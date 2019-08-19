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В четвёртом туре франузской Лиги 2 «Осер» принимает «Генгам». Встреча пройдёт 19 августа на арене «Аббе-Дешам» и начнётся в 21:45 мск.
«Осер» в стартовых трёх турах набрал только три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице, находясь в двух очках от зоны вылета. В первом туре бургундцы в гостях уступили «Родезу» 0:2. Во втором дома одержали победу над аутсайдером «Ле-Маном» 2:0, ну а в третьем снова проиграли в гостях, на этот раз «Сошо» 0:1. Таким образом, «белые» отметились двумя забитыми мячами (в среднем 0,67 за игру) и пропустили три гола (по одному за матч).
«Генгам» стартовал чуть удачливее своего соперника по предстоящей встрече. В трёх матчах «фермеры» заработали четыре очка и располагаются на 12-й строчке с отставанием в три балла от лидирующей пятёрки команд. Начали сезон «красно-чёрные» с домашней перестрелки с «Греноблем» 3:3, затем было выездное поражение от «Ланса» 0:2, а в последнем туре «Генгам» на своём поле переиграл «Орлеан» 1:0. На голевом балансе «фермеров» числятся четыре забитых мяча (в среднем 1,33 за матч), на которые соперники ответили пятью точными выстрелами (по 1,67 за игру).
Оба клуба на старте сезона действуют нестабильно, частенько проваливаются по ходу матча и позволяют соперникам создавать обилие моментов у своих ворот. Это значит, что в предстоящей игре атакующие линии «Осера» и «Генгама» получат необходимый объем свободы для успешных действий, т.е. болельщиков ждёт что-то похожее на открытый футбол с постоянной остротой то у одних, то у других ворот. В таких условиях высока вероятность, что команды обменяются забитыми мячами, поэтому рекомендуем ставить на «Обе забьют» с коэффициентом 2,16 в БК «Лига Ставок».
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