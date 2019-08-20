Прогноз редакции на матч Рууд — Харрис Л.

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Вот такое молодежное дерби во втором раунде турнира АТР-250 в Уинстон-Сейлеме. Встречаются Каспер Рууд и Ллойд Харрис. Рууд — потомственный теннисист. Его отец неплохо играл на профессиональном уровне и даже стоял довольно высоко в рейтинге. Сын уже явно не хуже отца выступает, да и потенциал у него виден отличный. По крайней мере, на грунте норвежец смотрится очень уверенно, часто давая бой топовым соперникам. Ллойда Харрис можно разве что в преемники Кевина Андерсона записать, но даже в плане подачи этого молодому человеку до соотечественника очень далеко. Не видно каких-то сильных козырей в рукаве Ллойда, поэтому ему срочно в ближайшие сезоны необходимо прибавить, если он хочет быть в топ-100, а не ездить всю жизнь по Челленджерам.
Каспер Рууд последние три из пяти своих матчей выиграл. Поставить на его победу над Харрисом можно за 1,65.
Ллойд Харрис последние три из четырех своих матчей завершил на ТБ 22,5. Поставить на ТБ 22,5 и в этом матче можно за 1,97.
Сегодня теннисисты впервые сыграют друг с другом.
В этой игре вроде бы фаворитом должен быть Харрис, ведь у него намного больше опыта игры на харде, где и пройдет сегодняшняя встреча. Однако общий уровень выше у Рууда, который не сказать, чтобы уж очень плох на быстрых покрытиях, но с опытными игроками не справится на харде. Харрис пока сам только набирает обороты. Нет стабильности у этого парня. Стоит заиграть "верх", раз явного преимущество нет ни у одного из игроков. Наш прогноз — ТБ 22.5 за 1.97.
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