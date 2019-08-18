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Атлетико Тукуман – Годой-Крус. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: победа хозяев, общий тотал меньше 2.5
19 августа 2019 в 21.30 (МСК) начнется матч чемпионата Аргентины, в котором Атлетико Тукуман на своем поле будет принимать Годой-Крус. Эксперт WhoScored Питер Коутс делится с нами своим прогнозом на матч Атлетико Тукуман – Годой-Крус.
Атлетико Тукуман и Годой-Крус в последних пяти очных противостояниях дважды обменялись победами и один раз сыграли вничью. В этих пяти поединках команды забили по шесть голов. Что касается карточек, то Атлетико Тукуман заработал шесть желтых и одну красную, в то время как Годой-Крус заработал девять желтых и три красные.
Проанализировав сильные и слабые стороны обеих команд за прошлые два сезона, эксперт полагает, что:
Атлетико Тукуман может контролировать игру на половине поля соперника. Большая вероятность;
Атлетико Тукуман может хорошо действовать в борьбе на втором этаже. Большая вероятность;
Годой-Крус может забить, воспользовавшись ошибкой соперника. Вполне вероятно;
Атлетико Тукуман может доминировать в контроле мяча. Вполне вероятно.
Атлетико Тукуман проиграл пять из последних шести матчей чемпионата Аргентины;
Годой-Крус проиграл последние три матча чемпионата Аргентины;
В пяти из последних шести матчей чемпионата Аргентины с участием Атлетико Тукуман общий тотал был меньше 2.5.
Атлетико Тукуман неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата Аргентины, проиграв первые два поединка. В принципе, то же самое можно сказать и про Годой-Крус, который пропустил пять голов, потерпел два поражения и выбыл из Кубка Либертадорес. Так же следует отметить, что в прошлом туре обе команды потерпели поражения от новичков. Что касается предстоящего матча, то небольшим фаворитом является Атлетико Тукуман, и эксперт отдает предпочтение именно ему. Что же касается результативности, то эксперт не ждет здесь большого количества забитых мячей.
Прогноз на матч Атлетико Тукуман – Годой-Крус от эксперта WhoScored Питера Коутса: победа хозяев, общий тотал меньше 2.5.
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