Прогноз, ставки и коэффициенты Ферро — Голубич (19.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Ферро — Голубич (19.08.19)

Ф.Ферро

22-летняя Фиона безуспешно провела старт сезона, но постепенно набрала хорошую форму и отметилась полуфиналом на хардовом турнире в Гвадалахаре. Французская теннисистка хоть и является ярко выраженной представительницей грунта, но и на других покрытиях на фоне повышения своего уровня игры явно не выглядит «девочкой для битья». Стоит также отметить, что в этом году Ферро покорился первый турнир на уровне WTA в Лозанне, где она завоевала титул. Здесь Фиона начала свой путь с квалификации, где легко прошла Мин Фетт, испытав проблемы лишь в финале отбора против местной теннисистки Мандлик в стартовом сете.

В.Голубич

Виктория в целом на своем уровне выступает в этом году, хоть и провалила грунтовую серию турниров, а не столь удачный травяной отрезок «скрасила» выходом в третий круг на Уимблдоне. Здоров швейцарская теннисистка выглядела на харде, но в самом начале игрового года. После же травяного мэйджора, вернувшись на жесткое покрытие, Голубич пока далека от своих оптимальных кондиций. В Цинциннати она уступила без шансов уже в первом матче квалификации Шарма. Здесь Виктория также начала с отборочных поединков, где ожидаемо легко прошла Морозову, а затем с трудом, но все-таки взяла реванш в трех сетах у Астры за недавнее поражение. Однако, в финале квалификации швейцарка уступила Чжу Линь, но попала в основную сетку в качестве «лаки лузера».

Прогноз

Единственная встреча между девушками состоялась в минувшем сезоне на турнире в Линце (закрытый хард), где сильнее в трех партиях оказалась Фиона. Учитывая нынешнюю форму теннисисток, а в частности их игру по ходу квалификации, считаю, что значительно больше шансов выйти в следующий круг именно у француженки. Безусловно, что опыта на жестком покрытие в разы больше у Голубич, но пока стабильнее явно выглядит именно Ферро. Да и , прошлогодняя личная встреча хоть и на харде в зале, но осталась за Фионой. Французская теннисистка не уступает, как минимум, на подаче швейцарке, но понадежнее и более разнообразно действует на задней линии. Плюс к этому, активнее выглядит Ферро на приеме. Принимая во внимание все вышеперечисленное, сомневаюсь, что Виктории по силам пройти дальше по турнирной сетке, не говоря уже о сухой победе Голубич по сетам. В связи с этим, считаю, что Фиона «зацепит» минимум одну из партий в предстоящем противостояние.

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