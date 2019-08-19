«Зверев» — «Истомин». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Зверев» — «Истомин». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч Зверев – Истомин

Оба теннисиста проваливают сезон, но у Миши все совсем-совсем плохо.

В этом году немец только на траве имеет не сильно отрицательную статистику, так как на 3 победы приходится 4 поражения, а вот на грунте — 0:7 и на харде — 1:5. Проблема в том, что у Миши не летит даже подача, а на задней линии не удается выдерживать обмен 4-5 ударами и про более затяжные ралли лучше не заикаться.

Денис тоже не блещет игрой, но недавно отметился полуфиналом хардового Челленджера и можно по сезону найти неплохие матчи в исполнении узбека, который, к слову, на US Open всегда играл в основной сетке.

Моя ставка — побед Дениса Истомина.

Футбол, Чемпионат Англии. Премьер-лига:
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