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Колон – Химнасия и Эсгрима. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: ничья, общий тотал меньше 2.5
19 августа 2019 в 23.45 (МСК) начнется матч чемпионата Аргентины, в котором Колон на своем поле будет принимать Химнасию и Эсгриму. Эксперт WhoScored Питер Коутс делится с нами своим прогнозом на матч Колон – Химнасия и Эсгрима.
Колон выиграл два из последних шести матчей против Химнасии и Эсгримы, один раз сыграв вничью и три раза проиграв. В этих шести поединках Колон забил шесть мячей и заработал восемь горчичников. Химнасия и Эсгрима забила девять голов, заработала 13 желтых и одну красную карточки.
Проанализировав сильные и слабые стороны обеих команд за прошлые два сезона, эксперт полагает, что:
В матче может быть показано большое количество желтых карточек, особенно игрокам Химнасии и Эсгримы. Очень большая вероятность;
Химнасия и Эсгрима может создать большое количество моментов для нанесения точного удара. Вполне вероятно.
В последних десяти домашних матчах Колона в чемпионате Аргентины общий тотал был меньше 2.5;
В 11 из последних 13 выездных матчей Химнасии и Эсгримы в чемпионате Аргентины общий тотал был меньше 2.5;
Колон не выиграл последние 11 матчей чемпионата Аргентины;
Химнасия и Эсгрима не выиграла последние десять выездных матчей чемпионата Аргентины.
Колон в ответном матче четвертьфинала Южноамериканского Кубка разгромил Сулию со счетом 4:0 и по сумме двух встреч одержал победу со счетом 4:1. Это означает, что команда сыграет в полуфинале турнира. Что касается чемпионата страны, то он стартовал с двух поражений, причем ни разу не забив. Это означает, что Колон не выигрывает уже на протяжении 11 матчей в чемпионате Аргентины. Что касается Химнасии и Эсгримы, то в двух стартовых поединках нового сезона она сумела набрать одно очко. Подводя итог всему вышесказанному, а также анализируя форму обеих команд, эксперт отнюдь не исключает малорезультативную ничью.
Прогноз на матч Колон – Химнасия и Эсгрима от эксперта WhoScored Питера Коутса: ничья, общий тотал меньше 2.5.
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