Прогноз редакции на матч Джорджи — Гаспарян

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Противостояние Джорджи и Гаспарян обещает быть одним из самых интересных в первом круге турнира в Нью-Йорке. Итальянская теннисистка проводит далеко не лучший отрезок в своей карьере, поэтому Камиле есть, что доказывать и откуда совершать камбэк. Маргарита же изначально игрок хорошего уровня. Хоть и не топового, но россиянка очень боевитая спортсменка и готова идти до конца в противостоянии с любой из соперниц.
Джорджи проигрывает уже три матча подряд. Поставить на поражение Камилы можно с коэффициентом 2,39
Последние 3 матча Джорджи проиграла со счетом 0:2. Поставить на победу Гаспарян со счетом 2:0 можно за 2,33
Джорджи и Гаспарян виделись друг с другом два раза и оба поединка пришлись на турнир в Линце. Теннисистки поделили победы поровну. Первая игра прошла в 2015-ом году, а вторая в 2018-ом
После прохода во второй раунд Уимблдона, где Маргарита вылетела из-за повреждения в поединке с Элиной Свитолиной, Гаспарян больше не удавалось проходить первый круг. В этот раз ей снова досталась серьезная противница, так что возможно этот барьер и останется непокоренным. Тем не менее, поверить в глобальное преимущество одной из сторон крайне трудно, поэтому мы делаем ставку на тотал больше 20,5 за 1,91
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