Прогноз, ставки и коэффициенты Зигемунд — Бузарнеску (19.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Зигемунд — Бузарнеску (19.08.19)

Прогноз на матч Зигемунд – Бузарнеску

Девятнадцатого августа состоится матч между такими теннисистками, как: «Лаура Зигемунд» и «Михаэла Бузарнеску». В рамках турнира под названием: WTA Нью-Йорк.

В мировом рейтинге немецкая спортсменка расположилась на 88 месте. В этом сезоне она провела 20 матчей на харде, из них выиграла и проиграла одинаковое количество игр — 10. На этот турнир Лаура попала через квалификации, обыграв на своем пути: Наташу Субхаш и Клэр Лью. В финале потерпела досадное поражение от швейцарки Жиль Белен Тайкманн. Стоит отметить, что она выиграла первый сет с разгромом, однако оставшиеся два проиграла на тай-брейках.

В рейтинговой таблице румынская теннисистка основалась на 136 позиции. Ровно год назад Бузарнеску получила травму и долгое время не могла играть. В этом году она демонстрирует крайне нестабильные результаты, на хардовом покрытии сыграла 15 поединков, из них одержала — 2 победы, потерпела — 13 поражений. Однако стоит учитывать то, что она играла против серьезных соперниц, при этом всегда навязывала борьбу.

В данном противостоянии предлагаю рискнуть и заиграть победу Михаэлы с учетом плюсовой форы по сетам (+1.5). Я не думаю, что немка сможет одолеть румынку в двух сетах. Бузарнеску отлично передвигается по корту и в розыгровках смотрится неплохо, несмотря на то, что она не обладает мощной подачей.

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