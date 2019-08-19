Прогноз редакции на матч Спартак — ЦСКА

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Прогноз Спартак Москва — ЦСКА (19.08.19), ставки и коэффициенты

Спартак Москва — ЦСКА: обмен голами

Спартак Москва — ЦСКА: обмен голами

18.08.2019 15 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московские Спартак и ЦСКА. Встреча состоится в этот понедельник в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 20:00 по московскому времени. Кто победит в принципиальном дерби? Сможет ли ЦСКА подтвердить статус фаворита? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (2.90) Х (3.22) П2 (2.55) Спартак Москва ЦСКА Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Открытие Арена». Москва. 19.08.2019 20:00



Ориентировочные составы на матч Спартак Москва — ЦСКА

Спартак Москва : Максименко; Аиртон, Джикия, Жиго, Ещенко; Гулиев, Бакаев, Ташаев, Зобнин, Ананидзе; Шюрле. ЦСКА : Акинфеев; Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон; Влашич, Обляков, Сигурдссон, Ахметов, Бистрович; Чалов.

В составе Спартака ближайший матч точно пропустит нападающий Понсе, заработавший прямую красную карточку в недавней игре против Московского Динамо и отбывающий трехматчевую дисквалификацию. Зато остальные игроки красо-белых успешно долечили свои травмы и готовы к дерби.

В составе ЦСКА есть определённые потери. Из-за тяжелых травм старт сезона пропускают Георгий Щенников и Алан Дзагоев, которые должны восстановиться к началу осени. Также, под вопросом появление на поле Федора Чалова, сломавшего нос в прошлой игре. Однако, по заявлениям тренерского штаба «армейцев», Федор сможет сыграть с защитной маской.

История личных встреч

В Российской истории ЦСКА и Спартак 62 раза сыграли друг против друга. Небольшой перевес в этом противостоянии наблюдается в пользу ЦСКА, выигравшего в 26 встречах. Спартак, в свою очередь, одержал 21 победу. Еще 15 матчей между этими клубами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Спартак понемногу приходит в себя после неудачного старта сезона. В прошлом туре РПЛ подопечные Олега Кононова в гостях обыграли Ахмат со счетом 3:1, а также в двух матчах обыграли Швейцарский Тун в рамках квалификации Лиги Европы. Также, радует высокая результативность красно-белых, которые забили 8 мячей за три предыдущие встречи. Всё-таки, точечные трансферы пошли команде на пользу и уже приносят свои плоды. Вряд ли стоит ждать, что в дерби Спартак сыграет в эконом-режиме, перед очередной встречей квалификации Лиги Европы. Принципиальность матча против ЦСКА куда важнее.

Что касается Московского ЦСКА, то он смог быстро реабилитироваться после сенсационного поражения в Самаре в первом туре и набрал 10 очков в четырех последующих матчах чемпионата. Однако, в прошлом туре команда Гончаренко сыграла в нулевую ничью на своем поле против Сочи, что можно расценивать, как потерю очков. Но, ЦСКА из тех клубов, кто умеет быстро восстанавливаться после неудачных результатов. И хоть «армейцам» пока тяжело даётся атакующая игра, к Спартаку они готовятся особенным образом. Свой гол Чалов и компания точно оформят в ворота часто ошибающегося в обороне соперника.

Прогноз: Мы ждем равную игру с большим количеством забитых мячей. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

Тотал больше 2.5 голов прошел в 5 из 7 предыдущих поединков между этими клубами. Последний раз эти команды играли вничью на поле Спартака еще в 2011 году.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Спартак Москва — ЦСКА, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Спартак Москва — ЦСКА Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.98 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Спартак Москва — ЦСКА Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.74 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Главное столичное дерби порадует голами

«Спартак»

В рамках 6-го тура чемпионата России по футболу 19 августа пройдет встреча «Спартака» и ЦСКА. Команды сыграют на «Открытие Арене» в Москве. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на



В стартовом матче чемпионата России «Спартак» одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.





Во втором туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), упустив победу в компенсированное время.









Прогнозы на чемпионат России по футболу





В третьем туре «Спартак» на выезде упустил «Тамбову» (0:2), а столичное дерби 4-го тура с «Динамо» завершилось домашней ничьей без забитых мячей.





