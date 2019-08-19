«Спартак» – ЦСКА – прогноз Элвера Рахимича на матч

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Прогноз и ставки Спартак Москва — ЦСКА (19.08.19)

Спартак Москва

«Красно-белые» одержали три победы кряду. Но при этом пропустили во всех трех. С приобретением Шюррле конечно же футбол хозяев сильно изменился. Тиль, Ларсон еще покажут себя во всей красе. Да, были вопросы по первому тайму игры с Туном и все же положительные изменения в игре хозяев есть. Однако, все это на уровне падающего вниз Ахмата и более чем скромного швейцарского коллектива. Вот и проверим на что способен Спартак в дерби.

И обоснованы ли претензии на что-то еще кроме борьбы за пятое место. После ухода Фернандо нужен хороший опорник, безусловно, поправить дела в обороне. И если о безусловной победе над ЦСКА говорить довольно сложно, то вот при своих болельщиках набрать балл вполне реально. В общем, сейчас это немного другой Спартак нежели предстал перед нами в игре с Тамбовом.

ЦСКА Москва

Армейцы пока на удивление забивают мало. Всего 4 мяча. Поражение от Крыльев Советов, безликая ничья с Сочи. Но и пропускает мало. Отталкивался бы непосредственно от соперников, пока у дружины Гончаренко серьезных, не считая Локомотива, их не было. Да и результаты поединков на выезде в 2019 году не могут радовать — поражение от Краснодара, Зенита, Арсенала. Молодой коллектив не имеющий в своем составе мастеров подобных того же Шюррле. А отсутствие игры в середине недели на старте навряд ли может считаться преимуществом.

Прогноз

В дерби всегда невозможно что-либо предсказать. Да, тренера Спартаку менять нужно, в обороне иногда случаются необъяснимые провалы. Но и играть вторым номером армейцы не будут. Что на руку «красно-белым». Пока новички нравятся, нравится прессинг на чужой половине поля. Как минимум, андердогом противостояния дружина Кононова считаться не может. Много будет зависеть от индивидуальных действий футболистов. Кажется, их класс в Спартаке чуть выше.

Спартак Москва — ЦСКА: обмен голами

Спартак Москва — ЦСКА: обмен голами

18.08.2019 15 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московские Спартак и ЦСКА. Встреча состоится в этот понедельник в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 20:00 по московскому времени. Кто победит в принципиальном дерби? Сможет ли ЦСКА подтвердить статус фаворита? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».

П1 (2.90) Х (3.22) П2 (2.55) Спартак Москва ЦСКА Российская Премьер-лига. 6-ой тур. «Открытие Арена». Москва. 19.08.2019 20:00



Ориентировочные составы на матч Спартак Москва — ЦСКА

Спартак Москва : Максименко; Аиртон, Джикия, Жиго, Ещенко; Гулиев, Бакаев, Ташаев, Зобнин, Ананидзе; Шюрле. ЦСКА : Акинфеев; Фернандес, Васин, Шарлия, Магнуссон; Влашич, Обляков, Сигурдссон, Ахметов, Бистрович; Чалов.

В составе Спартака ближайший матч точно пропустит нападающий Понсе, заработавший прямую красную карточку в недавней игре против Московского Динамо и отбывающий трехматчевую дисквалификацию. Зато остальные игроки красо-белых успешно долечили свои травмы и готовы к дерби.

В составе ЦСКА есть определённые потери. Из-за тяжелых травм старт сезона пропускают Георгий Щенников и Алан Дзагоев, которые должны восстановиться к началу осени. Также, под вопросом появление на поле Федора Чалова, сломавшего нос в прошлой игре. Однако, по заявлениям тренерского штаба «армейцев», Федор сможет сыграть с защитной маской.

