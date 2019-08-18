Прогноз редакции на матч Амир Вайнтрауб — Фратанджело

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Вот эта игра особенная. Нет. Действительно, если посмотреть на имена игроков этой пары, то смотреть матч явно не захочется. Два сбитых летчика, один из которых дальше Челленджеров-то и не летал никогда. Бьорн Фратанджело был хорош по юниорам, даже взял какой-то из турниров Большого Шлема. Вроде это был Ролан Гаррос. Но во взрослом туре пока так и не смог себя найти, хотя талантом природа его не обделила. Не хватает настойчивости на тренировках. Мало пашет Бьорн. Его девушка, Мэдисон Киз, уже явно превосходит его по теннисным достижениям, особенно после титула в Цинциннати. А вот у Фратанджело всё не идет. Мягкотелый он оказался игрок. Нет веры в себя. А без этого сложно.
Вайнтрауб проиграл последние четыре из пяти матчей. Поставить на его победу над Фратанджело можно за 8,60.
Фратанджело сыграл четыре из пяти своих последних матчей на ТБ 19,0. Поставить на ТБ 19,0 и в этой игре можно за 1,95.
Это будет первая личная встреча этих игроков.
Для представителя Израиля Амира Вайнтрауба это будет матч жизни. Этому несколько причин. Он уже очень давно не играл в теннис. За последние два года у него и десятка матчей не наберется. Это мы уж не говорим о победах. В этом сезоне два матча и оба мимо. Уже не мальчик Амир. Должен понимать, что шансов показать себя в будущем будет еще меньше, чем сейчас. Сегодня у него невероятный шанс показать всё на что он способен. Он выложиться без остатка. Наш прогноз — Ф1 (+6.0) за 1.86.
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