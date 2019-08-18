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Прогноз, ставки и коэффициенты Пэр — Гуннесваран (20.08.19)

Б.Пэр

Пэр провел короткий турнир в Цинциннати, дойдя до второго круга. В первом одолел на отказе испанца Вердаско, во втором уступил будущему чемпиону, россиянину медведеву. В Монреале уступил и вовсе в первом круге французу гаске. единственный турнир за последнее время на харде, где француз преодолел планку второго круга — это вашингтон.

П.Гуннесваран

Гуннесваран немного игр провел на харде по началу нового хардового сезона. уступил квону в первом же круге на турнире в атланете, затем добрался до второго круга на турнире в Мексике. И вот на этом турнире индиец уже преодолел планку первого круга, долев немца Штебе.

Прогноз

Итак, во втором круге Пэр встретится с Гуннесвараном в рмках турнирак Уинстон-салем. 1/16 финала. Фаворит здесь Пэр считается. но я рискну предположить, что бой индиец предоставит французу. Пэр по классу, конечно, по мощнее гуннесварана, однако сказать, что француз находится в своей тарелке сложно. Дошел до третьего круга в Вашингтоне, одолев Изнера в одном из кругов. и по коэффициентам явным фаворитом считался американец, однако понятно, что если у Изнера не летит подача, то его много кто способен обыграть. Далее, в Монреале сразу же уступил Гаске, хотя пэр был фаворитом. Ну и на крайнем турнире француз одолел Вердаско, но на отказе соперника, поэтому здесь ничего необычного нет. А вот Гуннесваран, напротив, в хорошей форме. Уступил Квону, хотя здесь индиец был андердогом и казалось бы все логично, однако партию смог забрать. Затем в Мексике обыграл Миллмана, будучи явным аутсайдером на фоне австралийца. Уступил Фрицу, но смог забрать сет. Здесь индиец также был явным андердогом. Ну и уже на этом турнире взял верх над круепким немцем Штебе. В марте этого года теннисисты уже встречались между собой на данном покрытии и Гуннесваран умудрился обыграть Пэра в двух партиях. Коэффициенты тогда были на соперников аналогичными, что и перед этой игрой. в общем, матч может получиться как минимум равным, поэтому, исходя из этого, готов рискнуть и предположить, что индиец без борьбы не останется и фору данную предпложенную плюсовую зацепит.

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