В Лиге Европы «Спартак» стартовал выездным матчем с швейцарским «Туном» (3:2). Забив два мяча до перерыва, красно-белые позволил сопернику отыграть, но вырвали победу в концовке.









В последнем матче «Спартака» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), а в ответном матче с «Туном» красно-белые выглядели менее уверенно, хотя и победили — 2:1.





«Спартак» с 8 очками идет на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 6-5. Зелимхан Бакаев забил 4 мяча во всех турнирах.







ЦСКА



В стартовом туре РПЛ армейцы на выезду уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:2, показав ужасную реализацию — из 11 ударов лишь 2 пошли в створ ворот









Во втором туре ЦСКА на своем поле победил «Оренбург» (2:1), но если бы не сэйв Акинфеева на последних минутах, подопечные Гончаренко могли упустить победу.





В 3-м туре ЦСКА победил в столичном дерби с «Локомотивом» (1:0), а в 4-м туре на выезде одолел «Рубин» (1:0). Оба мяча забил Федор Чалов — с пенальти и с игры.









В последнем матче ЦСКА на своем поле не справился с «Сочи» (0:0). На результате сказалось то, что травму получил Арнор Сигурдссон, который не сыграет со «Спартаком».





С 10 очками после 5 матчей ЦСКА опустился на 4-е место в таблице РПЛ, на 4 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 4-3.





Календарь и таблица РПЛ





В прошлом сезоне ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» на своем поле 1:1 и победил в гостях 2:0. В пяти последних матчах на «Открытие Арене» ЦСКА трижды победил и дважды проиграл.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ЦСКА — 2.55, победа «Спартака» — 2.95, ничья в основное время — 3.20.









Обе команды показывают довольно нестабильную игру, армейцам везет больше, чем соперникам, но в дерби, при поддержке своих трибун, «Спартак» вряд ли проиграет.









Несмотря на слабую результативность ЦСКА в последних матчах, дерби вряд ли обойдется без голов. Интересны варианты ТБ 2,5 за 2,30 и «Обе забьют» за 1,95.





Спартак и ЦСКА имеют равные шансы на победу в столичном дерби

Футбольные команды ЦСКА и “Спартак” сыграют друг с другом в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги. Обе команды имеют практически равные шансы на победу, разница в коэффициентах составляет 0,09.

Аналитики букмекерской компании BingoBoom оценивают успех гостей матча — футбольного клуба ЦСКА с коэффициентом 2.74. Команда Виктора Гончаренко неплохо стартовала в текущем сезоне и успела набрать десять очков, расположившись на третьем месте турнирной таблицы РПЛ.

Вероятность победы “Спартака” оценивается в линии с коэффициентом 2.83. В рамках пятого тура чемпионата России команда обыграла “Ахмат” со счетом 3:1, где впервые за красно-белых в РПЛ забил гол нападающий Андре Шюррле. Сейчас “Спартак” с восемью очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице.

Шансы на ничейный результат идут в линии с 3.23 пунктами.

Перед главным московским дерби в команде ЦСКА получили травмы нападающий Федор Чалов и полузащитник Арнор Сигурдсон. Исладскому футболисту точно придется пропустить предстоящую встречу, а российский форвард скорее всего сможет сыграть в матче. Коэффициент на гол в исполнении лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезона Федора Чалова составляет 2.5.

В команде красно-белых хорошие шансы на гол в ворота соперников у нападающего Зелимхана Бакаева, который отличился в игре с “Ахматом”, забив мяч после голевой передачи Андре Шюррле. Успех футболиста оценивается 4.75 пунктами.

Прогноз редакции на матч Спартак — ЦСКА



Дерби Всея Руси на этот раз пройдет на фоне остывшей ненависти к Олегу Кононову. «Спартак» вроде как выходит из периода смуты: игра радует глаз, а в команде появилась новая молодая звезда. ЦСКА традиционно готовится к матчу спокойно и основательно, хоть незапланированная потеря очков немного и намутила воду. Но Фернандес в форме, Влашич готов, а Чалов остановил кровь из сломанного носа и возможно примет участие во встрече.

