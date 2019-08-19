«Вандевеге» — «Блинкова». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Вандевеге» — «Блинкова». 19.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч Вандевеге – Блинкова

Здравствуйте. Я тут иду на риск.. Коко мощная теннисистка, которая в 2018 году добиралась до 9 строчки в рейтинге.. Сейчас возврощается после травмы — полученной в декабре 2018.. отыграла пока три матча на харде, где обыграла в двух сетах Бузкову, а Соболенко и Ян Яфан слила в двух сетах.. Блинковой на харде пока ничего не удаётся показать хорошего.. Тут расклад на мой взгляд такой, что если у Вандевеге попрёт в матче с Аней и Аня окажется удобной соперницей(я подозреваю, что так оно и будет), то Коко её закроет в двух сетах.. если игра у Коко не попрёт, то она может и слить вообще.. Хотяя 3 матч подряд..) Но я думаю Блинкова более чем по стилю игры будет удобна для Вандевеге..) Да и Вандевеге должна «почувствовать кровь», думаю она не из тех кто любит вкатываться в трёх сетовых матчах(как Халеп например — может отдать сет не сильной сопернице) — думаю Коко захочет вынести Блинкову)

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