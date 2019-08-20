Прогноз от наших экспертов

«Эстудиантес» — «Индепендьенте». 20.08.19. Прогноз и ставки на матч

Эстудиантес – Индепендьенте. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: победа гостей, общий тотал больше 2.5

Эстудиантес – Индепендьенте. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: победа гостей, общий тотал больше 2.5

20 августа 2019 в 02.00 (МСК) начнется матч чемпионата Аргентины, в котором Эстудиантес на своем поле будет принимать Индепендьенте. Эксперт WhoScored Питер Коутс делится с нами своим прогнозом на матч Эстудиантес – Индепендьенте.

Эстудиантес – Индепендьенте. Статистика личных встреч

Эстудиантес выиграл три из последних шести матчей против Индепендьенте, три раза сыграв вничью. В этих шести поединках Эстудиантес забил десять голов, заработал 13 желтых и две красные карточки. Индепендьенте забил шесть голов, заработал восемь желтых и одну красную карточки.

Эстудиантес – Индепендьенте. Прогноз возможных игровых ситуаций

Проанализировав сильные и слабые стороны обеих команд за прошлые два сезона, эксперт полагает, что:

Индепендьенте может забить прямым ударом со штрафного. Очень большая вероятность;

Эстудиантес может доминировать на поле в контроле мяча. Большая вероятность;

Эстудиантес может часто отбирать мяч у соперника. Вполне вероятно.

Эстудиантес – Индепендьенте. Факты статистики перед матчем

В последних восьми матчах чемпионата Аргентины с участием Эстудиантеса общий тотал был меньше 2.5;

Эстудиантес не проигрывал в последних девяти матчах против Индепендьенте во всех соревнованиях;

Индепендьенте выиграл последние три матча чемпионата Аргентины;

В последних трех матчах Эстудиантес против Индепендьенте во всех соревнованиях общий тотал был больше 2.5;

Эстудиантес забивал не менее двух голов в последних трех матчах против Индепендьенте во всех соревнованиях;

Индепенденте выигрывал с разницей в один гол последние три матча чемпионата Аргентины.

Эстудиантес – Индепендьенте. С чем команды подходят к матчу?

Эстудиантес в прошлом туре чемпионата Аргентины проиграл Банфилду со счетом 0:1. Что касается Индепендьенте, то он не сыграл матч прошлого тура против Ньюэллс Олд Бойз, поскольку матч был отменен. Анализируя форму обеих команд, эксперт отдает предпочтение Индепендьенте, ожидая его победу на фоне высокой результативности.

Прогноз на матч Эстудиантес – Индепендьенте от эксперта WhoScored Питера Коутса: победа гостей, общий тотал больше 2.5.

Читайте также: