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Прогноз, ставки и коэффициенты Фаббиано — Рублёв (20.08.19)

Прогноз на матч Фаббиано – Рублёв

Всем привет. Футбол как всегда все испортил, но не будем отчаиваться, на этот раз я рассмотрю матч АТП в Уинстон-Сейлем.

Томас Фабиано против Андрея Рублева.

Томас Фабиано. Спортсмен из Италии, который неплохо себя показал на многих турнирах этого года, однако так и не смог победить не один турнир.

Андрей Рублев. Молодой Российский спортсмен. Также не выиграл ни одного турнира в этом году.

Не знаю кто победит, в одной очной встрече была победа Итальянца, поэтому думаю будет правильным поставить на него фору.

Бундеслига. Прогноз:

Прогноз от эксперта на матч «Айнтрахт» – «Хоффенхайм», 18 августа 2019



Т.Фаббиано

Томас в нынешнем году вообще не принимал участие на турнирах уровня ITF, но для 30-летнего итальянца это по сути в «новинку». Однако, в актив Фаббиано, пожалуй, может записать себе только травяной отрезок сезона. Что касается харда, то на этом покрытие Томас крайне мало выступал в текущем году, проведя всего десять поединков, в половине из которых потерпел поражение. Хочу обратить ваше внимание, что после Уимблдона итальянский теннисист предпочел вернуться на грунт, а на жестких кортах так и не успел получить практику.

А.Рублев

Андрей наконец-то в последние недели набрал оптимальную форму, так как периодически российского теннисиста мучили различные проблемы со здоровьем, но сейчас это все позади. На прошедшем турнире в Цинциннати Рублев, преодолев квалификацию, дошел до четвертьфинальной стадии, попутно обыграв на своем пути Вавринка и Федерера и при этом в двух сетах. Уступил Андрей только своему соотечественнику Медведеву, который провел фантастическую подготовку к US Open и в итоге с третьей попытки завоевал трофей.

Прогноз

Единственная встреча между теннисистами состоялась в 2015 году на турнире в Риме (грунт), которая завершилась в пользу Фаббиано. Учитывая же покрытие и их текущую форму, считаю, что Рублеву вполне по силам взять реванш и уверенно переиграть итальянца. Стоит обратить внимание, что Томас, как я уже упомянул выше, не имел практики на харде, так еще и вовсе не выходил на корт уже три недели, когда провел один поединок в рамках немецкой лиги (грунт). Андрей обладает отличной первой подачей, способен постоянно «напрягать» итальянского теннисиста на приеме, поэтому со стороны Рублева стоит ожидать неоднократное количество брейков. Плюс к этому, более разнообразно и надежно действует россиянин на задней линии, а на сегодняшний день трудно усомниться в его форме, учитывая игру Андрея на прошедшем турнире. На фоне всего вышеперечисленного, склоняюсь к уверенной победе Рублева с пробитием данного гандикапа по геймам.

Томас Фаббиано — Андрей Рублёв 20.08.2019

Томас Фаббиано — Андрей Рублёв 20.08.2019

19.08.2019 6 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Андрей Рублёв, как и остальные теннисисты, готовится к US Open. А мы можем наблюдать за этим процессом, чтобы потом понимать, чего он может достигнуть на турнире Большого шлема. В первом раунде Winston-Salem Open россиянин сыграет с Томасом Фаббиано.

П1 (3.25) П2 (1.33) Томас Фаббиано Андрей Рублёв Winston-Salem Open. Уинстон-Сейлем (США). Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала Wake Forest University. Хард. 20.08.2019 00:50



Томас Фаббиано

Последний хоть какой-то успех Томаса мы видели на Уимблдоне. Тогда Фаббиано сумел выйти в третий раунд, обыграв Циципаса и Карловича, после чего уступив Вердаско. Дальше Фаббиано опозорился на Croatia Open, вылетев от Стефано Травальи в первой же игре. Итальянец сумел выйти в 1/4 финала Gstaad Open, но соперники там были довольно низкого уровня – Эрат, Сонего, а проиграл он Штебе.

Андрей Рублёв

Рублёв показывает, что он может претендовать не просто на выступления в тех или иных турнирах, но и на победу в них. Так последним соревнованием для него был Cincinnati Masters, где он уступил Даниилу Медведеву. Соотечественник в итоге и выиграл, выстрадал трофей! А до этого Рублёв переиграл Кукушкина, Басилашвили, Варвинку и Федерера. Также Андрей вышел в финал German Open, где уступил тому же Басилашвили. В любом случае, Рублёв выглядит мощнее Фаббиано.

