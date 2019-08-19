Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
Оба теннисиста проваливают сезон, но у Миши все совсем-совсем плохо.
В этом году немец только на траве имеет не сильно отрицательную статистику, так как на 3 победы приходится 4 поражения, а вот на грунте — 0:7 и на харде — 1:5. Проблема в том, что у Миши не летит даже подача, а на задней линии не удается выдерживать обмен 4-5 ударами и про более затяжные ралли лучше не заикаться.
Денис тоже не блещет игрой, но недавно отметился полуфиналом хардового Челленджера и можно по сезону найти неплохие матчи в исполнении узбека, который, к слову, на US Open всегда играл в основной сетке.
Моя ставка — побед Дениса Истомина.
Футбол, Чемпионат Англии. Премьер-лига:
Уверенный прогноз от YahnoDmitriy на «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»
Читайте также:
«Атлетико Тукуман» — «Годой Крус». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Портленд Тимберс — Атланта (19.08.19)
«Эльфсборг» — «Эстерсунд». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Юргорден — АФК Эскильстуна (19.08.19)
Прогноз и ставки Гоёвчик — Башич (19.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Рубин — Арсенал Тула (18.08.19)
«Реймс» — «Страсбур». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Ли — Лааксонен (19.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Реймс — Страсбур (18.08.19), ставки и коэффициенты
«Ренн» — «ПСЖ». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Юргорден — АФК Эскильстуна (19.08.19), ставки и коэффициенты
«Эльфсборг» — «Эстерсунд». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Зигемунд — Бузарнеску (19.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Фаббиано — Рублёв (20.08.19)
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.