Прогноз от наших экспертов

«Фаббиано» — «Рублёв». 20.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Фаббиано — Рублёв



Андрей Рублев на прошедшем турнире Цинциннати (США) одержал самую значимую победу в своей карьере: был обыгран никто иной, как Роджер Федерер. Только в четвертьфинале Рублев совершенно ничего не мог поделать с игрой Даниила Медведева, ну и претензий к Рублеву по этому поводу быть не может, ведь с игрой Даниила мало кто, что может поделать.

Фаббиано в отличии от Рублева только переходит из грунта на хард и еще не имеет игровой практики на этом покрытии с конца марта.

Статистическое превью на матч Томас Фаббиано – Андрей Рублев:

Рублев выиграл четыре игры подряд. Очередная победа россиянина оценивается в 1,40

Два последних матча Фаббиано проиграл со счетом 1:2. Поставить на третье поражение бразильца с таким счетом можно за 4,20

Статистика личных встреч Томаса Фаббиано – Андрея Рублева:

Один раз теннисисты уже встречались между собой. В 2015 году на турнире в Риме, на грунте, сильнее был в двух сетах Фаббиано.

Прогноз на поединок Фаббиано – Рублев:

Рублев воодушевленный победой над третьей ракеткой мира намерен удачно выступить и на другом престижном турнире. Сложно сказать, получится ли у него это сделать, но то, что он должен без проблем проходить первый круг – это факт.

30-летний итальянец профилируется в основном именно на харде, но в этом году, он что-то долго задержался на грунте и в первом матче, ему точно не удастся выиграть у россиянина, который на данное время пребывает в отличном расположении духа и готов составить конкуренцию любому теннисисту. Наш прогноз: П2 с точным счетом 2:0 за 1,92

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Теннис сегодня. Томас Фаббиано – Андрей Рублев. Прогнозы на матч Winston-Salem Open at Wake Forest University (19 августа)

Теннис сегодня. Томас Фаббиано – Андрей Рублев. Прогнозы на матч Winston-Salem Open at Wake Forest University (19 августа)

Девятнадцатого августа в 17:00 по московскому времени стартует матч в 1/32 финала турнира в Уинстон-Салеме, в рамках которого на корте сойдутся тридцатилетний итальянский спортсмен Томас Фаббиано и двадцатиоднолетний российский теннисист Андрей Рублев.

Томас Фаббиано стал участником сорока противостояний за текущий 2019 год, из которых в девятнадцати схватках итальянец выиграл у соперников. На харде итальянский теннисист забрал по семь побед и проигрышей. После проигрыша в третьем круге на Уимблдоне, Фаббиано сосредоточил свои силы на грунтовых соревнованиях и принял участие на чемпионатах в Умаге, в Гштааде и в Китцбюэле. Только в Швейцарии Томасу удалось пройти два круга, в Хорватии и Австрии итальянец выбыл в первом сражении. На корте в Китцбюэле итальянский спортсмен проиграл в 1/16 финала при результате 1:2 (6:7 (7:9), 6:1, 1:6) испанскому сопернику Хауме Муньяру. Томас Фаббиано сейчас находится на 89-й строчке в рейтинговом перечне мировых теннисистов.

Андрей Рублев смог провести 52 поединка за текущий сезон, из которых в 32 сражениях российский спортсмен одолел соперников. Рублев на корте с хардовым покрытием выиграл у оппонентов в 22 играх и уступил дорогу в двенадцати матчах. На предыдущем своём соревновании в Цинциннати Рублев показал высокий уровень мастерства, обыграв на своем пути двух величайших швейцарских соперников – Станисласа Вавринку и Роджера Федерера. Россиянина остановил в рамках четвертьфинала его соотечественник Даниил Медведев при счете 0:2 (2:6, 3:6). Андрей Рублев играет в ранге семидесятой ракетки мира.

