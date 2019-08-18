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Прогноз, ставки и коэффициенты Сарпсборг 08 — Будё/Глимт (19.08.19)

Сарпсборг 08

Сарпсборг — одна из самых слабых команд лиги. Располагается на 15-й, предпоследней, строчке в турнирной таблице и имеет в копилке всего 14 очков в 17 турах. В этих 17 матчах Сарпсборг уже проиграл семь раз. Да, уже на протяжении трёх домашних поединков в лиге команда берёт очки. Но и все соперники в этих играх в таблице находятся ниже Буде/Глимта. Не верю я в победу хозяев, у которых в 17 турах всего две виктории. А вот проиграть клуб вполне может.

Буде/Глимт

Буде/Глимт в этом сезоне борется за чемпионство. Команда располагается на второй строчке в таблице, уступает лидеру всего одно очко, но при этом имеет на один матч больше. В такой ситуации даже в гостях нельзя терять очки в матче против аутсайдера. Футболисты Буде — явные фавориты встречи. В 17 турах клуб одержал 12 побед, в пяти крайних выездных матчах чемпионата выиграл четыре раза. Думаю, такая команда вполне способна взять верх над одним из аутсайдеров турнира.

Прогноз

Что мы имеем в итоге? Явный фаворит едет в гости к явному аутсайдеру. Команды занимают в таблице вторые места. Только Буде сверху, а Сарпсборг — с конца. Разница в классе огромная, разница по очкам — 24. Это даже больше, чем всё, что есть в копилке у хозяев. В пяти крайних турах Сарпсборг ни разу не смог выиграть, зато уступил в них трижды. Футболисты Буде, наоборот, шикарно выглядят в лиге в последнее время. Четыре победы в четырёх матчах с общим счётом 12-4, впечатляющая статистика.

Думаю, успешная серия фаворита вполне может продлиться ещё на один поединок. Статистика личных встреч за последние годы полностью на стороне футболистов Буде/Глимт. В пяти крайних таковых Сарпсборг ни разу не выходил победителем, а вот гости предстоящего матча трижды были сильнее оппонента.

Мой прогноз — фора (0) на гостей.

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