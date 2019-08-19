Прогноз и ставки Андухар — Харри (19.08.19)

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Прогноз и ставки Андухар — Харри (19.08.19)

Прогноз на
матч
Пабло Андухар – Николас Харри 19 августа

В матче заслуженного и подающего надежды грунтовиков Харри вызывает больше доверия. В первую очередь на себя обращает внимание статистика: если молодой чилиец ещё может выйти в плюс на харде (37/43), то испанскому ветерану это вряд ли под силу (62/117), да он и не старается, учитывая девять сыгранных матчей на этом покрытии за пять лет.

Андухар слабо играет с подаванами, так что мартовскую победу над Карловичем (7:6, 6:4) можно не учитывать, поскольку подачей Иво как раз не тащил. В январе еще не разыгравшийся Опелка затянул второй сет, но это не помогло его сопернику (6:1, 7:5). Шаповалов на Открытом чемпионате Австралии также провозился в третьей партии больше, чем положено, однако в двух предыдущих сетах никаких проблем не возникло (6:2, 6:3, 7:6).

Харри хорошо подает на грунте, делая 5-10 эйсов за игру, однако на быстрых покрытиях его ввод мяча становится настоящей проблемой для оппонента, а количество ударов на вылет может вырасти до 15. С техническими соперниками чилийцу приходится трудно, но по крайней мере он может выдать плотный матч. К примеру, Гаске и Вавринка брали верх только через тотал (6:4, 7:6); еще более напряженной была игра с Шарди (7:6, 2:6, 6:7). В то же время Куэвас, такой же грунтовой червь, как и Андухар, уступил как по игре, так и по счету (1:6, 6:7).

Прогноз

Харри, сам будучи опытным грунтовиком, вряд ли уступит в розыгрыше Андухару, тем более что на харде Николас выглядит лучше, а подачей испанца помучает, так что прогнозируем его победу с форой. БК «Лига Ставок» предлагает отнять 3,0 гейма у Харри за коэффициент 1.62.

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П.Андухар

Пабло перезапустил свою карьеру. После долгого перерыва вернулся. И вернулся сильнее. Несколько выигранных челленджеров, победы над Лаовичем, Рудом Кольшрайбером..Да, играть с топ соперниками на равных не получается в двух сетах, яркий последний пример — встреча с Тимом. Когда были все шансы выиграть хотя бы сет.

Выступления на харде…Он никогда не умел на них играть. Всего несколько побед за последние лет пять. Но неожиданно для всех взял и обыграл Карловича на турнире в Майами. Так все что относительно получается. Но в нынешней форме способен навязать борьбу любому противнику.

Н.Харри

…Просто потому что сам чилиец и сам стабильностью на этом покрытии не отличается. Были локальные успехи, например, в Шанхае в октябре прошлого года были обыграны Зверев и Чилич. Но в то время и хорват и немец больше вели подготовку к итоговому турниру. После выигранного титула в Баштаде о перспективе выступлений на американских турнирах сказать сложно. Николоз прогрессирует, но зачастую может одержать победу лишь в трех сетах.

Прогноз

Да, соглашусь с букмекерами. Харри прогрессирует, имеет громкие победы, через пару сезонов может оказаться в первой двадцатке. Имеет в своем арсенале убийственную подачу. Однако, на харде чилиец не играл слишком давно чтобы однозначно говорить о его легкой победе в двух сетах. Оба спортсмена на данный момент показывают приличные результаты и игра может затянуться. Пусть Пабло и приехал на нелюбимое для себя хардовое покрытие где он и в лучшие годы не показывал ничего интересного. Фора в 3.5 гейма смотрится перспективно.

Прогноз редакции на матч Андухар — Харри

Харри считается любителем и профессионалом на грунтовом покрытии. Именно на песке, Николас выиграл все свои шесть титулов.

Андухар также относится к профильным грунтовикам. Но, основные турниры на грунте уже позади и теперь необходимо адаптироваться к харду, на котором оба теннисиста выступают поскольку постольку.

Что один, что другой спортсмен не играли на харде уже очень давно: Харри последнею игру провел в марте, а Андухар вообще в январе. Но, матчей чилиец провел в два раза больше, а значит, шансов на победу имеет немного выше.  

Статистическое превью на матч Пабло Андухар – Николас Харри:

Харри выиграл четыре из пяти последних матчей. Поставить на победу чилийского теннисиста можно за 1,33

Четыре из пяти последних матчей Андухар сыграл в два сета. Поставить на победу Пабло можно за 3,34

Статистика личных встреч Пабло Андухара – Николаса Харри:

Один раз теннисисты играли между собой. Харри выиграл в трех сетах.

Прогноз на поединке Андухар – Харри:

Отсутствие практике на хардовом покрытии явно хорошим ничем не отобразится. Теннисисты будут в первое время привыкать к твердым кортам и только в середине матча начнут показывать теннис (если вообще начнут).

Одно очное противостояние между спортсменами проходило именно на харде  и матч тогда получился очень сложным что для одного, что для другого спортсмена. Так что может поменяться на этот раз, наверное, ничего. Матч вновь получится затяжным. Наш прогноз: ТБ 21,5 за 1,75

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