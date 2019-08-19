Прогноз и ставки Ли — Лааксонен (19.08.19)

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Ли — Лааксонен (19.08.19)

Прогноз редакции на матч Ли Д. — Лааксонен

21-летний кореец на данное время занимает 208 строчку рейтинга АТР, хотя еще в 17 лет, он занимал 149 строчку рейтинга. Неужели пик карьеры прошел, не успев начаться. Ведь казалось, что все в руках молодого корейца, но что-то пошло не так и вместо того, чтобы войти в топ-100, Дак Хи Ли начал падать вниз.

Лааксонен старше своего оппонента на шесть лет, да и титулы хотя бы выигрывал и не один, а шесть. Так что в этом противостоянии, естественно, швейцарский теннисист захочет выиграть опытом.

Статистическое превью на матч Дук Хее Ли – Хенри Лааксонен:

Лааксонен проиграл четыре из пяти последних матчей. Очередное поражение Хенри оценивается в 1,94

Дук Хее Ли три из четырех последних встреч провел в три сета. Поставить на точное количество сетов три можно за 2,51

Статистика личных встреч Дук Хее Ли – Хенри Лааксонена:

Очных встреч между теннисистами не зафиксировано.

Прогноз на поединок Ли Д – Лааксонен:

Не ожидаем в этом матче увидеть разгром от какого-то теннисиста. В последнем матчей Дак Хи Ли проиграл в трех сетах Малеку Жазири, хотя шел в том матче фаворитом. Лааксонен поопытнее прошлого соперника,  но прошлый матч в двух сетах уступил 209 ракетки мира – Руссовиори (хотя фаворитом был бесспорным), а Дак Хи Ли занимает 208 строчку рейтинга.

Негоже теннисисту, который входит в топ-100,проигрывать две игры подряд спортсменам из рейтинга ниже топ-200. Но это только наше мнение, корейский теннисисты явно думает иначе. Наш прогноз: П1 за 1,94

Фрибет без условий и депозитов Сделать реальную ставку
Повторить

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз и ставки Сарпсборг 08 — Будё/Глимт (19.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Ферро — Голубич (19.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Чеккинато — Бублик (19.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Оан — Джумхур (19.08.19)
Прогноз Ли — Лааксонен (19.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Динамо Москва — Локомотив Москва (18.08.19), ставки и коэффициенты
«Зигемунд» — «Бузарнеску». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Авангард Курск — Чайка (18.08.19)
«Ренн» — «ПСЖ». 18.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Армавир — Балтика (18.08.19)
«Гоёвчик» — «Башич». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Сармиенто» — «Шарди». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Осер — Генгам (19.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз, ставки и коэффициенты Оан — Джумхур (19.08.19)
Прогноз и ставки Андухар — Харри (19.08.19)


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name