Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесьприсоединиться
1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы
Пэр провел короткий турнир в Цинциннати, дойдя до второго круга. В первом одолел на отказе испанца Вердаско, во втором уступил будущему чемпиону, россиянину медведеву. В Монреале уступил и вовсе в первом круге французу гаске. единственный турнир за последнее время на харде, где француз преодолел планку второго круга — это вашингтон.
Гуннесваран немного игр провел на харде по началу нового хардового сезона. уступил квону в первом же круге на турнире в атланете, затем добрался до второго круга на турнире в Мексике. И вот на этом турнире индиец уже преодолел планку первого круга, долев немца Штебе.
Итак, во втором круге Пэр встретится с Гуннесвараном в рмках турнирак Уинстон-салем. 1/16 финала. Фаворит здесь Пэр считается. но я рискну предположить, что бой индиец предоставит французу. Пэр по классу, конечно, по мощнее гуннесварана, однако сказать, что француз находится в своей тарелке сложно. Дошел до третьего круга в Вашингтоне, одолев Изнера в одном из кругов. и по коэффициентам явным фаворитом считался американец, однако понятно, что если у Изнера не летит подача, то его много кто способен обыграть. Далее, в Монреале сразу же уступил Гаске, хотя пэр был фаворитом. Ну и на крайнем турнире француз одолел Вердаско, но на отказе соперника, поэтому здесь ничего необычного нет. А вот Гуннесваран, напротив, в хорошей форме. Уступил Квону, хотя здесь индиец был андердогом и казалось бы все логично, однако партию смог забрать. Затем в Мексике обыграл Миллмана, будучи явным аутсайдером на фоне австралийца. Уступил Фрицу, но смог забрать сет. Здесь индиец также был явным андердогом. Ну и уже на этом турнире взял верх над круепким немцем Штебе. В марте этого года теннисисты уже встречались между собой на данном покрытии и Гуннесваран умудрился обыграть Пэра в двух партиях. Коэффициенты тогда были на соперников аналогичными, что и перед этой игрой. в общем, матч может получиться как минимум равным, поэтому, исходя из этого, готов рискнуть и предположить, что индиец без борьбы не останется и фору данную предпложенную плюсовую зацепит.
Читайте также:
Прогноз и ставки Андухар — Харри (19.08.19)
Прогноз Ли — Лааксонен (19.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Спартак Москва — ЦСКА (19.08.19)
Прогноз и ставки Андухар — Харри (19.08.19)
«Сарпсборг 08» — «Будё/Глимт». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Эребру — Хеккен (18.08.19)
«Эспаньол» — «Севилья». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Авангард Курск — Чайка (18.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты АИК — Кальмар (18.08.19)
«Колон» — «Химнасия и Эсгрима». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Ли — Лааксонен (19.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Спартак Москва — ЦСКА (19.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Фаббиано — Рублёв (20.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Фаббиано — Рублёв (20.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Хельсингборг — Гётеборг (19.08.19)
Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.