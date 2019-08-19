Прогноз Гоёвчик — Башич (19.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Гоёвчик — Башич (19.08.19), ставки и коэффициенты

П.Гоевчик

Петер крайне неудачно выступал на протяжение всего сезона, хотя стоит обратить внимание, что практически всегда немецкий теннисист выступал на турнирах высокой категории в отличие от своего предстоящего оппонента. «Поворотным» событием для Гоевчика стало выступление в Вашингтоне (хард), где тремя неделями ранее он лишь в качестве «лаки лузера» попал в основную сетку. Однако, что сотворил Петер на том турнире? Немец переиграл на своем пути Рублева, Де Минаура, Раонича и Эдмунда, уступив лишь Медведеву на стадии полуфинала. После этого Гоевчик буквально через два дня выступил в Монреале, но в стартовом раунде только на тай-брейке в решающей партии потерпел поражение от Чорича. Как ни крути, а на сегодняшний день немецкий теннисист вышел на пик своей формы.

М.Башич

Крайне блекло выступает Мирза последние годы, но в этом сезоне представитель Боснии и Герцеговины сдал еще сильнее. На фоне этого Башич «скатился» в третью сотню мировой классификации. В нынешнем сезоне Мирза практически не покидает пределы челленджеров, но при этом имеет в общей сложности отрицательную статистику. После Уимблдона он успел сыграть на соревнованиях в Реканати, где уступил уже в стартовом круге местному теннисисту Маркоре. На крайнем турнире в Нур-Султане Башич с огромным трудом в роли явного фаворита сломил сопротивление Санчеса Искиардо, который и классом ниже, и на харде за карьеру имеет в активе менее десятка матчей. В следующем круге Мирза потерпел очередное поражение от Элиаша.

Прогноз

В очном противостояние на данный момент перевес на стороне Петера — 2:1. Крайняя личная встреча состоялась в 2017 году в рамках Уимблдона, где Мирза уступил в двух сетах, получив при этом «баранку» в стартовой партии. Гоёвчик на сегодняшний момент набрал лучшую форму, как минимум, в этом году, что мы наглядно наблюдали в последние недели. Что касается Башича, то он крайне далек даже от своих оптимальных кондиций. Немецкий теннисист и стабильнее держит свою подачу, и явно будет превосходить оппонента на задней линии в большинстве розыгрышей. Бесспорно, что Мирза обладает хорошей по скорости подачей, но стабильностью в этом компоненте у него и «не пахнет», а в таком случае серьезного сопротивление с его стороны не стоит ожидать. Учитывая все вышеперечисленное, склоняюсь к легкой победе Петера с сухим счетом по сетам.

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