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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед». 19.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 2-й тур.

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»

Вулверхэмптон. Стадион: «Молинью». 19.08.2019. 22:00 (МСК)

Судья: Джонатан Мосс

Заключительный матч 2-го тура пройдет в Вулверхэмптоне, где одноименный клуб примет «Манчестер Юнайтед». Сумеет ли «Вулверхэмптон» в очередной раз огорчить «Юнайтед» в таком плотном графике матчей или «МЮ» все-таки воспользуется календарем «волков» и отомстит хозяевам за апсеты на «Молинью»?

Форма «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» благодаря 7-му месту в прошлом сезоне получил право принять участие в квалификации Лиги Европы. «Волки» начали свой путь с 2-го квалификационного раунда и дошли до заключительного 4-го. Усилиями «волков» за бортом остались североирландский «Крузейдерс» (6:1) и армянский «Пюник» Александра Тарханова (8:0). Причем в этих матчах главный тренер «волков» Нуну активно ротировал состав, предоставляя возможность сыграть игрокам, которым не достает игровой практики. В ответной игре с «Пюником» Нуну выпустил основных игроков на второй тайм, так как команды ушли на перерыв со счетом 0:0. Но именно его перестановки позволили забить 4 безответных мяча. Это была последняя прогулка «волков», так как в заключительном квалификационном раунде «Вулверхэмптону» будет противостоять побратим из Италии «Торино». С этих пор начинается настоящая борьба на двух фронтах.

В прошлом туре «Вулверхэптон» гостил у «Лестера», завершив матч нулевой ничьей. Причем «волки», несмотря на статус гостей, выглядели не хуже «лис», создав более острые моменты. Поэтому мы считаем, что ожидаемый спад на второй сезон минует проект Жорже Мендеша из Вулверхэмптона.

Форма «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» начал сезон с неожиданного разгрома лондонского «Челси» со счетом 4:0. Причем «Челси» возил «красных дьяволов» на «Олд Траффорд» на протяжении всего первого тайма, отличившись двумя ударами в каркас ворот Давида Де Хеа, который несмотря на этот факт, сыграл очень качественный матч. А «МЮ» в первом тайме отличился забитым мячом с пенальти, который реализовал Маркус Рэшфорд. А во втором тайме «МЮ» разнес гостей в щепки на контратаках, вонзив в ворота Кепы еще 3 мяча. Как итог – 4:0.

Но стоит отметить, что обещанного Сульшером позиционного футбола не было от слова «совсем». В составе «МЮ» дебютировал Харри Магуайр, на которого возлагают большие надежды. Но из-за его недавнего перехода в стан «красных дьяволов» происходило несогласование по позициям, из-за чего в одном месте оказывались игроки «МЮ», мешая друг другу. Как это было как раз с Магуайром, которого едва не перестраховал Скотт МакТоминей. Поэтому победа «МЮ» выглядит не совсем логичной. Хотя новобранцы «МЮ» проявили себя с наилучшей стороны. Харри Магуайр был признан лучшим игроком матча, несмотря на 2 гола Рэшфорда и 2 голевые передачи от Поля Погба. Аарон Уан-Биссака провел качественный матч, зачистив свой фланг и только в одном моменте прокололся, упустив Эмерсона, который запустил мяч в крестовину. А Дэниел Джеймс забил свой первый гол за «красных дьяволов» спустя 7 минут после выхода на замену, повторив достижение своего тренера Оле-Гуннара Сульшера. Несмотря на такую крупную победу, игра «МЮ» вызывает еще много вопросов.