В 2015 году в финале квалификации чемпионата в Риме итальянец выиграл со счетом 2:0 (7:6 (7:3), 6:3) в единственном очном матче соперников. Явным фаворитом предстоящего поединка специалисты БК «Леон» выставили российского теннисиста. Коэффициент на победу Томаса Фаббиано составил 3,10. Триумфатором будет Андрей Рублев котировки равны 1,36. Без сомнений, российский спортсмен покажет свое превосходство над соперником и выйдет в следующий этап. Андрей находится в отличной форме, чего нельзя сказать об итальянце.

Прогноз матча Томас Фаббиано – Андрей Рублев:

победа Андрей Рублев с форой – 2,5 по геймам, при коэффициенте 1,53.

Прогноз на

матч

Томас Фаббиано — Андрей Рублёв 20 августа

20 августа в Уинстон-Сэйлеме состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Томас Фаббиано — Андрей Рублёв

В текущем сезоне итальянец провалил все турниры на твёрдых покрытиях и опустился на 30 строчек в рейтинге. Чтобы набрать хоть какие-то очки, после Уимблдона он вернулся на грунт, а сейчас проведёт первый матч на харде за полгода.

Томас не настолько опытный парень, чтобы без проблем менять покрытия, не зависеть от отскоков и везде выдавать один уровень тенниса. Все спарринги и тренировки — ерунда: тренеры Фаббиано при всём желании не могли держать темп и плотность Рублёва, чтобы нормально подготовить своего парня. Минимум час у андердога уйдёт на привыкание, а за это время Рублёв уже создаст решающее преимущество и вплотную приблизится к матчболу.

Россиянин сейчас настолько в порядке, что на прошлой неделе вынес по 2-0 Вавринку и Федерера, а уступил только фантастическому Медведеву. У него страшно летит первая подача, а плоским выстрелам с задней линии аплодировали оба титулованных швейцарца.

Плюс всё в порядке с мотивацией: Андрею нужно побольше поиграть перед US Open ради практики, а заодно защитить здесь прошлогодний второй раунд. Пощады Томасу ждать не стоит, поэтому можно воткнуть на 2-0 или отрицательную фору фаворита. Что именно выбрать — решайте сами: зайдёт и то, и другое, а коэффициенты одинаковые.

Прогноз: победа Андрея Рублёва с форой -3,5 гейма за коэффициент 1,81 в БК «Леон».

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Мой прогноз

19 августа Томас Фаббиано и Андрей Рублёв поспорят за путевку в в 1/16 финала турнира в Уинстон-Салеме, а мы подготовили прогноз на этот поединок. Победит ли фаворит?

Томас Фаббиано

Итальянец давно не выступал на харде, поэтому неудивительно видеть его в роли аутсайдера. Конечно, удивить соперника он может, но 30-летний теннисист не славится стабильной игрой на этом покрытии и вряд ли стоит рассчитывать на легкий поединок.

Последний раз Фаббиано выходил на корт еще в июле на турнире в Китцбюэле, но выступил ужасно. Теперь перед Фаббино стоит задача провести концовку сезона на хорошем уровне, хотя сначала стоит начать хотя бы с победы.

«Томас Фаббиано» — «Андрей Рублёв». Прогноз на матч 20 августа. ATP

Мой прогноз

19 августа Томас Фаббиано и Андрей Рублёв поспорят за путевку в в 1/16 финала турнира в Уинстон-Салеме, а мы подготовили прогноз на этот поединок. Победит ли фаворит?

Томас Фаббиано

Итальянец давно не выступал на харде, поэтому неудивительно видеть его в роли аутсайдера. Конечно, удивить соперника он может, но 30-летний теннисист не славится стабильной игрой на этом покрытии и вряд ли стоит рассчитывать на легкий поединок.

Последний раз Фаббиано выходил на корт еще в июле на турнире в Китцбюэле, но выступил ужасно. Теперь перед Фаббино стоит задача провести концовку сезона на хорошем уровне, хотя сначала стоит начать хотя бы с победы.

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