История личных встреч

В Российской истории ЦСКА и Спартак 62 раза сыграли друг против друга. Небольшой перевес в этом противостоянии наблюдается в пользу ЦСКА, выигравшего в 26 встречах. Спартак, в свою очередь, одержал 21 победу. Еще 15 матчей между этими клубами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Спартак понемногу приходит в себя после неудачного старта сезона. В прошлом туре РПЛ подопечные Олега Кононова в гостях обыграли Ахмат со счетом 3:1, а также в двух матчах обыграли Швейцарский Тун в рамках квалификации Лиги Европы. Также, радует высокая результативность красно-белых, которые забили 8 мячей за три предыдущие встречи. Всё-таки, точечные трансферы пошли команде на пользу и уже приносят свои плоды. Вряд ли стоит ждать, что в дерби Спартак сыграет в эконом-режиме, перед очередной встречей квалификации Лиги Европы. Принципиальность матча против ЦСКА куда важнее.

Что касается Московского ЦСКА, то он смог быстро реабилитироваться после сенсационного поражения в Самаре в первом туре и набрал 10 очков в четырех последующих матчах чемпионата. Однако, в прошлом туре команда Гончаренко сыграла в нулевую ничью на своем поле против Сочи, что можно расценивать, как потерю очков. Но, ЦСКА из тех клубов, кто умеет быстро восстанавливаться после неудачных результатов. И хоть «армейцам» пока тяжело даётся атакующая игра, к Спартаку они готовятся особенным образом. Свой гол Чалов и компания точно оформят в ворота часто ошибающегося в обороне соперника.

Прогноз: Мы ждем равную игру с большим количеством забитых мячей. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

Тотал больше 2.5 голов прошел в 5 из 7 предыдущих поединков между этими клубами. Последний раз эти команды играли вничью на поле Спартака еще в 2011 году.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Спартак Москва — ЦСКА, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Спартак Москва — ЦСКА Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.98 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Спартак Москва — ЦСКА Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.74 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Спартак» – ЦСКА – прогноз Элвера Рахимича на матч

Футбол. РПЛ. 6-й тур.

«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва)

Стадион: «Открытие Арена» (Москва)

19.08.2019. 20:00 МСК.

Пятикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Элвер Рахимич в интервью Metaratings.ru признался, что уверен в успехе «красно-синих» в дерби со «Спартаком».

«Нельзя делать какой-либо прогноз, отталкиваясь от игры «Спартака» в Лиге Европы. «Тун» и ЦСКА совершенно разные команды и понятно, что «красно-белые» будут иначе настраиваться на дерби. Предстоит тяжелая встреча для обоих клубов. Дерби – это всегда интересно и там нет фаворита. Кончено, «Спартак» не демонстрирует сейчас убедительный футбол. Так что против них можно играть и побеждать их. Это радует. Я надеюсь, что ЦСКА воспользуется тем, что у соперника на данный момент несыгранная команда. При этом там тоже есть очень хорошие футболисты, которых следует опасаться. Шюррле, Бакаев. Они забивают, а значит неплохо действуют в атаке. А вот в обороне у них не все так хорошо, и это надо использовать.

Что касается ЦСКА, то, как и у любой команды в начале сезона, есть некоторые проблемы. Но самое главное, что «армейцы» набирают очки и наверху таблицы, что приятно. А после победы над «Спартаком», я думаю, ЦСКА поднимется еще выше. Как правило, игра в дерби бывает очень открытая, с забитыми мячами. Мне кажется, будет очень интересный матч, и зрители не будут скучать. Надеюсь, что ЦСКА победить, а с каким счетом неважно. А выиграть у «Спартака» всегда приятно. Возможно, «армейцы» забьют даже три мяча, причем хет-трик оформит Федор Чалов».

Прогноз и ставки

Исходя из прогноза эксперта, предлагаем обратить внимание на следующие линии:

Букмекерская контора

РПЛ. Спартак — ЦСКА. Прогнозы на матч

Спартак — ЦСКА. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (19.08.2019)

Спартак — ЦСКА. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (19.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 6 тура чемпионата России Спартак — ЦСКА, который состоится на стадионе Открытие Арена в понедельник 19 августа, начало в 20:00 (МСК).

Спартак — ЦСКА. Кто фаворит матча?