Травмированные и дисквалифицированные

«Вулверхэмптон»: нет

«Манчестер Юнайтед»: Байи, Фосу-Менса, Рохо, Санчес

История встреч

93 раза сыграли меду собой «Вулверхэмптон» и «МЮ». В противостоянии ведут «красные дьяволы» – 43:34. Но в прошлом сезоне «МЮ» ни разу не обыграл «волков». В первом круге «МЮ» и «Вулверхэмптон» сильнейшего не выявили на «Олд Траффорд», как итог боевая ничья 1:1. А затем с интервалом в 2,5 недели «МЮ» дважды гостил на «Молинью»: сначала в рамках Кубка Англии, а затем и в рамках АПЛ. Но результат в этих двух играх был неизменен – 2:1 в пользу «волков». В первой игре «волки» переиграли «дьяволов» и по статистике ударов, а в ответной игре в АПЛ «МЮ» больше контролировал мяч и чаще хозяев атаковал, но «волки» как всегда извлекли максимум из минимума моментов. Посмотрим, повторится ли история. Пока что все к этому и идет.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Вулверхэмптон» будет играть до победного, и, на данный момент, физические кондиции могут позволить им сделать это. Поэтому «МЮ» будет очень так же тяжело на «Молинью», как и в прошлом сезоне. Поэтому мы считаем, что «Вулверхэмптон» не уступит «МЮ» на своем поле. Поэтому мы подготовили для вас следующий вариант от БК



Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед: тяжелейшая проверка «красных дьяволов»

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед: тяжелейшая проверка «красных дьяволов»

18.08.2019 29 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 2-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед. Встреча состоится в этот понедельник в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 22:00 по московскому времени. Сможет ли Манчестер Юнайтед увезти очки из неуступчивого Вулверхэмптона? Какие пари приготовить на эту встречу? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (3.24) Х (3.22) П2 (2.46) Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига. 2-ой тур. «Молинью». Вулверхэмптон. 19.08.2019 22:00



Ориентировочные составы на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед

Вулверхэмптон : Патрисиу; Боли, Коади, Беннетт; Джонни, Моутинью, Невеш, Дендокер, Траоре; Жота, Хименес. Манчестер Юнайтед : Де Хеа; Магуайр, Линделёф, Шоу, Ван-Биссака; Матич, МакТомминэй, Погба, Марсиаль, Лингард; Рэшфорд.

В составе Вулверхэмптона начало сезона тоже пропустит всего лишь один футболист. Им является правый защитник Фил Офосу-Айе. В апреле этого года он получил тяжелую травму пяточной кости и до сих пор не может восстановиться.

Манчестер Юнайтед входит в новый сезон практически без потерь. Единственным футболистом, который пропустит старт нового первенства, является центральный защитник Эрик Байи. Совсем недавно ему прооперировали колено и его возвращение в строй планируется не раньше начала зимы. Также, предстоящую встречу рискует пропустить Алексис Санчес, не успевший набрать должную форму к началу первенства.

История личных встреч

История встреч между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед насчитывает 93 игры. В 43 из них победа доставалась манкунианцам, однако, Вулверхэмптон не сильно отстал от них, победив в 34 поединках. Еще 16 матчей между этими клубами завершились вничью. Складывается вывод, что Вулверхэмптон является крайне неудобным соперником для Манчестера.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Вулверхэмптон уже давно начал новый сезон. Эта команда успела пройти два раунда квалификации Лиги Европы, а также сыграть в нулевую ничью против неуступчивого Лестера в первом туре Премьер-лиги. За пять этих поединков в воротах «волков» побывал только один мяч, что свидетельствует об очень слаженной игре в обороне. Если вспомнить прошлый сезон, то Вулверхэмптон был настоящей стеной в домашних встречах и часто отбирал очки у фаворитов. Тот же Манчестер Юнайтед дома смог зацепить ничью в игре против «волков» со счетом 1:1, однако, в гостях дважды уступил с результатом 1:2, сперва в Кубке Англии, а затем и в чемпионате. Подопечные Эспириту готовы устроить бой и в этот раз.

Сам Манчестер Юнайтед стартовал в чемпионате с разгромной домашней победы над Челси со счетом 4:0. Было прекрасно видно, что приход Магуайра сильно повлиял на действия команды в обороне. Теперь они стали более слаженными и от «красных дьяволов» не стоит ждать неприятных сюрпризов, как это было в прошлом сезоне. Однако, в целом, подопечные Сульшера выглядели сильнее лишь потому, что Челси приехал в непонятном состоянии. Более собранный соперник, демонстрирующий цельную игру, станет для Манчестера настоящей проблемой.

Прогноз: Хозяева не проиграют эту встречу. Но, свой гол Манчестер Юнайтед обязательно оформит.

