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Прогноз Джонсон — Муте (19.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Джонсон – Муте

Турнир в Уинстон-Сейлеме (США) стал разминкой для некоторых теннисистов перед стартом US Open и в очередном розыгрыше на стадии 1/32 финала пересекутся американец Стив Джонсон и француз Корентен Мутэ.

В этом году дела у Стива на турнирах серии ATP идут пока что совсем не лучшим образом и, скорее всего, именно поэтому 29-летний теннисист сейчас пропускает домашние престижные турниры и принимает участие на Челленджерах.

На прошлой неделе американец проиграл в стартовом матче канадского Челленджера, но это стало следствием накопленной физический усталости, так как до этого в рамках уже домашнего Челленджера Стив завоевал трофей, обыграв каждого на кортах Аптоса (США) со счетом 2:0.

На родине Корентена считаю талантливым малым, только вот 20-летний все никак не оправдывает возложенных ожиданий.

Француз практически все свое время проводит на Челленджерах, в рамках которых в нынешнем сезоне выиграл парочку трофеев, но появлялся на всех ТБШ и запомнился своей игрой на Ролан Гаррос и Уимблдоне, отметившись сенсационными победами над Гвидо Пельей и Григором Димитровым.

Чисто теоретически Корентен может доставить серьезные проблемы Стиву, но француз чересчур эмоционален и именно из-за этого в матчах частенько случаются спады, а вот американец наверняка прекрасно осознает, что на US Open терять нечего и приложит максимум усилий для защиты рейтинговых очков за прошлогодний финал в Уинстон-Сейлеме (США).

Мой прогноз – Ф1 (-1.5) гейма.

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Прогноз редакции на матч Джонсон С. — Муте



Стив Джонсон за свою карьеру выиграл уже четыре титула уровня АТР, хотя он довольно средний игрок с очевидным недостатком, полным отсутствием бэкхенда. Три из четырех этих турниров Стив выиграл на родной земле в США. Джонсон заметно лучше выступает на домашних турнирах. Кстати, неделю назад он решил съездить на турнир серии Челленджер, впервые для себя в этом году, и выиграл его (Аптос) с запасом, не проиграв ни одного сета своим соперникам. После этого он проиграл Грикспуру, то есть у него была неделя, чтобы подготовиться к Уинстон Сейлему. В первом круге его соперником стал молодой француз Корентен Муте.

Статистическое превью на матч Стив Джонсон — Корентен Муте:

Корентен Муте последние четыре из семи своих матчей выиграл. Поставить на его победу над Джонсоном можно за 3,07.

Стив Джонсон последние два из трех своих матчей завершил на ТБ 21,5. Поставить на ТБ 21,5 и в этом матче можно за 1,98.

Статистика личных встреч Стив Джонсон — Корентен Муте:

Сегодня теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Прогноз на поединок Джонсон — Муте:

Муте 20 лет. Он левша. Его четко можно отнести в разряд специалистом по грунту. На харде за всю карьеру он провел лишь 29 матчей, в том числе 11 в этом году, семь из которых выиграл. Нельзя не отметить, что в феврале этого француз выиграл Челленджер как раз на харде, где обыграл довольно слабых соперников типа Люка Сэвилла, но всё же это была практика игры на быстром покрытии. Кстати, на траве Уимблдона Корентен великолепно себя показал. Он прошел квалификацию, а в первом круге выбил Григора Димитрова в пяти сетах. После этого Муте заехал на два грунтовых турнира в Умаг и Гштаад, где одинаково вылетел в первых кругах от Карузо и Штебе. Почти месяц ничего не было слышно о нем, поэтому сложно сказать насколько он готов к этой игре. Джонсону защищать очки за прошлогодний финал, так что стоит сыграть от него. Наш прогноз: 2-0 по сетам на Джонсона за 1.90.

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