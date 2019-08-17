Прогноз, ставки и коэффициенты Хельсингборг — Гётеборг (19.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Хельсингборг — Гётеборг (19.08.19)

Хельсингборг — Гетеборг 19 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
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«Хельсингборг» ‒ «Гётеборг» 19 августа

Содержание:

  • «Хельсингборг»
  • «Гётеборг»
  • Надёжный прогноз на матч «Хельсингборг» ‒ «Гётеборг»

Прогноз редакции на матч Хельсингборг — Гетеборг

“Хельсингборг” и “Гетеборг” проведут матч 20-го тура чемпионата Швеции по футболу на стадионе “Олимпия” 19 августа. Хозяева поля в прошедшем туре в первой половине встречи упустили нить игры с “Хаммарбю” и пропустили дважды, на что смогли ответить только мячом Фарнеруда. Команда в данный момент на 11-м месте. Гости закончили дружбой 1:1 встречу с “Фалькенбергом”. На мяч Бьоркенгрена они ответили голом Седера. “Гетеборг” расположился на шестой строчке.

Ориентировочные составы на матч “Хельсингборг” — “Гетеборг”

“Хельсингборг” (4-2-3-1): Йоэльссон — Хольгерссон, Ливерстам, Веберг, Эрикссон — Перссон, Абубакари — Йонссон, Вандерсон, Свенссон — Бьярнасон

Не сыграют: Ханссон

“Гетеборг” (4-4-2): Анестис — Ольссон, Старфельт, Калисир, Вернерссон — Абдуллахи, Барни, Аффане, Хараишвили — Сёдер, Вибе

Не сыграют:

Прогноз на матч “Хельсингборг” — “Гетеборг”

На первый взгляд команды хоть и находятся не так уж и далеко в турнирной таблице, они различны во многих факторах — как и в уровне мастерства, так и в нынешней форме, так и в итоговых целях. “Гетеборг” сейчас так вообще имеет внушительную беспроигрышную серию, которая помогает цепляться за нить участия в еврокубках в следующем сезоне. А вот “Хельсингборг” штормит так, что можно ненароком наткнуться и на зону вылета. “Париматч” дает на победу гостей коэффициент 2,50. На это и поставим.

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