Интересные факты перед матчем

Ставки обе забьют и тотал больше 2.5 голов проходили в 7 из 8 предыдущих поединков между этими клубами. Последний раз Манчестер Юнайтед побеждал в Вулверхэмптоне еще в 2012 году.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед, по мнению online-bookmakers.com, будут

Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед Ставка: Непроигрыш Вулверхэмптона (1Х) Коэфф: 1.64 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.73 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Прогнозы статистики (19.08.2019)

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Прогнозы статистики (19.08.2019)



В понедельник 19.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Вулверхэмптоном и Манчестер Юнайтед. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Прогноз в пользу ничьей:

Вулверхэмптон не проиграл ни одного из трех матчей прошлого сезона против Манчестер Юнайтед во всех турнирах. (+2=1) и выиграл оба домашних поединка.

Вулверхэмптон — одна из четырех команд на ряду с Челси, Арсеналом и Шеффилдом Уэнсдей, которые играли против Манчестер Юнайтед у себя дома в Премьер-лиге не менее пяти раз и при этом выиграли больше матчей, чем проиграли («Волки» выиграли 3 из 5 домашних поединков против МЮ на своем поле, проиграв две другие встречи).

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед проиграл первый гостевой матч Брайтону со счетом 2:3. Сейчас впервые с 1981 года он может проиграть первый выездной матч в двух подряд чемпионатах.

Вулверхэмптон не проигрывает на своем поле в Премьер-лиге восемь матчей подряд (+6=2). Впервые с ноября 1980 года он может выиграть три кряду домашних поединка в высшем дивизионе.

Манчестер Юнайтед не выиграл ни одного из четырех предыдущих гостевых матчей в Премьер-лиге (=1-3). В последний раз он не мог победить на чужом поле так долго в апреле-ноябре 2014 года.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что матч не выявит победителя и завершится вничью.

3.22ничья в матче

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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Прогнозы статистики на голы (тотал):

Рауль Хименес из Вулверхэмптона в прошлом сезоне в матчах Премьер-лиги против команд из Топ-6 набрал семь очков по системе Гол+Пас (4 гола и 3 передачи). Только Серхио Агуэро (9 очков) и Рахим Стерлинг (8 очков) набрали больше.

Антони Марсьяль забил 49 голов за Манчестер Юнайтед во всех турнирах. За время его выступлений за клуб никто в составе манкунианцев не забил больше. Он может стать 53-м игроком, который забьет 50 голов за Манчестер Юнайтед.

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что в составе Вулверхэмптона забьет Рауль Хименес.

2.875Рауль Хименес забьет

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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Прогнозы по остальным линиям:

Вулверхэмптон не выиграл ни одного из пяти предыдущих матчей Премьер-лиги, сыгранных в понедельник (=1-4). Кстати, только Халл Сити играл в Премьер-лиге в понедельники больше раз, чем «Волки», не выиграв при этом ни одного поединка (10 матчей без побед).

Манчестер Юнайтед выиграл в Премьер-лиге больше матчей, сыгранных в понедельник, чем любая другая команда (43).

Манчестер Юнайтед выиграл 68% всех матчей Премьер-лиги, сыгранных в понедельник — самый высокий процент среди команд, проведших не менее десяти матчей в этот день недели.

Уле Гуннар Сульшер проиграл все три матча против Вулверхэмптона во всех турнирах (2 поражения во главе МЮ в прошлом сезоне и один проигрыш в августе 2014 года с Кардиффом).

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что выгодной будет ставка на выигрыш Вулверхэмптона с положительной форой (+0.5).

1.63П1 (+0.5)

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Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 19 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Вулверхэмптон» раньше всех начал сезон 2019/20, стартовав в квалификации Лиги Европы. Команда сейчас в хорошей форме и на всех парах рвется в групповой раунд этого еврокубка. Удачно дружина Нуну Санту сыграла и в первом туре Премьер-лиги – удалось добыть 1 балл в выездном матче с «Лестером» (0:0). А вот «Манчестер Юнайтед» удивил. Манкунианцы камня на камне не оставили от защиты «Челси», обыграв лондонцев с разгромным счетом 4:0. В текущем матче подопечные Оле Гуннара Сульшера идут фаворитом и на их викторию можно поставить с кэфом приблизительно 2,6. В победу «Вулверхэмптона» букмекеры верят меньше, и их победа в матче котируется на уровне 3,7.

