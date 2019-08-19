Прогноз редакции на матч Эльфсборг — Эстерсунд

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«Эльфсборг» — «Эстерсунд». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч Эльфсборг – Эстерсунд

Девятнадцатого августа, пройдет матч регулярного чемпионата Швеции, встретятся такие коллективы, как: «Эльфсборг» и «Эстерсунд». Оба является середняками лиги, кто же сможет заработать три очка?

«Эльфсборг» — команда сейчас находится в плохой физической форме, она много проиграла в последнее время. Но, можно выделить то, что соперники были сильными, а у себя дома она цеплялась за очки. Есть виктория против «Кальмара» со счетом 2:1. В крайнем противостоянии коллектив проиграл «Норрчепингу» 2:0 в гостях. В турнирном рейтинге клуб занимает десятую строчку.

«Эстерсунд» — за последние десять матчей клуб имеет только две победы. У него слабая реализация моментов, в среднем забивает 0.8 голов за поединок. В турнирной таблице команда расположилась на девятом месте, в активе у неё 21 поинт. Из девятнадцати матчей 9 было сыграно вничью. Последняя игра состоялась четырнадцатого числа, обыграла в кубке коллектив «IFK» 0:1.

Между клубами было сыграно восемь очных матчей, в двух выиграл «Эльфсборг», 3 победы у «Эстерсунд», а также было 3 ничьи. Крайний прошел девятнадцатого апреля, тогда был ничейный счет 1:1.

В этом противостоянии предлагаю поставить на победу хозяев с форой 0. Команда дома играет хорошо, лишь там ей удается побеждать и зарабатывать очки, тем более, сейчас против неё играет слабый коллектив.

19 августа 2019, Бразильская Серия А:

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Эльфсборг — Эстерсунд 19 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

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Эльфсборг

Хотя Эльфсборг за 19 матчей пропустил 32 гола, но здесь очень важно отделить гостевые матчи от домашних. Из 32 голов 25 Эльфсборг пропустил в гостях, а в родных стенах данный клуб обороняется хорошо. Сейчас Эльфсборг занимает 10 место имея в активе 21 очко. До зоны понижения 4 очка, так что здесь Эльфсборгу надо постараться заработать 3 очка.

Эстерсунд

Мало забивает Эстерсунд, слабо играет в защите, в 4 крайних матчах забито 2 гола, и всего два очка добыто. Многовато ничьих у Эстерсунда наряду с Кальмаром по 9 раз сыграли вничью. Ныне Эстерсунд занимает 9 позицию, тоже в активе 21 очко. На выезде данный коллектив играет очень плохо, сыграв 9 матчей на выезде добыл лишь 1 победу.

Прогноз

Преимущество здесь на стороне клуба Эльфсборг, который в родных стенах за игру пропускает 0.8 гола, сыграв 9 матчей в 8 удалось добыть очки. Эстерсунд в гостях за матч пропускает 1.9 гола, при этом среди всех клубов Аллсвенскан на выезде Эстерсунд забивает меньше всех. В пяти крайних гостевых матчах Эстерсунд не одержал ни одной победы. При этом мне известно, что для Эльфсборга клуб Эстерсунд является неудобным соперником. Однако, с учетом всех соревнований из 14 крайних домашних матчей Эльфсборг уступил лишь в одном. Думаю, Эльфсборгу здесь удастся одержать победу.

Прогноз редакции на матч Эльфсборг — Эстерсунд



19 августа в рамках 20-го тура чемпионата Швеции по футболу на стадионе “Бурос-Арена” состоится матч между “Эльфсборгом” и “Эстерсундом”. В прошлом туре хозяева ничего не смогли показать во встрече с “Норрчепингом”, пропустив два мяча в первой половине и ничем в итоге не ответив. Потеря трех очков и 10-е место в турнирной таблице. Самая середина. Гости чуть более удачно провели поединок с “Сундсваллем”, ответив на мяч Берга голом Исламовича. Но не более. 1:1 и девятая строчка.

Ориентировочные составы на матч “Эльфсборг” — “Эстерсунд”

“Эльфсборг” (4-5-1): Эллегард — Грегерсен, Хенриксон, Странд, Хольст — Хольмен, Олссон, Кабран, Леви, Ишизаки — Цибицкий

Не сыграют: —

“Эстерсунд” (5-3-2): Молин — Севанкамбо, Сундберг, Хауган, Ишервуд, Мукииби — Амин, Колкетт, Теки — Исламович, Геро

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Эльфсборг” — “Эстерсунд”

Практически одинаковые названия и соседство по турнирной таблице. Настоящая мистика. Грядущий матч типичных середняков, с унылыми атаками и непонятными ошибками защитных редутов. Но, здесь мы не чтобы вычислять зрелищность и рекомендовать что смотреть, а что нет. Здесь мы, чтобы зарабатывать деньги. Следуя логике, смело ставим на ничейный исход и ждем пополнения своего баланса. “Париматч” на это дает коэффициент 3,50.

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Прогноз на

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«Эльфсборг» ‒ «Эстерсунд» 19 августа

В рамках 20-го тура шведской Аллсвенскан встретятся соседи из середины турнирной таблицы: «Эльфсборг» примет «Эстерсунд». Матч состоится 19 августа, а его начало запланировано на 20:00 мск.

«Эльфсборг»

«Эльфсборг» набрал 21 очко и занимает 10-ю строчку турнирной таблицы, имея отрыв в шесть баллов от зоны стыковых матчей. В предыдущих пяти встречах национального первенства «эллос» одержали одну победу при четырёх поражениях. На этом отрезке «жёлтые» смогли забить только четыре гола (по 0,8 за игру), при этом пропустили 12 мячей (по 2,4 за матч). Дома «Эльфсборг» отыграл девять встреч, добившись четырёх побед и четырёх ничейных исходов при одном поражении в предыдущей домашней игре. Как правило, на своём поле «эллос» забивают около 1,33 гола за матч, пропуская в ответ 0,78 мяча.

«Эстерсунд»

«Эстерсунд» набрал ровно столько же очков, но занимает девятое место из-за лучшей разницы забитых и пропущенных. В последних пяти турах «ястребы» одержали одну победу дома, дважды сыграли вничью и дважды уступили. За это время «красно-чёрные» забили четыре мяча (по 0,8 за игру), пропустив в ответ семь голов (по 1,4 за матч). В гостях «Эстерсунд» провёл девять встреч, оформив в них одну победу, четыре матча завершив ничью и четыре раза проиграв. В среднем за одну гостевую встречу «ястребы» забивают около 0,56 гола, а вот пропускают 1,67.

Надёжный прогноз на матч «Эльфсборг» ‒ «Эстерсунд»

Оба клуба отличаются нестабильностью своей игры и могут как отобрать очки у лидеров, так и по всем статьям уступить аутсайдерам. К тому же, «Эльфсборг» и «Эстерсунд» в последнее время переживают спад результативности, но при этом стали больше пропускать, так что наверняка смогут обменяться голами, использовав слабую игру оборонительных линий. А вот забить много командам вряд ли удастся из-за низкой реализации голевых моментов, так что логично поставить на «Тотал меньше 3,5» с коэффициентом 1,35 в БК «1хСтавка».

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