Прогноз на матч

Рублёв должен спокойно выходить и побеждать Фаббиано в двух сетах. Это следует изих предыдущих поединков.

Лучшими ставками на матч Winston-Salem Open. Уинстон-Сейлем (США). Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала между Томасом Фаббиано и Андреем Рублёвым, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Томас Фаббиано — Андрей Рублёв Ставка: Фора по геймам: Рублёв Андрей (-2.5) Коэфф: 1.53 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Томас Фаббиано — Андрей Рублёв Ставка: Счет: 0:2 Коэфф: 1.85 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Томас Фаббиано» — «Андрей Рублёв». Прогноз на матч 20 августа. ATP

Мой прогноз

19 августа Томас Фаббиано и Андрей Рублёв поспорят за путевку в в 1/16 финала турнира в Уинстон-Салеме, а мы подготовили прогноз на этот поединок. Победит ли фаворит?

Томас Фаббиано

Итальянец давно не выступал на харде, поэтому неудивительно видеть его в роли аутсайдера. Конечно, удивить соперника он может, но 30-летний теннисист не славится стабильной игрой на этом покрытии и вряд ли стоит рассчитывать на легкий поединок.

Последний раз Фаббиано выходил на корт еще в июле на турнире в Китцбюэле, но выступил ужасно. Теперь перед Фаббино стоит задача провести концовку сезона на хорошем уровне, хотя сначала стоит начать хотя бы с победы.

Теннис сегодня. Томас Фаббиано – Андрей Рублев. Прогнозы на матч Winston-Salem Open at Wake Forest University (19 августа)

Теннис сегодня. Томас Фаббиано – Андрей Рублев. Прогнозы на матч Winston-Salem Open at Wake Forest University (19 августа)

Девятнадцатого августа в 17:00 по московскому времени стартует матч в 1/32 финала турнира в Уинстон-Салеме, в рамках которого на корте сойдутся тридцатилетний итальянский спортсмен Томас Фаббиано и двадцатиоднолетний российский теннисист Андрей Рублев.

Томас Фаббиано стал участником сорока противостояний за текущий 2019 год, из которых в девятнадцати схватках итальянец выиграл у соперников. На харде итальянский теннисист забрал по семь побед и проигрышей. После проигрыша в третьем круге на Уимблдоне, Фаббиано сосредоточил свои силы на грунтовых соревнованиях и принял участие на чемпионатах в Умаге, в Гштааде и в Китцбюэле. Только в Швейцарии Томасу удалось пройти два круга, в Хорватии и Австрии итальянец выбыл в первом сражении. На корте в Китцбюэле итальянский спортсмен проиграл в 1/16 финала при результате 1:2 (6:7 (7:9), 6:1, 1:6) испанскому сопернику Хауме Муньяру. Томас Фаббиано сейчас находится на 89-й строчке в рейтинговом перечне мировых теннисистов.

Андрей Рублев смог провести 52 поединка за текущий сезон, из которых в 32 сражениях российский спортсмен одолел соперников. Рублев на корте с хардовым покрытием выиграл у оппонентов в 22 играх и уступил дорогу в двенадцати матчах. На предыдущем своём соревновании в Цинциннати Рублев показал высокий уровень мастерства, обыграв на своем пути двух величайших швейцарских соперников – Станисласа Вавринку и Роджера Федерера. Россиянина остановил в рамках четвертьфинала его соотечественник Даниил Медведев при счете 0:2 (2:6, 3:6). Андрей Рублев играет в ранге семидесятой ракетки мира.

В 2015 году в финале квалификации чемпионата в Риме итальянец выиграл со счетом 2:0 (7:6 (7:3), 6:3) в единственном очном матче соперников. Явным фаворитом предстоящего поединка специалисты БК «Леон» выставили российского теннисиста. Коэффициент на победу Томаса Фаббиано составил 3,10. Триумфатором будет Андрей Рублев котировки равны 1,36. Без сомнений, российский спортсмен покажет свое превосходство над соперником и выйдет в следующий этап. Андрей находится в отличной форме, чего нельзя сказать об итальянце.

Прогноз матча Томас Фаббиано – Андрей Рублев:

победа Андрей Рублев с форой – 2,5 по геймам, при коэффициенте 1,53.

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