на очередной гол бомбардира можно поставить с кэфом примерно 2,6.
Статистика для ставок
Манчестер Юнайтед может выиграть по угловым ударам. Именно такой исход наблюдался во всех предыдущих 6 очных противостояниях команд в АПЛ.
«Вулверхэмптон», вероятно, сможет не проиграть во второй тайме. Об этом свидетельствует статистика последних 7 домашних матчей команды в АПЛ, в которых подопечные Нуну Санту во второй половине проиграли всего 1 раз (3 победы и 3 ничьи). Кэф на такой выбор – примерно 1,5. Для сравнения, «Манчестер Юнайтед» проиграл во всех 4 предыдущих выездных матчах в АПЛ во втором тайме.
Закрывать 2-й тур чемпионата Англии будут Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед. Букмекеры и эксперты уверены в победе гостей. Но я думаю, что у «волков» тоже есть неплохие шансы в этом матче. В прошлом сезоне они стали настоящей грозой авторитетов.
Подопечные Нуну Эшпириту Санту в хорошем тонусе находятся, ведь они почти месяц играют в официальных матчах. Речь идет о квалификации Лиги Европы. Команда уже преодолела Второй раунд и Третий, где очень легко разделала с Крусейдерс (общий счет 6:1) и с Пюником (8:0). Видно, что Вулвз вообще не в тягость эти матчи. Футболисты просто получают удовольствие от возможности проявить себя на фоне более слабых соперников.
В АПЛ Вулверхэмптон тоже стартовал. Это был матч против Лестера (0:0) на его поле. «Оранжевые» смотрелись намного лучше, и даже забили гол, но арбитр отменил взятие ворот, из-за нарушения правил.
В прошлом сезоне на своем поле «оранжевые» выглядели очень и очень сильно. Уверен, что в новом розыгрыше АПЛ они будут, как минимум, не хуже играть, а может и лучше.
В поединке против «красных дьяволов» португальский наставник выпустит на поле всех сильнейших исполнителей, так как травмированные и дисквалифицированные отсутствуют в составе.
МЮ стартовал очень бодро в АПЛ, разгромив на своем поле Челси со счетом 4:0. Голы в активе Рашфорда (дубль), Марсьяля и Джеймса. Но не все так хорошо у манкунианцев, как могло показаться. Они победили не столько из-за своей силы, сколько из-за слабости соперника. «Синие» действительно очень много ошибались, и как минимум, пару голов точно сами себе привезли. Кто внимательно следил за прошлой игрой, тот наверняка заметил, что у Юнайтед были сильные разрывы между линиями. Будь «пенсионеры» хотя бы в чуть более лучшей форме, уверен, результат получился иной.
У Вулвз в составе есть очень быстрые футболисты, вроде Диего Жоты, Дендонкера и Рубена Невеша . Они доставят массу проблем обороне «красных». Защитная линия у последних достаточно мощная, но не слишком быстрая, что может и сыграть решающую роль.
Сульшер в ближайшем поединке все еще не может рассчитывать на Эрика Байи. Есть шанс, что оправится от травмы Тимоти Фосу-Менса.
В прошлом сезоне «волки» доставили «дьяволам» огромное количество проблем. В матче на «Молинью» хозяева победили со счетом 2:1. Встреча на «Олд Траффорд» завершилась с результатом 1:1.
В крайних 6-и матчах этих соперников, в рамках АПЛ, фиксировался проход ставки на тотал больше, при всего одном возврате.
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Вулверхэмптон в хорошей форме подходит к этому поединку. Команда уже давно начала сезон, а потому с тонусом у футболистов точно не должно быть никаких проблем. Что касается усталости, то ее пока нет, ведь соперники в ЛЕ попадались далеко не самого высокого уровня.
Манчестер выиграл у Челси. Я повторюсь, что «синие» сами провалились в том поединке. Вулвз действуют куда более дисциплинировано. Плюс, на их стороне будет поддержка трибун. А вот как МЮ проявит себя в гостях — загадка.
Мой прогноз — хозяева не проиграют 1Х.
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