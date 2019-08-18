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Прогноз, ставки и коэффициенты Джорджи — Гаспарян (19.08.19)

Прогноз редакции на матч Джорджи — Гаспарян



Противостояние Джорджи и Гаспарян обещает быть одним из самых интересных в первом круге турнира в Нью-Йорке. Итальянская теннисистка проводит далеко не лучший отрезок в своей карьере, поэтому Камиле есть, что доказывать и откуда совершать камбэк. Маргарита же изначально игрок хорошего уровня. Хоть и не топового, но россиянка очень боевитая спортсменка и готова идти до конца в противостоянии с любой из соперниц.

Статистическое превью на матч Камила Джорджи — Маргарита Гаспарян:

Джорджи проигрывает уже три матча подряд. Поставить на поражение Камилы можно с коэффициентом 2,39

Последние 3 матча Джорджи проиграла со счетом 0:2. Поставить на победу Гаспарян со счетом 2:0 можно за 2,33

Статистика личных встреч Камила Джорджи — Маргарита Гаспарян:

Джорджи и Гаспарян виделись друг с другом два раза и оба поединка пришлись на турнир в Линце. Теннисистки поделили победы поровну. Первая игра прошла в 2015-ом году, а вторая в 2018-ом

Прогноз на матч Джорджи — Гаспарян:

После прохода во второй раунд Уимблдона, где Маргарита вылетела из-за повреждения в поединке с Элиной Свитолиной, Гаспарян больше не удавалось проходить первый круг. В этот раз ей снова досталась серьезная противница, так что возможно этот барьер и останется непокоренным. Тем не менее, поверить в глобальное преимущество одной из сторон крайне трудно, поэтому мы делаем ставку на тотал больше 20,5 за 1,91

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