Центральный матч очередного тура чемпионата российской Премьер-лиги состоится в понедельник — это будет дерби Спартака и ЦСКА. Букмекеры чуть более высоко оценили шансы гостей. ЦСКА сейчас делит третье место с Локомотивом, Краснодаром и Арсеналом, набрав десять очков. Он на три балла отстает от лидирующего Зенита. В прошлом туре подопечные Виктора Гончаренко сыграли вничью 0:0 дома с Сочи. Перед этим они одержали три подряд победы. Беспроигрышная серия ЦСКА составляет теперь четыре матча. При этом уже три подряд поединка ЦСКА не пропускает. С учетом прошлого сезона «Армейцы» уступили лишь раз за семь последних матчей, выиграв пять встреч и еще в одном поединке сыграв вничью. При этом в пяти из семи матчей они не пропускали ни одного гола. Что касается их выездной статистики, то за пять предыдущих поединков на чужом поле ЦСКА победил лишь раз и потерпел три поражения.

Спартак за пять туров набрал восемь очков и шел на седьмом месте. В прошлые выходные он обыграл на выезде Ахмат со счетом 3:1 — дублем отметился Зелимхан Бакаев. Этот результат позволил Спартаку прервать трехматчевую безвыигрышную серию. За десять последних матчей в Премьер-лиге подопечные Олега Кононова потерпели только два поражения и одержали пять побед. А на своем поле они не проигрывают в пяти последних матчах — три победы и две ничьи. Причем пропустили за эти пять встреч лишь один гол и в четырех случаях не пропускали вовсе. Для сравнения, перед этим он пропускал в десяти кряду домашних поединках. Из десяти последних матчей в родных стенах Спартак проиграл только один и выиграл половину встреч отрезка. Но это было поражение как раз от ЦСКА — в апреле со счетом 0:2.

Спартак — ЦСКА. Ставки на матч:

Спартак — ЦСКА. Как играли между собой?

В прошлом сезоне ЦСКА в двух матчах со Спартаком набрал четыре очка, сыграв вничью 1:1 дома и победив на выезде со счетом 2:0. В целом в последние годы в дерби было почти равенство: из 13 предыдущих матчей шесть выиграл ЦСКА и пять раз побеждал Спартак. Для сравнения, перед этим ЦСКА выиграл шесть из восьми матчей чемпионата России против Спартака, проиграв лишь раз. Результативность дерби в целом высокая и в шести из девяти последних матчей забивалось больше двух голов. При этом в четырех из шести предыдущих матчей между Спартаком и ЦСКА забивали обе команды.

>Забивает за игру

0.8

Спартак — ЦСКА. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют малорезультативную ничью в этой игре и ставят на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа ЦСКА со счетом 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на тотал меньше 2,5 голов можно с котировкой 1.66.

Спартак — ЦСКА 19 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Обе московские команды довольно неплохо начали текущий сезон РПЛ. И «Спартак» и ЦСКА проиграли только по одной игре со старта чемпионата, что позволяет им находиться в верхней части турнирной таблицы. В этом принципиальном противостоянии непросто выделить фаворита. Также считают и букмекеры, предоставляя почти одинаковые котировки на победу каждой из команд в предстоящем матче – примерно 1,7.

Статистика для ставок

В 16 последних личных встречах на поле «Спартака» в РПЛ команды забивали минимум 2 гола 16 раз. Эта статистика отражает боевой характер этого московского дерби. Ожидаем не менее результативной игры и в этот раз, а поставить на «Тотал больше 1,5» можно с коэффициентом в районе 1,4.

ЦСКА не забивал больше одного гола в 5 из 7 последних личных встреч в РПЛ. В текущем сезоне «армейцы» поражали ворота соперника больше одного раза лишь однажды. Поставить на то, что коллективу Гончаренко не удастся забить больше одного мяча в предстоящей встрече, можно с примерным коэффициентом 1,5.

В 8 последних личных играх на поле «Спартака» в РПЛ командам удавалось выявить победителя. Таким образом, логично поставить на то, что в очередной игре на поле «красно-белых» команды не сыграют вничью. Котировки на это событие расположились в районе 1,4.

Ставки на игроков

Воротам «Спартака» представляет угрозу лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Фёдор Чалов. Гол нападающего ЦСКА, по мнению букмекеров, вероятнее, чем гол любого другого игрока предстоящего матча. Заключить пари на это событие можно с коэффициентом около 2,5.

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