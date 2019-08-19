Прогноз редакции на матч Чеккинато — Бублик

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Прогноз Чеккинато — Бублик (19.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Чеккинато – Бублик

В Уинстон-Сейлеме (США) состоится теннисная баталия, в которой примут участие Марко Чеккинато и Александр Бублик. Победитель выйдет в 1/16 финала, где сразится с австралийским спортсменом Джоном Миллманом.

Несколько месяцев назад 26-летний представитель Италии размещался на 16-й строке АТР-рейтинга, однако сейчас он лишь 67-й. В нынешнем сезоне у Марко отрицательная статистика игр: 14 побед / 20 поражений. На позапрошлой неделе Чеккинато заявился в Цинциннати, но в первом же раунде соревнований испытал горечь поражения, уступив австралийцу Алексу Де Минауру (7:6,1:6,2:6).

Бублик зафиксировался на 75-м месте в рейтинговой таблице. 22-летний казахстанский теннисист проводит лучший сезон в своей профессиональной карьере. Ему удалось завоевать три чемпионских титула на челленджерах в Будапеште (Венгрия), Пау (Франция) и Монтеррее (Мексика). Помимо этого он прекрасно выступил на соревнованиях в Ньюпорте (США), где ему удалось добраться до финального раунда.

Если не принимать во внимание матчи, проведенные Чеккинато в Бундеслиге, то проигрышная серия итальянского спортсмена составляет уже 10 матчей. Рано или поздно эта череда «лузов» должна прерваться. Чеккинато является профильным грунтовиком и не любит выступать на хардовом покрытии. Однако у Марко хорошая подача, что является огромным плюсом, когда речь заходит об игре на быстром покрытии. В целом представитель Италии значительно превосходит по классу Бублика. На мой взгляд, Александр решил взять паузу, о чем ярко свидетельствуют его последние выступления. На двух предыдущих хардовых турнирах (в Монреале и Цинциннати) казахстанский теннисист даже не сумел пройти квалификацию.

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Winston-Salem Open at Wake Forest University. Марко Чеккинато – Александр Бублик. Прогнозы на теннис (19 августа)

Winston-Salem Open at Wake Forest University. Марко Чеккинато – Александр Бублик. Прогнозы на теннис (19 августа)

Девятнадцатого августа в 17:00 по московскому времени пройдет встреча в 1/32 финала чемпионата в Уинстон-Салеме, в которой двадцатишестилетний итальянский спортсмен Марко Чеккинато сыграет с двадцатидвухлетним казахстанским теннисистом Александром Бубликом.

Марко Чеккинато в течение данного игрового сезона провел 31 встречу, из которых в одиннадцати противостояниях итальянский теннисист переиграл соперников. В том числе на хардовом корте Чеккинато преодолел соперников в двух поединках, а в семи битвах Марко проиграл. В 2019 году итальянский спортсмен победил на чемпионате в Буэнос-Айресе. Представитель Италии в последнее время проигрывает десять схваток кряду. На хард итальянец вернулся в рамках состязаний в Монреале и в Цинциннате, где с треском провалился в первых матчах. На американском турнире 26-летний теннисист проиграл австралийскому сопернику Алексу Де Минауру при счете 1:2 (7:6 (7:5), 1:6, 2:6). Марко Чеккинато остановился на 65-м месте в рейтинге АТР. Последний раз на корте итальянец побеждал 13 мая в Риме.

Александр Бублик за текущий год отыграл в 55 противостояниях, из которых в 34 битвах казахстанский спортсмен вышел в роли победителя. На хардовом покрытии корта Бублик смог забрать 24 победы при двенадцати поражениях. В 2019 году казахстанский теннисист был сильнее своих соперников на Челленджерах в Будапеште, По и Монтеррее. Перед нынешним стартом Александр проигрывает три матча подряд, уступив в Вашингтоне, а также в квалификации в Монреале и Цинциннати. В полуфинальном сражении в квалификации на турнире в Цинциннати Бублик проиграл при результате 0:2 (3:6, 3:6) хозяину корта Джеффри Джону Волфу. Александр Бублик сейчас играет в ранге 71-й ракетки мира.

Ранее теннисисты не пересекались в туре. На американском корте, по мнению экспертов БК «Лига Ставок» сильнее будет представитель Казахстана. На победу Марко Чеккинато коэффициент равен 2,20. На выигрыш Александра Бублика котировки составили 1,65. Оба спортсмена в этом сезоне играют не лучшим образом, очная встреча отличный шанс прервать серию неудач для теннисистов. Поэтому ждём равного и продолжительного матча.

Прогноз поединка Марко Чеккинато – Александр Бублик:

Тотал больше 22,5 геймов, при коэффициенте 1,80.

Прогноз редакции на матч Чеккинато — Бублик



Всегда украшают своей игрой теннис такие игроки, как Саша Бублик. Россияннин, теперь представляющий Казахстан, безумно талантлив. Его можно смело назвать "русским Кирьосом". Он всегда старается играть на публику, используя невероятные укороченные, твинеры, свечи. В общем постоянно действует нешаблонно. Другое дело, что даже до уровня Кирьоса ему пока далеко. Здесь и вопрос физической готовности, да и пока что слабая тактическая выучка. Многие розыгрыши Саша проигрывает из-за своих же глупых решений, часто играя на ракетку сопернику, когда можно пробить в пустую часть корта. Соперником Бублика по первому кругу Уинстон-Сейлема стал Марко Чеккинато, который последний раз уходил с корта победителем аж 13 мая 2019.

Статистическое превью на матч Марко Чеккинато — Александр Бублик:

Марко Чеккинато последние десять из десяти своих матчей проиграл. Поставить на его поражение от Бублика можно за 1,66.

Александр Бублик последние шесть из шести своих матчей завершил на ТМ 22,5. Поставить на ТМ 22,5 и в этом матче можно за 1,89.

Статистика личных встреч Марко Чеккинато — Александр Бублик:

Сегодня теннисисты проведут свою первую встречу в официальных матчах.

Прогноз на поединок Чеккинато — Бублик:

Марко Чеккинато является однозначным специалистом по игре на грунтовых кортах, где высокий отскок мяча, больше времени на "подумать" перед каждым ударом, больше затяжных розыгрышей. Именно поэтому у итальянца огромные сложности возникают в играх на харде, где почти каждый его соперник вторым или третьим ударом выбивает его из корта, не давая тому даже секунду подумать как же это исправить. Сильной подачи или форхенда у Марко также нету, что намекает на то, что не будет ничего удивительного, если он вообще до конца сезона выиграет лишь пару матчей у явно слабых игроков. Чеккинато брал первые сеты в последних двух матчах, но оба проиграл. Шварцман и Де Минаур легко разбирались с итальянцем во вторых и третьих сетах. Скорее всего, Бублик сделает тоже самое. Наш прогноз — П2 за 1,66.

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