Ориентировочные составы на матч «Спартак» — ЦСКА:

«Спартак» (4-3-3): Максименко – Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон – Тиль, Гулиев, Зобнин – Мирзов, Бакаев, Шюррле.

Не сыграют: —

ЦСКА (4-5-1): Акинфеев – Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон – Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Кучаев — Чалов

Не сыграют: Сигурдссон

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» продолжает свои любимые качели от Эвереста до Марианской впадины. Пару недель назад «красно-белые» болельщики били тревогу и жгли все мосты с пиджаками, но уже сейчас они подходят чуть ли не фаворитами к матчу с ЦСКА.

Шюррле и Тиль сходу поняли, о чем в этой команде идет речь, а Бакаев просто становится новым Промесом. «Спартак» находится на очень хорошей эмоциональной волне, которая может смыть что угодно. ЦСКА этим не конечно же не напугать, но после «сухого» матча против аутсайдеров из «Сочи» в голову могут закрасться сомнения. ЦСКА уже не показывает прежней надежности в обороне, а «Спартак» ей никогда не отличался. Поэтому наш прогноз на этот матч – обе забьют за 1,85.

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РПЛ. Спартак — ЦСКА. Прогнозы на матч

Спартак — ЦСКА. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (19.08.2019)

Спартак — ЦСКА. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (19.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Спартак — ЦСКА, который состоится на стадионе Открытие Арена в понедельник 19 августа, начало в 20:00 (МСК).

Спартак — ЦСКА. Кто фаворит матча?

Центральный матч очередного тура чемпионата российской Премьер-лиги состоится в понедельник — это будет дерби Спартака и ЦСКА. Букмекеры чуть более высоко оценили шансы гостей. ЦСКА сейчас делит третье место с Локомотивом, Краснодаром и Арсеналом, набрав десять очков. Он на три балла отстает от лидирующего Зенита. В прошлом туре подопечные Виктора Гончаренко сыграли вничью 0:0 дома с Сочи. Перед этим они одержали три подряд победы. Беспроигрышная серия ЦСКА составляет теперь четыре матча. При этом уже три подряд поединка ЦСКА не пропускает. С учетом прошлого сезона «Армейцы» уступили лишь раз за семь последних матчей, выиграв пять встреч и еще в одном поединке сыграв вничью. При этом в пяти из семи матчей они не пропускали ни одного гола. Что касается их выездной статистики, то за пять предыдущих поединков на чужом поле ЦСКА победил лишь раз и потерпел три поражения.

Спартак за пять туров набрал восемь очков и шел на седьмом месте. В прошлые выходные он обыграл на выезде Ахмат со счетом 3:1 — дублем отметился Зелимхан Бакаев. Этот результат позволил Спартаку прервать трехматчевую безвыигрышную серию. За десять последних матчей в Премьер-лиге подопечные Олега Кононова потерпели только два поражения и одержали пять побед. А на своем поле они не проигрывают в пяти последних матчах — три победы и две ничьи. Причем пропустили за эти пять встреч лишь один гол и в четырех случаях не пропускали вовсе. Для сравнения, перед этим он пропускал в десяти кряду домашних поединках. Из десяти последних матчей в родных стенах Спартак проиграл только один и выиграл половину встреч отрезка. Но это было поражение как раз от ЦСКА — в апреле со счетом 0:2.

Спартак — ЦСКА. Ставки на матч:

Спартак — ЦСКА. Как играли между собой?

В прошлом сезоне ЦСКА в двух матчах со Спартаком набрал четыре очка, сыграв вничью 1:1 дома и победив на выезде со счетом 2:0. В целом в последние годы в дерби было почти равенство: из 13 предыдущих матчей шесть выиграл ЦСКА и пять раз побеждал Спартак. Для сравнения, перед этим ЦСКА выиграл шесть из восьми матчей чемпионата России против Спартака, проиграв лишь раз. Результативность дерби в целом высокая и в шести из девяти последних матчей забивалось больше двух голов. При этом в четырех из шести предыдущих матчей между Спартаком и ЦСКА забивали обе команды.

>Забивает за игру

0.8

Спартак — ЦСКА. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют малорезультативную ничью в этой игре и ставят на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа ЦСКА со счетом 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на тотал меньше 2,5 голов можно с котировкой 1.66.

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