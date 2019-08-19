Прогноз редакции на матч Ли Д. — Лааксонен

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21-летний кореец на данное время занимает 208 строчку рейтинга АТР, хотя еще в 17 лет, он занимал 149 строчку рейтинга. Неужели пик карьеры прошел, не успев начаться. Ведь казалось, что все в руках молодого корейца, но что-то пошло не так и вместо того, чтобы войти в топ-100, Дак Хи Ли начал падать вниз.
Лааксонен старше своего оппонента на шесть лет, да и титулы хотя бы выигрывал и не один, а шесть. Так что в этом противостоянии, естественно, швейцарский теннисист захочет выиграть опытом.
Лааксонен проиграл четыре из пяти последних матчей. Очередное поражение Хенри оценивается в 1,94
Дук Хее Ли три из четырех последних встреч провел в три сета. Поставить на точное количество сетов три можно за 2,51
Очных встреч между теннисистами не зафиксировано.
Не ожидаем в этом матче увидеть разгром от какого-то теннисиста. В последнем матчей Дак Хи Ли проиграл в трех сетах Малеку Жазири, хотя шел в том матче фаворитом. Лааксонен поопытнее прошлого соперника, но прошлый матч в двух сетах уступил 209 ракетки мира – Руссовиори (хотя фаворитом был бесспорным), а Дак Хи Ли занимает 208 строчку рейтинга.
Негоже теннисисту, который входит в топ-100,проигрывать две игры подряд спортсменам из рейтинга ниже топ-200. Но это только наше мнение, корейский теннисисты явно думает иначе. Наш прогноз: П1 за 1,94
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