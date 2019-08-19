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Прогноз и ставки Оан — Джумхур (19.08.19)

Прогноз редакции на матч Хоан — Джумхур



Матч первого круга турнира в Уинстон-Сейлеме обещает быть весьма интересным и этому есть несколько причин. Во-первых, более сильный игрок, Дамир Джумхур, прошел в основную сетку через квалификацию. Это в какой-то степени дает ему определенное преимущество перед соперником, так как он уже прибился к кортам, привык к отскоку мяча и так далее. Более того, в прошлом году босниец удачно выступил на этом турнире, поэтому ему нужно защитить прошлогодний финал, чтобы сильно не упасть в рейтинге.

Статистическое превью на матч Антуан Хоан — Дамир Джумхур:

Джумхур выиграл четыре из шести последних матчей. Поставить на его победу над Хоаном можно за 1.63.

Хоан последние три из четырех своих матчей сыграл на ТБ 22.0. Поставить на ТБ 22.0 и в этой игре можно за 1.90.

Статистика личных встреч Антуан Хоан — Дамир Джумхур:

В очном противостоянии ведёт Хоан со счетом 1-0. Последнюю личную встречу он выиграл 3-1 по сетам на Ролан Гаррос в 2019 году.

Прогноз на поединок Антуан Хоан — Дамир Джумхур:

Соперник у Джумхура не из простых. Он обыграл его в их единственной личной встрече, причем сделал это весьма уверенно в четырех сетах, да еще и на профильном для Дамира покрытии. С того матча прошло всего несколько месяцев. За это время Джумхур не прибавил, а скорее даже потерял в форме, да и на харде ему сложно побеждать. Хоан, с его мощной подачей должен спокойно забирать в этой игре победу и проходить дальше, чтоб заработать так важные ему очки в рейтинг. Наш прогноз — П1 за 2.30.

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Прогноз на матч Хоан – Джумхур

В рамках 1/32 финала соревнований, которые проходят в Уинстон-Сейлеме, француз Антоан Хоан будет противостоять боснийцу Дамиру Джумхуру. Победитель матча в следующем туре встретится с итальянцем Сонего.

Хоану 23 года, он удерживает 101-ую позицию ATP рейтинга и имеет в активе 536 очков. Нынешний сезон французский спортсмен проводит неплохо для своего уровня: 24 победы / 19 поражений. Большую часть матчей Антоан провел на грунтовом покрытии. На харде представитель Франции успел сыграть в ходе карьеры 76 матчей, и в 44-х он одержал «викторию».

27-летний боснийский теннисист располагается на 104-ой позиции рейтинга и имеет в запасе 530 очков. В сезоне 2019-го года Джумхур имеет отрицательную статистику: 15 побед / 20 «лузов». Стоит напомнить, что в 2017-ом году на здешних соревнованиях в США Дамир добрался до финала, где проиграл Баутиста-Агуту. На сей раз представитель Боснии и Герцеговины преодолел квалификационный раунд, где он обыграл Кевина Кинга (№413 в рейтинге) и Стронга Кирхеймера (№552).

Хоан и Джумхур уже встречались в нынешнем году. Это была их единственная «личка», которая состоялась в рамках Открытого чемпионата Франции (грунт), и закончилась она победой француза (6:4;0:6;7:6;6:3).

Для меня в данной паре абсолютным фаворитом является Джумхур. Впрочем, букмекеры считают также. В классе босниец серьезно превосходит своего оппонента, невзирая на рейтинговые позиции. Сезон Дамир проводит не особо успешно, поэтому он попробует реабилитироваться на здешнем турнире. Не зря же Джумхур прошел квалификацию.

19 августа 2019, АПЛ:

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1,69

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