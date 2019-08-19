«Сармиенто» — «Шарди». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Сармиенто» — «Шарди». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч

Р.Сармиенто

Рэймонд навряд ли будет известен широкому кругу любителей тенниса. 27-летний американец дальше третьей сотни рейтинга никогда не поднимался и большую часть своей карьеры «прозябает» на фьючерсах и челленджерах. Стоит также обратить внимание, что на старте минувшего сезона Сармиенто успел провести всего два поединка, но выбыл из тура из-за травмы почти на полтора года. Вернулся Рэймонд на корты лишь в июле, но говорить о том, что он смог набрать оптимальную форму пока рано. Иногда за прошедшие недели демонстрировал местами качественную игру, но говорить о какой-то стабильности на дистанции в действиях американского теннисиста точно нельзя. Здесь Сармиенто смог попасть в квалификацию по защищенному рейтингу, обыграв по ходу отбора своих соотечественников в лице Юбэнкса и Нгуйена.

Ж.Шарди

С переменным успехом выступает Жереми в этом году, но ниже своего текущего уровня опускается крайне редко. После Уимблдона французский теннисист вернулся на грунт, где неплохо выступил на турнирах в Бостаде, Гамбурге и Китцбюэле, дойдя на каждом из них до четвертьфинальной стадии. Несмотря на это, хочу обратить внимание, что последние годы Шарди больше уделяет времени именно харду нежели медленным кортам. После крайних соревнований Жереми взял паузу и планомерно готовился к старту здешних соревнований.

Прогноз

Думаю, что об огромной разнице в классе между теннисистами и так все предельно ясно. Что касается мотивации Шарди на здешнем турнире, то, лично на мой взгляд, француз решил выступить в Уинстон-Салеме, чтобы получить практику на харде и прибиться к покрытию в преддверие старта US Open, так как с формой у него все в полном порядке после Уимблдона. Предстоящий же соперник Жереми явно не несет для него какой-то серьезной угрозы на корте. Французский теннисист лучше оснащен и в техническом, и тактическом плане, существенно превосходит Рэймонда по уровню игры. Плюс к этому, повторюсь, что хардовое покрытие не чуждо для Шарди. Учитывая все вышеперечисленное, не ожидаю «сюрприза» в этом противостояние, поэтому склоняюсь к уверенной победе Жереми с разницей, как минимум, в четыре гейма.

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