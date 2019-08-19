Прогноз редакции на матч Юргорден — АФК Юнайтед

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Вечером 19 августа на стадионе “Теле2 Арена” в Стокгольме состоится еще один матч 20-го тура чемпионата Швеции по футболу. Теперь уже между “Юргорденом” и АФК “Эскильстуна”. В прошедшем туре хозяева не оставили ничего от “Сириуса”. Пусть соперники и остались в меньшинстве в самом начале встречи, это не понижает мастерства Эдварда, Турая, Ринга и Ульвестада, которые отличились и сделали счет 4:0. Сейчас “Юргорден” на заслуженной первой строчке в турнирной таблице. Гости наоборот пропустили четыре от АИКа, но смогли ответить мячами Ходжича и Камары. 2:4 и предпоследнее 15-е место.
“Юргорден” (4-3-3): Братвейт — Витри, Ларссон, Даниэльссон, Аугустинссон — Ульвестад, Карлстрём, Айдаревич — Радетинац, Турай, Ринг
Не сыграют: —
АФК “Эскильстуна” (3-4-3): Левченко — Мичел, Бьоркман, Леон — Койич, Мияльевич, Бобко, Ходжич — Ярл, Ннамани, Али
Не сыграют: Милянович
Кажется, “Юргорден” уже ничего не остановит в борьбе за чемпионский титул. Команда неожиданно выскочила из-за спины своих конкурентов и блестяще заняла лидирующую позицию. Футболисты почуяли тот самый вкус крови, и только чудо может помешать им прийти к цели. А уж 15-я команда турнира — это само собой. Слишком скучно ставить на победу хозяев, да и много с этого не поднять. Рекомендуем закинуть на ТБ3. У “Париматча” на это неплохой коэффициент 2,01. Голов в этом поединке будет предостаточно, это точно.
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Девятнадцатого августа, нас ожидает поединок между клубами «Юргорден» и «АФК Эскильстуна», состоится он в рамках регулярного чемпионата Швеции.
«Юргорден» — команда является одной из сильнейших в своей стране, она доказывает это на протяжении последних двух лет. Сейчас она перебывает в отличной игровой форме, находится на второй строчке в турнирной таблице, но имеет одну игру в запасе. В активе у неё 41 поинт, такое же количество, как и у «Мальмё». Сейчас у коллектива серия из двенадцати беспроигрышных матчей кряду. В последней встрече клуб разгромил «Сириус» у себя дома со счетом 4:0.
«АФК Эскильстуна» — коллектив занимает пятнадцатое место в таблице, он уже давно находится в зоне вылета. Последние его игры в регулярном чемпионате сложно назвать успешными, лишь три виктории в этом сезоне, а уже сыграно 19 поединков. Чтобы выйти с зоны вылета клубу нужно набрать четыре очка. В крайнем матче «АФК Эскильстуна» выиграла у «Карльстада» со счетом 2:3, это было кубковое противостояние.
Последний очный матч состоялся восьмого июля, тогда была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
Хозяева набрали хорошую игровую форму. «Мальмё» выиграли своего оппонента и подвинули «Юргорден» в таблице на второе место, поэтому у него в предстоящей встрече будет полно мотивации, плюс, есть преимущество по уровню состава и в сыгранности. Также не стоит забывать про поддержку болельщиков.
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