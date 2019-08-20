Прогноз редакции на матч Сандгрен — Маррей

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Прогноз Сандгрен — Маррей (20.08.19), ставки и коэффициенты

Теннис Сандгрен – Энди Маррей. Прогнозы на матчи Winston-Salem Open at Wake Forest University (19 августа)

Теннис Сандгрен – Энди Маррей. Прогнозы на матчи Winston-Salem Open at Wake Forest University (19 августа)

Девятнадцатого августа в 17:00 по московскому времени состоится первый раунд мужского чемпионата в Уинстон-Салеме, в котором двадцативосьмилетний американский спортсмен Теннис Сандгрен примет на корте тридцатидвухлетнего английского теннисиста Энди Маррея.

Теннис Сандгрен на протяжении текущего периода смог провести 46 матчей, из которых в 26 поединках теннисист выиграл. На хардовое покрытие у Сандгрена приходится восемь выигрышей на одиннадцать поражений. В 2019 году американский спортсмен уже победил на хардовом турнире в Окленде. Перед Уинстон-Салемом Теннис пробовал свои силы на чемпионатах в Атланте и в Лос Кабосе, но провалил их, покидая турниры после стартового матча. В основную сетку на соревновании в Цинциннати американец не попал, проиграв в полуфинальном квалификационном противостоянии при результате 1:2 (6:4, 4:6, 6:7 (6:8)) хорватскому сопернику Иво Карловичу. Текущая серия поражений американца состоит из 4 матчей, последний раз он побеждал на корте ещё 17 июля. Сейчас Теннис Сандгрен располагается на 72-м месте в рейтинговом списке спортсменов.

Энди Маррей в течение нынешнего игрового цикла отыграл в четырех схватках, выиграв при этом в одном противостоянии. Все матчи англичанин провел исключительно на хардовом покрытии. Предстоящий американский турнир будет четвертым состязанием для Энди в 2019 году. В последней схватке в рамках 1/32 финала соревнования в Цинциннати Маррей уступил дорогу французскому оппоненту Ришару Гаске при счете 0:2 (4:6, 4:6). Сейчас Энди Маррей расположился на 324-й позиции в мировом списке профессиональных спортсменов. Из-за травмы британец не выступает на протяжении последних двух сезонов, сейчас он восстановился и готов прервать серию неудач.

Между Теннисом Сангреном и Энди Марреем будущая встреча будет первым очным матчем. Фаворитом поединка специалисты «bwin» поставили английского теннисиста. На выигрыш Тенниса Сандгрена коэффициент равен 2,15. На триумф Энди Маррея коэффициент равен 1,67. Англичанин пытается вернуться в тур после длительного простоя, и восстановления от повреждений. Весь текущий сезон Энди проводил в парных соревнованиях, где показывал хорошую форму и результаты. Маррей должен прервать серию неудач, так как его оппонентом будет находящийся в кризисе американец, уступающий в классе британцу.

Прогноз поединка Теннис Сандгрен – Энди Маррей:

Победа Энди Маррей при коэффициенте 1,67.

Прогноз редакции на матч Сандгрен — Маррей



Маррей во второй раз в году пытается вернуться в одиночный разряд в профессиональном теннисе. Травма тазобедренного сустава заставила Маррея задуматься о завершении профессиональной карьеры, но Маррей выходит на корт и старается начать играть. Размявшись пару турниров в парном разряде, он выходит в одиночный. Что же, пожелаем Маррею удачи, она ему точно в этом матче пригодится.

Статистическое превью на матч Теннис Сандгрен – Энди Маррей:

Сандгрен проиграл четыре последних матча. Пятое поражение американца оценивается в 1,68

Маррей проиграл три последних матча. На очередное поражение британца можно поставить за 2,11

Статистика личных встреч Тенниса Сандгрена – Энди Маррея:

Теннисисты ранее не играли друг с другом.

Прогноз на матч Сандгрен – Маррей:

Теннис обладает очень хорошей подачей и главный вопрос матча: сможет ли Маррей с ней справится?

Без сомнения, если бы игра проходила три года назад, вопрос о победители в этом матче никто бы даже не открывал. По опыту британец полностью превосходит американца и даже в физическом плане Теннис не сравнится в Марреем. Все дело в травме.

Пару дней назад пожалел что не заявился на турнир квалификации US Open. Как он сам сказал: Когда я проснулся, вдруг понял: я ведь хочу играть трехсетовые матчи и мог бы как раз проверить свои силы в квалификации. Посмотреть, готов ли я сыграть в основе. Но теперь, к сожалению, уже поздно. Будем надеяться что хоть на этом турнире Маррей пройдет дальше первого круга. Наш прогноз: П2 за 1,68

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Прогноз на матч Сандгрен – Маррей

Турнир в Уинстон-Сейлеме (США) стал разминкой для некоторых теннисистов перед стартом US Open и в очередном розыгрыше на стадии 1/32 финала пересекутся американец Теннис Сандгрен и британец Энди Маррей.

В прошлом году свершился настоящий прорыв в карьере Тенниса, который дошел тогда до четвертьфинала AO, а уже на старте нынешнего сезона удалось выиграть 1-ый трофей ATP и произошло этого на харде в Окленде (Австралия).

Американец в данный момент имеет серию из 3-ех поражений кряду на харде текущим летом, но тут отчасти не повезло с соперниками, так как Раду Албот и Иво Карлович – не мальчики для битья, а в матче с Таро Дэниелем можно было наблюдать за тем, как Теннис переигрывает самого себя.

Энди все-таки решил отложить завершение карьеры, но если в парном разряде удается добиваться определенных успехов и даже был выигран трофей на домашнем травяном турнире в Лондоне (Великобритания), то в одиночном разряде все тихо.

Неделю тому назад британец отыграл в одиночке против Ришара Гаске, которому проиграл в 2-ух сетах, и каких-то серьезных шансов на успех по ходу матче не просматривалось, так как имела место быть одна серьезна проблема – физический кондиции Энди оставляют желать лучшего.

Все мы прекрасно понимаем, что кроме победы Энди ничего не устроит, а разница в классе просто колоссальна, но пока что британец физически не готов демонстрировать свой лучший теннис, который заключается в вытаскивании чуть ли не каждого мяча с задней линии, поэтому у Тенниса будет возможность зацепить хотя бы сет.

Мой прогноз – Ф1 (+1.5) сета.

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