Прогноз от наших экспертов

Прогноз Осер — Генгам (19.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на

матч

«Осер» ‒ «Генгам» 19 августа

В четвёртом туре франузской Лиги 2 «Осер» принимает «Генгам». Встреча пройдёт 19 августа на арене «Аббе-Дешам» и начнётся в 21:45 мск.

«Осер»

«Осер» в стартовых трёх турах набрал только три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице, находясь в двух очках от зоны вылета. В первом туре бургундцы в гостях уступили «Родезу» 0:2. Во втором дома одержали победу над аутсайдером «Ле-Маном» 2:0, ну а в третьем снова проиграли в гостях, на этот раз «Сошо» 0:1. Таким образом, «белые» отметились двумя забитыми мячами (в среднем 0,67 за игру) и пропустили три гола (по одному за матч).

«Генгам»

«Генгам» стартовал чуть удачливее своего соперника по предстоящей встрече. В трёх матчах «фермеры» заработали четыре очка и располагаются на 12-й строчке с отставанием в три балла от лидирующей пятёрки команд. Начали сезон «красно-чёрные» с домашней перестрелки с «Греноблем» 3:3, затем было выездное поражение от «Ланса» 0:2, а в последнем туре «Генгам» на своём поле переиграл «Орлеан» 1:0. На голевом балансе «фермеров» числятся четыре забитых мяча (в среднем 1,33 за матч), на которые соперники ответили пятью точными выстрелами (по 1,67 за игру).

Надёжный прогноз на матч «Осер» ‒ «Генгам»

Оба клуба на старте сезона действуют нестабильно, частенько проваливаются по ходу матча и позволяют соперникам создавать обилие моментов у своих ворот. Это значит, что в предстоящей игре атакующие линии «Осера» и «Генгама» получат необходимый объем свободы для успешных действий, т.е. болельщиков ждёт что-то похожее на открытый футбол с постоянной остротой то у одних, то у других ворот. В таких условиях высока вероятность, что команды обменяются забитыми мячами, поэтому рекомендуем ставить на «Обе забьют» с коэффициентом 2,16 в БК «Лига Ставок».

Ещё прогнозы на сегодня:

Прогноз на матч Корона — Погонь

Прогноз на матч ФК Эльфсборг — Эстерсунд

Прогноз на матч ФК Хельсингборг — Гетеборг

Прогноз на матч Сарпсборг — Буде Глимт

Премиум-прогноз на матч Спартак — ЦСКА

Премиум-прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед

Читайте также: