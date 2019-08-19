Прогноз Юргорден — АФК Эскильстуна (19.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Юргорден — АФК Эскильстуна (19.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Юргорден — АФК Юнайтед

Вечером 19 августа на стадионе “Теле2 Арена” в Стокгольме состоится еще один матч 20-го тура чемпионата Швеции по футболу. Теперь уже между “Юргорденом” и АФК “Эскильстуна”. В прошедшем туре хозяева не оставили ничего от “Сириуса”. Пусть соперники и остались в меньшинстве в самом начале встречи, это не понижает мастерства Эдварда, Турая, Ринга и Ульвестада, которые отличились и сделали счет 4:0. Сейчас “Юргорден” на заслуженной первой строчке в турнирной таблице. Гости наоборот пропустили четыре от АИКа, но смогли ответить мячами Ходжича и Камары. 2:4 и предпоследнее 15-е место.

Ориентировочные составы на матч “Юргорден” — АФК “Эскильстуна”

“Юргорден” (4-3-3): Братвейт — Витри, Ларссон, Даниэльссон, Аугустинссон — Ульвестад, Карлстрём, Айдаревич — Радетинац, Турай, Ринг

Не сыграют:

АФК “Эскильстуна” (3-4-3): Левченко — Мичел, Бьоркман, Леон — Койич, Мияльевич, Бобко, Ходжич — Ярл, Ннамани, Али

Не сыграют: Милянович

Прогноз на матч “Юргорден” — АФК “Эскильстуна”

Кажется, “Юргорден” уже ничего не остановит в борьбе за чемпионский титул. Команда неожиданно выскочила из-за спины своих конкурентов и блестяще заняла лидирующую позицию. Футболисты почуяли тот самый вкус крови, и только чудо может помешать им прийти к цели. А уж 15-я команда турнира — это само собой. Слишком скучно ставить на победу хозяев, да и много с этого не поднять. Рекомендуем закинуть на ТБ3. У “Париматча” на это неплохой коэффициент 2,01. Голов в этом поединке будет предостаточно, это точно.

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Юргорден

В данном матче стоит ожидать как минимум три гола. Юргорден в отличной форме, выиграли 4 последних матча, при этом не пропустили, два из этих матча были выездные и оба команда выиграла минималтно 1:0, но на своем поле команда играет результативней и за два матча команда забила 6 мячей.

АФК Эскильстуна

Эскильстуна в свою очередь не в самой лучшей форме, команда проиграла 3 из 5 последних матчей, но матчи выдались результативными.

Прогноз

Что касается ставки, то здесь я бы вообще рискнул и взял бы ставку обе забьют, на что дают более превликательный коэф, но смущает слишком надежная оборона Юргордена, команда 6 из 9 последних матчей сыграла на ноль, при этом сами забили в 5 из 9 последних матчей минимум два мяча. На своем поле Юргорден выиграл 5 из 6 последних матчей, при этом во всех 5 матчах команда минимум два мяча забивала.

Эскильстуна свои матчи проводит очень результативно. Что примечательно, в последних 4 матчах команда сыграоа лважды дома и лважды на выезде, так вот два домашних проиграли 1:6, 2:4, а вот на выезде как раз таки выиграли 3:2, 2:1. Как видим команда умеет забивать.

Плбс в пользу обеих ставок, я имею ввиду ОЗ и ТБ2,5 и ствтистика личных встреч, ТБ2,5 был пробит в 3 из 4 последних матчей, а ОЗ прошло и вовсе во всех 4 матчах.

Юргорден

Отличный уровень игры демонстрирует Юргорден, за пять предыдущих матчей набрал 13 очков. На данный момент Юргорден занимает второе место, с лидером у него одинаковое количество очков. Однако, если в данном матче Юргорден одержит победу, то выйдет на первую позицию опередив Мальме на три очка. Учитывая, что дома этот клуб играет уверенно, скорее всего заработать 3 очка удастся.

АФК Эскильстуна

Эскильстуна одна из слабейших команд нынешнего сезона в высшей лиге Швеции. За 19 матчей потерпела 11 поражений. Наряду с Фалкенбергом, клуб Эскильстуна пропускает больше всех голов. Сейчас на предпоследнем месте. В крайнем гостевом матче Эскильстуна одолела оппонента, это первая победа на выезде в нынешнем сезоне. Мотивация у этого клуба в любом случае будет, ведь надо выбираться из зоны вылета.

Прогноз

В оптимальной форме подходит к данной игре Юргорден, и в классе явно превосходит противника. Дома Юргорден не проигрывает на протяжении 6 матчей, из них в 5 добыл победу. В родных стенах предпочитает более атакующий стиль, забивает 1.9 гола за матч, но при этом дома Юргорден пропускает в разы больше, чем на выезде. Учитывая то, что в 4 из 5 крайних матчей Эскильстуна забивала. С учетом всех соревнований Эскильстуна в 5 из 6 очных встреч забивала. Допускаю, что Эскильстуна на гол наиграет, но при этом Юргордену удастся одержать победу.

Прогноз на матч Юргорден – АФК Эскильстуна

Девятнадцатого августа, нас ожидает поединок между клубами «Юргорден» и «АФК Эскильстуна», состоится он в рамках регулярного чемпионата Швеции.

«Юргорден» — команда является одной из сильнейших в своей стране, она доказывает это на протяжении последних двух лет. Сейчас она перебывает в отличной игровой форме, находится на второй строчке в турнирной таблице, но имеет одну игру в запасе. В активе у неё 41 поинт, такое же количество, как и у «Мальмё». Сейчас у коллектива серия из двенадцати беспроигрышных матчей кряду. В последней встрече клуб разгромил «Сириус» у себя дома со счетом 4:0.

«АФК Эскильстуна» — коллектив занимает пятнадцатое место в таблице, он уже давно находится в зоне вылета. Последние его игры в регулярном чемпионате сложно назвать успешными, лишь три виктории в этом сезоне, а уже сыграно 19 поединков. Чтобы выйти с зоны вылета клубу нужно набрать четыре очка. В крайнем матче «АФК Эскильстуна» выиграла у «Карльстада» со счетом 2:3, это было кубковое противостояние.

Последний очный матч состоялся восьмого июля, тогда была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Хозяева набрали хорошую игровую форму. «Мальмё» выиграли своего оппонента и подвинули «Юргорден» в таблице на второе место, поэтому у него в предстоящей встрече будет полно мотивации, плюс, есть преимущество по уровню состава и в сыгранности. Также не стоит забывать про поддержку болельщиков.

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