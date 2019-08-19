Прогноз Оснабрюк — Дармштадт 98 (19.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Оснабрюк — Дармштадт 98 (19.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Оснабрюк – Дармштадт

В очередном туре второй Бундеслиги сойдутся Оснабрюк и Дармштадт 98.

Хозяева поля В прошлом сезоне играли во третьей лиге, так что им явно непросто освоиться в новых для себя условиях. Впрочем, пока все получается довольно неплохо. В первом матче Оснабрюк уступил Хайденхайму дома со счетом 1-3, но зато уже в следующем матче сумел победить на выезде Зандхаузен со счетом 1-0, так что первая победа одержана довольно рано. В последнем же матче команда уступила в рамках кубка страны РБ Лейпцигу со счетом 2-3.

Дармштадт 98 был неплох в прошлом сезоне, да и сейчас «фиалки» смотрятся довольно здорово. Команда четко понимает в какой футбол хочет играть и стремится к вершинам, а ведь соперники у Дармштадта 98 были весьма грозными. Сначала команда сыграла вничью с Гамбургом на выезде, а затем дома победила Хольштайн Киель со счетом 2-0. На закуску же команда расправилась с Обернойландом в кубке страны со счетом 6-1.

Последний раз команды играли между собой аж в 2014 году, и тогда матч завершился вничью. Очень возможно, что и на этот раз команды не сумеют выявить победителя, хотя, на мой взгляд, шансов у Дармштадта 98 побольше. В любом случае, в этом матче должно быть немало острых моментов и забитых голов, и те и другие показали на старте стремление к атакующему футболу.

Таким образом, мой прогноз на этот матч- ТБ (2) с коэффициентом 1,49.

Прогноз редакции на матч Оснабрюк — Дармштадт

“Оснабрюк” первенствовал в третьем дивизионе, оторвавшись от “Карлсруэ” на 5 очков и теперь постарается сохранить прописку во 2-й Бундеслиге. Начало уже положено: победа на выезде над “Занхдхаузеном” благодаря голу Альвареса на 78-й минуте. “Дармштадт”, занявший в прошлом сезоне 10-е место, новый чемпионат начал пока без поражений: победа и ничья, что добавляет оптимизма тренерскому штабу, но претендовать на высокие места команде будет невероятно сложно.

Ориентировочные составы на матч Оснабрюк — Дармштадт:

“Оснабрюк” (3-4-2-1): Корбер — Сусак, Хайер, Гугганиг — Хайдер, Блаха, Таффертшофер, Агу — Оахим, Шмидт — Гирт.

Не сыграют: Энгель, Риманн, Трапп, Хеннинг, Айдини, Хауброк.

“Дармштадт” (4-2-3-1): Стритцель — Холланд, Хон, Думич, Херрманн — Палссон, Штарк — Мелем, Скарке, Хеллер — Дурсун.

Не сыграют: Платте.

Прогноз на матч Оснабрюк — Дармштадт-98:

В силу того, что “лилово-белые” являются новичками 2-й Бундеслиги, не смотря на то, что для них это 19-й сезон во втором дивизионе, сходу будет сложно пойти в чемпионат без спотыканий. Победа над “Зандхаузеном”, конечно, прекрасно, но это не тот соперник, после которого стоит хвалиться, а засучить рукава и работать дальше. Вот на старте “Хайденхайм” показал, что такое дивизион рангом выше — 1:3, от этого и стоит отталкиваться. Нам кажется, что гости на гол точно наиграют, а может и больше. Наш прогноз: ИТ2Б 1.0 с коэффициентом — 1.66.

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