Результаты при подобных коэффициентах

«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне стал главной грозой авторитетов. В 6 домашних матчах с топ-шестеркой английского футбола команда сумела одержать 3 победы при 1 ничьей и 2 поражениях. «Манчестер Юнайтед» с соперниками-середняками, финишировавшими с 7-го по 10-е место, на выезде выиграл всего 1 раз. В остальных 3 матчах манкунианцы проиграли, пропустив при этом 9 голов.

Ставки на игроков

Маркус Рашфорд, по мнению букмекеров, имеет реальные шансы отличиться в этом матче. Форвард английской сборной и «Манчестер Юнайтед» в первом туре оформил дубль, и на очередной гол бомбардира можно поставить с кэфом примерно 2,6.

Статистика для ставок

Манчестер Юнайтед может выиграть по угловым ударам. Именно такой исход наблюдался во всех предыдущих 6 очных противостояниях команд в АПЛ.

«Вулверхэмптон», вероятно, сможет не проиграть во второй тайме. Об этом свидетельствует статистика последних 7 домашних матчей команды в АПЛ, в которых подопечные Нуну Санту во второй половине проиграли всего 1 раз (3 победы и 3 ничьи). Кэф на такой выбор – примерно 1,5. Для сравнения, «Манчестер Юнайтед» проиграл во всех 4 предыдущих выездных матчах в АПЛ во втором тайме.

Ответит ли «МЮ» «волкам» за поражения прошлого сезона?

«Вулверхэмптон»

19 августа состоится последний матч второго тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молинью» местный «Вулверхэмптон» будет противостоять клубу «Манчестер Юнайтед». Свисток даст главный арбитр Джонатан Мосс в 22:00 по мск. Прогноз на



В нынешнем сезоне «Вулверхэмптону» предстоит выступать на два фронта. Команда еще будет играть в Лиге Европы, если конечно она пройдет последнюю стадию квалификации, где ей предстоит встретиться с римским «Торино».





До этого «волки» довольно легко проскочили 1/4 и 1/2 финала ЛЕ, обыграв «Крузейдерс» и «Пюник» с общим счетом 6:1 и 8:0 соответственно.









Старт АПЛ выдался для хозяев вполне неплохим — подопечные Санту взяли первое очко в чемпионате благодаря ничьей 0:0 в Лестере.





Календарь и таблица АПЛ





Потерь в составе нет и это самый главный плюс. Да и в целом сейчас «оранжевые», кажется, практически вернулись в прежнюю форму.







«Манчестер Юнайтед»



«Ман Юнайтед» Сульшера мощно стартовал, сразу же разбив «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Напомним, что гости добыли уверенную победу на своем поле со счетом 4:0. Это был первый официальный поединок «манкунианцев» в сезоне.





До этого клуб вполне неплохо выступил на турнире Международного кубка чемпионов, где «красные дьяволы» заняли третье место. В рамках этого соревнования «малыши Басби» одолели «Интер» со счетом 1:0, выиграли у «Тоттенхэма» 1:2 и переиграли «Интер» в серии пенальти.









Оборона «Юнайтед» теперь стала надежнее. Если в прошлом сезоне это была одна из самых проблемных зон, то в этом году проблему приехал решать Магуайр — самый дорогой защитник в истории футбола.





Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль на пару принесли победу команде в прошлом туре. Первый оформил дубль.





Гостям не помогут Санчес, Фосу-Менса и Байи.







Прогноз



Не все так однозначно. Это отражают коэффициенты — 3.25 на хозяев и 2.37 на хозяев. Ничья оценивается коэффом 3.25.









В прошлом сезоне команды встречались три раза и во всех трех случаях «волки» оставались непобежденными — две победы и одна ничья. При этом голами радовали оба коллектива, а больше двух мячей забивали только футболисты «Вулверхэмптона».





«МЮ», безусловно, предстоит сложнейший выезд. Вероятнее всего «Вулвс» будут играть вторым номером, навязывая борьбу «манкунианцам». «Красные» в свою очередь попытаются забрать мяч под свой контроль и нагнетать обстановку у ворот соперника.









«Ман Юнайтед» имеет более изобретательные линии атаки и полузащиты. Так что это может поспособствовать победе подопечных Сульшера. В любом случае у команд есть все шансы увезти одно очко. Прогноз — фора 2 (0) за 1.68.

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